Des années plus tard, l’auteur renoue avec un enseignant de 2e année qui l’a aidé à apprendre l’anglais

Comme ça arrive13:22Des années plus tard, l’auteur renoue avec un enseignant de 2e année qui l’a aidé à apprendre l’anglais

Jamil Jan Kochai sait exactement à quel point un enseignant peut changer la vie entière d’un enfant.

Kochai est l’auteur de 99 nuits à Logarfinaliste du prix PEN/Hemingway du premier roman, et La hantise de Hajji Hotak et autres histoires, publié en juillet. Bien que son travail ait été très apprécié et reçu, pendant une grande partie de sa jeunesse, il parlait à peine anglais.

Kochai, dont les parents sont originaires de la province de Logar en Afghanistan, est né dans un camp de réfugiés à Peshawar, au Pakistan. Sa famille a déménagé à West Sacramento, en Californie, alors qu’il n’avait qu’un an. Ayant grandi dans une famille qui ne parlait que le pachto et le farsi, il a eu du mal à l’école.

En tant que jeune garçon, il dit avoir ressenti “beaucoup d’appréhension” lors de son premier jour de 2e année. Kochai venait de passer l’été en Afghanistan, où son pashto s’est amélioré, mais il avait oublié tout ce qu’il avait appris en anglais.

“Depuis le début de la deuxième année, j’ai été mis en place pour être très probablement retenu dans une certaine mesure”, a déclaré Kochai. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Mais heureusement, c’est là que j’ai rencontré Mme Lung.”

Susannah Lung était l’enseignante de Kochai à l’école élémentaire Alyce Norman de West Sacramento, et il a dit qu’elle pouvait dire presque immédiatement qu’il avait du mal à suivre en classe, bien qu’avide d’apprendre.

“Il y avait un sentiment supplémentaire d’attention et d’attention de la part de Mme Lung. Elle avait l’habitude de s’asseoir avec moi presque tous les jours après l’école et elle lisait juste avec moi”, a déclaré l’auteur.

Ayant grandi dans une famille où seuls le pachto et le farsi étaient parlés, Kochai a eu du mal avec l’anglais à l’école. Son professeur de 2e année lui a donné des leçons supplémentaires de lecture et d’écriture tous les jours afin qu’il puisse rattraper le reste de la classe, et en 3e année, il remportait des prix pour la compréhension en lecture. (Soumis par Jamil Jan Kochai)

La famille Kochai a déménagé et il a perdu la trace de son ancien professeur, mais il a souvent pensé à tout ce qu’elle signifiait pour lui et à la façon dont elle l’avait aidé.

Finalement, après plus de 20 ans d’essais, il a contacté Lung par téléphone.

“J’ai pu lui parler et nous avons eu une longue conversation, et j’ai finalement pu lui expliquer à quel point elle comptait pour moi et à quel point cette seule année, vous savez, à quel point cela a changé ma vie”, a déclaré Kochai à propos du premier appel téléphonique au cours duquel ils se sont reconnectés.

Mais ce n’est que l’été dernier que les deux ont pu se rencontrer en personne.

“Il était plein d’idées et c’était juste un garçon cool”

La patience et le désir d’aider de Lung étaient différents de ce que Kochai avait trouvé avec un ancien enseignant.

“Ma toute première expérience a été avec un enseignant qui, j’en suis presque certain, n’avait pas beaucoup d’expérience avec des apprenants de langue seconde”, se souvient-il. “Chaque fois que je ne comprenais pas ses instructions, ou si je ne lui obéissais pas parce que je ne comprenais pas l’anglais, il me punissait.

“Il me mettait de côté. Il me mettait dans le coin. Un jour, il a donné à tout le reste de la classe des bonbons et il ne m’en a pas donné un parce que je n’écoutais pas…. Mais heureusement, c’était le complet en face de Mme Lung.

Lung dit qu’elle se souvient que Kochai était un enfant brillant et qu’une fois qu’il a eu une idée de la langue, “il a juste décollé”.

“Je n’aurais pas deviné qu’il aurait peut-être été écrivain en particulier, mais je savais qu’il allait faire quelque chose de créatif parce qu’il était plein d’idées et juste un enfant cool”, a-t-elle déclaré.

Kochai avait souvent essayé de retrouver son ancien professeur, mais il ne connaissait pas son prénom. Ainsi, même s’il a demandé à l’école et au bureau du district, il n’a pas pu la retrouver et les recherches sur Google n’ont rien donné.

Le chemin vers leurs retrouvailles a commencé lorsque Kochai a mentionné Lung dans un article qu’il a écrit pour le site Literary Hub en 2019.

Le neurologue de Lung avait lu l’article et, lors d’un rendez-vous, lui avait demandé si elle était l’enseignante mentionnée par Kochai dans l’article. Elle était.

Ensuite, le mari de Lung, Allen, a contacté Kochai sur Facebook. Kochai ne l’a pas reçu immédiatement – il a dit au Poste de Washington le message languissait dans son dossier de demandes, mais à l’été 2020, il l’a finalement vu et a tendu la main immédiatement.

Cela a conduit à l’appel téléphonique émouvant au cours duquel il a finalement pu dire à Lung à quel point elle l’avait aidé. “Il y a eu beaucoup de larmes”, a-t-il déclaré. “Il y a eu beaucoup de rires. C’était une soirée très spéciale.”

Ils prévoyaient de se rencontrer, mais Kochai a déclaré que la pandémie de COVID-19 – ainsi que la naissance de son enfant, la publication de son deuxième livre et la chute de l’Afghanistan – avaient retardé toute réunion en personne.

Enfin des retrouvailles

Le 13 août, Kochai a fait une lecture pour son dernier livre, La hantise de Hajji Hotak et autres histoires, à l’Université de Californie, Davis. Il ne savait pas que les Poumons avaient découvert la lecture et étaient dans le public jusqu’à ce qu’après, Allen Lung s’est approché de Kochai et s’est présenté.

“Alors j’ai juste suivi Allen jusqu’à l’endroit où Mme Lung était assise et ce fut un très beau moment pour moi parce que, vous savez, après toutes ces années, j’ai enfin eu la chance de revoir Mme Lung en personne”, a déclaré Kochai. , ajoutant qu’il lui avait fait un gros câlin. “C’était presque un peu miraculeux pour moi.

“J’avais lu une partie du premier livre, mais il a pris vie à cette lecture et c’était juste excitant de le rencontrer”, a-t-elle déclaré. “Chaque enseignant, je pense, voudrait que quelqu’un revienne et dise:” Vous avez quelque chose à voir avec ma vie. “”

Kochai a documenté la réunion dans un fil Twitter émotionnel.

Il y a dix ans, Kochai pensait avoir atteint une percée dans sa recherche de Lung, debout à gauche, lorsqu’il a trouvé une photo de classe. Mais la légende n’incluait pas son prénom. (Soumis par Jamil Jan Kochai)

Il se souvint d’un dicton que son père lui répétait souvent : Hara hewaan rocket da. Kho yawaazey yow lag wor ghwaari chey aloozi.

“Mon père avait toujours l’habitude de dire en pachtou que chaque enfant est une fusée remplie de carburant, et tout ce dont ils ont besoin est une seule étincelle pour s’envoler dans le ciel. Mme Lung, a-t-il dit, était mon étincelle”, a écrit Kochai dans le journal. fil de discussion.

Lung est humble lorsqu’il s’agit de se souvenir de l’aide qu’elle a offerte à Kochai, rejetant l’idée que les autres ne feraient pas comme elle l’avait fait.

“Si c’est votre passion et ce que vous aimez faire, alors ce n’est pas grave”, a-t-elle déclaré. “C’est ce que font les enseignants.”

Lung a déclaré qu’elle était à peu près à la moitié du deuxième livre de son ancien élève.

“Et oui, c’est un sacré écrivain. Incroyable.”

Écrit par Mehek Mazhar et Andrea Bellemare. Entretien avec Jamil Jan Kochai réalisé par Kate Swoger. Entretien avec Susannah Lung par Andrea Bellemare.