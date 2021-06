Les anti-vaccins FURIOUS ont accusé Bruce Springsteen de « ségrégation » alors que son spectacle a rouvert à Broadway devant une foule vaccinée.

Des manifestants sont sortis samedi avant le spectacle de The Boss, Springsteen à Broadway, brandissant des pancartes et scandant pour protester contre la politique du théâtre qui obligeait les participants à apporter une preuve de vaccination.

Les manifestants ont manifesté contre le spectacle de Bruce à Broadway Crédit : Zuma Press

Springsteen à Broadway est revenu samedi Crédit : Getty

Les manifestants se sont rassemblés à l’extérieur du théâtre avec des pancartes avec des messages tels que « Pas de passeport vax » et « Bruce Springsteen est pour la ségrégation à Broadway ».

À un moment donné, les manifestants ont scandé : « Que voulez-vous ? La liberté. Quand la voulons-nous ? Maintenant.

Jujamcyn, la société propriétaire du St James Theatre à Manhattan, a une politique exigeant que tous les participants de plus de 16 ans présentent une preuve de vaccination, à l’exception de « ceux qui ont besoin d’aménagements raisonnables en raison d’un handicap ou d’une croyance religieuse sincère ».

Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, la preuve d’un test Covid-19 négatif doit être fournie.

Les manifestants accusent Springsteen de « ségrégation » Crédit : Zuma Press

Les manifestants sont sortis samedi soir avant le spectacle Crédit : Zuma Press

Les anti-vaccins ont protesté contre plusieurs événements Crédit : Zuma Press

Springsteen jouera des spectacles jusqu’en septembre Crédit : AP

Toute personne qui assiste aux spectacles et qui n’est pas vaccinée est tenue de porter un masque.

Les manifestants n’ont pas semblé mettre un frein à l’ouverture du spectacle, la première représentation de Springsteen à Broadway depuis décembre 2018.

Le patron jouera des spectacles tout l’été jusqu’en septembre, date à laquelle la plupart des spectacles reviennent à Broadway après la fermeture de la pandémie de Covid.

Il a joué dans un théâtre bondé, dont quelques visages célèbres comme Steven Van Zandt, membre du E Street Band, le gouverneur du New Jersey Phil Murphy et le secrétaire américain aux Transports et ancien candidat à la présidence Pete Buttigieg.

Une manifestation anti-vax similaire a eu lieu plus tôt ce mois-ci lorsque les Foo Fighters ont joué au club Agoura Hills, selon le LA Times.

Le théâtre avait des exigences similaires, ce qui a conduit à des manifestations accusant le club de « ségrégation ».

« Ceux d’entre nous qui ont un système immunitaire sain devraient pouvoir profiter de ces libertés comme tout le monde », a déclaré un manifestant à KCAL news.

Springsteen à Broadway s’est initialement déroulé d’octobre 2017 à décembre 2018 et était basé sur l’autobiographie du rockeur, Born to Run.