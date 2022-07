Des appareils qui peuvent vous aider à passer une bonne nuit de sommeil

Par Robert Preidt Journaliste de la Journée de la santé

Journaliste de la journée de la santé

SAMEDI 9 avril 2022 (HealthDay News) — Si vous songez à vous procurer un appareil pour vous aider à mieux dormir, un expert vous donne quelques conseils.

Les appareils de suivi du sommeil vont de ceux qui enregistrent la durée de votre sommeil à ceux qui surveillent vos phases de sommeil, mais il peut être difficile de savoir s’ils fourniront de bons résultats et des informations utiles.

“Parce que ces appareils enregistrent le réveil et le sommeil en fonction des mouvements, si vous êtes généralement quelqu’un qui ne bouge pas beaucoup pendant le sommeil et qui bouge beaucoup pendant le réveil, vous avez plus de chances d’obtenir un enregistrement précis de votre sommeil. quantités portant l’un de ces appareils », a déclaré le Dr Philip Alapat. Il est professeur adjoint de médecine du sommeil au Baylor College of Medicine de Houston.

D’autres dispositifs de sommeil qui se sont avérés bénéfiques pour les patients comprennent :