Des appelants frénétiques du 911 décrivent des corps lors de la fusillade de Raleigh

Les appelants qui ont composé le 911 lors d’une fusillade mortelle en Caroline du Nord ont décrit avoir rencontré des corps dans les rues ou les cours avant de leur quartier et le long d’un sentier populaire auprès des coureurs et des cyclistes, selon des enregistrements récemment publiés.

Les appels au 911 lancés vendredi soir par le département de police de Raleigh illustrent le chaos de la scène jeudi au cours de laquelle les autorités ont déclaré qu’un garçon de 15 ans avait commencé à tirer dans un quartier résidentiel puis sur le sentier pédestre, tuant cinq personnes et en blessant deux autres. Les enregistrements fournissent également de nouveaux détails sur l’adolescent, plusieurs appelants disant qu’il portait un camouflage et un appelant disant qu’il portait un fusil de chasse.

Dans l’un des premiers appels, vers 17 h 12 jeudi, un homme décrit avoir vu le tireur tuer le policier Gabriel Torres, qui n’était pas en service, dans le quartier de Hedingham, au nord-est du centre-ville. L’appelant demande frénétiquement de l’aide.

«Il est juste passé à travers et lui a tiré dessus. Il est passé à côté et lui a tiré dessus sans raison », dit l’appelant, ajoutant, en référence à Torres : « On dirait qu’il saigne de la poitrine.

L’appelant dit que le tireur portait un camouflage et se dirigeait vers le sentier Neuse River Greenway qui passe derrière le quartier.

Dans un appel séparé à peu près au même moment, un voisin rapporte avoir entendu plusieurs coups de feu et des gens crier, puis regarder par la fenêtre et voir deux victimes par balle.

“Il y a quelqu’un qui est allongé près du buisson et quelqu’un qui est allongé sur le porche”, dit-elle.

Quelques minutes plus tard, un autre appelant dit que le suspect portait ce qui semblait être un fusil de chasse.

« Il y a un gamin blanc qui court ici avec un fusil de chasse, il a tiré sur quelqu’un. … Il a couru dans les bois », a déclaré l’appelant.

Quelques minutes plus tard, un homme raconte au répartiteur qu’il était sur la piste lorsqu’il a rencontré une femme inconsciente. Illustrant la confusion sur ce qui se passait, le répartiteur dit à l’homme qu’il y a des rapports d’un tireur actif, et il crie : “Quoi ?!”

Alors qu’il se rapproche de la femme et essaie de transmettre des détails sur l’emplacement, il s’exclame : “Oh mon dieu !”

“Monsieur, que se passe-t-il?” demande le répartiteur.

« Hum, hum, hum. Elle saigne », dit-il. Il se rend alors compte qu’il y a une autre victime de tir sur la piste.

“Oh mon dieu, il y a une autre personne”, dit l’appelant. On peut alors l’entendre dire à d’autres personnes sur les lieux: «Les gars, nous devons sortir de la zone. Elle a dit qu’il pourrait y avoir un tireur actif par ici.

La fusillade a attiré des officiers de nombreuses agences dans le quartier alors que le suspect échappait à la capture pendant plusieurs heures. Les victimes appartenaient à différentes races et étaient âgées de 16 à la fin de la cinquantaine et ont été abattues dans leurs routines quotidiennes, ont déclaré la police et leurs proches.

Torres, l’officier de police qui n’était pas en service, a été tué alors qu’il se rendait au travail, tandis qu’une des femmes décédées était sur son porche en train de parler à un voisin et qu’une autre femme décédée promenait son chien. Un autre faisait de l’exercice.

Le suspect a été hospitalisé dans un état critique après son arrestation, mais les autorités n’ont pas précisé comment il avait été blessé. Son identité n’a pas été révélée et le mobile de l’attaque n’a pas été divulgué.

Les procureurs chercheront à inculper le suspect en tant qu’adulte, a déclaré vendredi le procureur du comté de Wake, Lorrin Freeman. Elle a refusé de dire quelles accusations il devra faire face.

Jonathan Drew, l’Associated Press