Des antibiotiques pendant sept jours se révèlent réalisables pour les patients hospitalisés pour des infections sanguines

Traiter des patients hospitalisés atteints d’infections sanguines avec des antibiotiques pendant sept jours n’est pas inférieur à un traitement pendant 14 jours, selon une étude présentée lors de la réunion annuelle de l’Association américaine des maladies infectieuses. Société américaine des maladies infectieuses (IDWeek)qui s’est tenue du 16 au 19 octobre à Los Angeles.

Nick Daneman, MD, et Rob Fowler, MD, de l’Université de Toronto, et leurs collègues ont réparti au hasard 3 608 patients hospitalisés (salle et unité de soins intensifs). [ICU]) atteints d’infections sanguines pour recevoir un traitement antibiotique de sept ou 14 jours (1 814 et 1 794 patients, respectivement).

Les chercheurs ont rapporté que la plupart des infections étaient apparues dans la communauté (75,4 %), suivies par celles nosocomiales (13,4 %) et celles en soins intensifs (11,2 %). Les voies urinaires (42,2 %), l’abdomen (18,8 %), les poumons (13,0 %), les cathéters vasculaires (6,3 %) et la peau ou les tissus mous (5,2 %) étaient les sources de bactériémie les plus courantes.

La mortalité à quatre-vingt-dix jours est survenue chez 14,5 % des patients recevant un traitement de sept jours et chez 16,1 % des patients recevant un traitement de 14 jours, démontrant la non-infériorité d’un traitement de plus courte durée. La non-infériorité a été confirmée dans une analyse per protocole (−2,0 % ; intervalle de confiance à 95 %, −4,5 à 0,6). Les résultats étaient similaires pour tous les critères de jugement cliniques secondaires et pour les sous-groupes prédéfinis de patients, d’agents pathogènes et de syndromes.

« Trouver des preuves solides en faveur de durées de traitement antibiotiques plus courtes est une priorité absolue pour faire progresser la gestion des antimicrobiens, car les bactéries résistantes aux médicaments deviennent de plus en plus une menace pour la santé publique », a déclaré Daneman dans un communiqué.

