Des appareils auditifs à l’apnée du sommeil : les fonctionnalités les plus saines qu’Apple vient d’annoncer

Lors de l’événement Glowtime d’Apple lundi, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes étaient celles qui pourraient finalement vous aider à améliorer votre santé.

En attirant l’attention sur l’Apple Watch Series 10, en dévoilant le nouvel iPhone 16 et en annonçant les nouveaux AirPods 4, Apple a également mis en avant des fonctionnalités visant à résoudre des problèmes de santé courants tels que l’apnée du sommeil et la perte auditive.

Voici les points forts en matière de santé.

La nouvelle Apple Watch Series 10 est plus fine que les modèles précédents et est dotée d’un écran plus grand, entre autres améliorations. Lisa Eadicicco/CNET

L’Apple Watch détecte l’apnée du sommeil

En plus d’être un tracker de sommeil capable de surveiller vos phases de sommeil, Apple Watch sera bientôt capable de détecter si vous présentez des signes d’apnée du sommeil, une condition potentiellement dangereuse qui perturbe la respiration pendant le sommeil.

Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

En attendant l’autorisation de la Food and Drug Administration américaine, une fonction de détection de l’apnée du sommeil sera disponible sur l’Apple Watch Ultra 2, l’Apple Watch Series 9 et la nouvelle Series 10. Elle fonctionne en utilisant une nouvelle mesure de santé appelée troubles respiratoires, qui utilise l’accéléromètre pour détecter de petits mouvements qui signalent des schémas respiratoires anormaux. Pendant 30 jours, Apple vous avertira des schémas suggérant que vous présentez des signes d’apnée du sommeil modérée à sévère. Il ne s’agit pas d’un diagnostic, mais plutôt d’un appel pour prendre rendez-vous avec votre médecin.

Les données sur les troubles respiratoires peuvent également refléter d’autres facteurs qui ont un impact sur le sommeil, comme la consommation d’alcool la nuit précédente, la prise de médicaments, etc.

Le mode aide auditive sur les AirPods Pro 2 est enfin disponible

À partir de l’automne, une paire d’AirPods Pro 2 pourra également servir d’appareil auditif pour la plupart des personnes malentendantes, sous réserve de l’autorisation de la FDA. La fonction d’appareil auditif ne devrait pas être autorisée pour les personnes souffrant d’une perte auditive sévère ou pour les enfants.

Lorsque les appareils auditifs ont obtenu la possibilité d’être vendus sans ordonnance en 2022, cela a ouvert la porte aux entreprises technologiques pour mettre entre les mains du grand public des appareils auditifs plus abordables et (espérons-le) plus faciles à utiliser. des millions de personnes qui en ont besoin.

À bien des égards, Apple a préparé le lancement officiel de sa propre aide auditive au cours des deux dernières années, en proposant des trucs et astuces cachés pour que vos AirPods agissent davantage comme des aides auditives grâce à des améliorations sonores et à différents paramètres de votre iPhone.

Mais grâce à cette mise à jour logicielle, Apple pourra commercialiser ses AirPods Pro 2 en tant qu’appareils en vente libre. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait également contribuer à normaliser le fait de porter des appareils auditifs.

Apple crée son propre test auditif

Apple a créé son propre test auditif, qui, selon elle, a été cliniquement validé et peut être effectué en quelques minutes.

Cela s’accompagne d’une mise à jour de son aide auditive, afin que les utilisateurs puissent savoir s’ils présentent des signes de perte auditive légère ou modérée et peuvent bénéficier d’une aide auditive (ou d’AirPods Pro 2).

Dans des nouvelles similaires sur la santé auditive, Apple a également ajouté une protection auditive pour les AirPods Pro 2. Cette fonctionnalité est définie par défaut et réduit une certaine exposition au bruit de fond, ce qui peut aggraver le bruit supplémentaire associé avec utilisation d’un casque et d’écouteurs.

Un exemple de test auditif sur iPhone. Apple/Capture d’écran de CNET

Apple continue de faire ses propres recherches



Derrière toutes les nouvelles mises à jour d’Apple se cachent les recherches en cours de l’entreprise sur trois catégories clés de santé publique : le cœur et le mouvement, la santé des femmes et la santé auditive.

Cette année, Apple a pris son envol avec la santé auditive, qu’elle étudie en partenariat avec l’École de santé publique de l’Université du Michigan et l’Organisation mondiale de la santé. Apple affirme que grâce à cette étude, elle a pu mieux comprendre comment les consommateurs sont exposés au bruit et au volume (qui incluent le bruit de ses propres produits), ce qui pourrait inspirer les nouvelles fonctionnalités de santé auditive.

L’entreprise technologique mène également des recherches sur le cycle menstruel et les schémas d’ovulation en partenariat avec la Harvard TH Chan School of Public Health. L’étude Apple sur la santé des femmes vise à relier les cycles menstruels à d’autres marqueurs de santécomme le syndrome des ovaires polykystiques ou un risque accru de maladie cardiaque. Certains modèles d’Apple Watch sont équipés de capteurs de température, qui peuvent identifier rétrospectivement l’ovulation, car les températures sont légèrement plus élevées en moyenne dans la seconde moitié du cycle menstruel.

Pomme Étude sur le cœur et le mouvement poursuit ses recherches sur la relation connue entre l’activité physique et la santé cardiovasculaire. Apple Watch peut collecter certaines données cardiaques, comme la fréquence cardiaque, et a utilisé certaines données de son étude pour aider à développer sa future application Vitals.

À chaque nouvelle série de mises à jour de produits Apple, nous pouvons nous attendre à ce que l’entreprise technologique continue de développer des domaines de santé qu’elle a déjà identifiés comme un domaine d’intérêt.