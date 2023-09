Des années de guerre et de chaos politique en Libye ont rendu sa population vulnérable face à une tempête meurtrière

Une tempête qui a tué des milliers de personnes et fait des milliers de disparus en Libye est le dernier coup porté à un pays dévasté par des années de chaos et de division.

Les inondations provoquées par la tempête méditerranéenne Daniel constituent la catastrophe environnementale la plus meurtrière de l’histoire moderne du pays. Des années de guerre et l’absence de gouvernement central ont laissé une infrastructure en ruine, vulnérable aux pluies intenses.

La Libye est actuellement le seul pays à n’avoir pas encore développé de stratégie climatique, selon les Nations Unies.

Ce pays d’Afrique du Nord est divisé entre administrations rivales et en proie à un conflit de milices depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé le dirigeant autocratique Mouammar Kadhafi en 2011.

La ville de Derna, dans l’est du pays, a été la ville la plus détruite, alors que de vastes pans de bâtiments situés au bord de la rivière ont disparu, emportés par la rupture de deux barrages.

Des vidéos des conséquences montrent de l’eau jaillissant à travers les tours restantes de la ville portuaire et des voitures renversées, et plus tard, des corps alignés sur des trottoirs recouverts de couvertures, collectés pour être enterrés. Les habitants affirment que le seul signe de danger était le bruit puissant des barrages qui craquaient, sans système d’alerte ni plan d’évacuation.

REGARDER | Avant et après les inondations meurtrières qui ont détruit les infrastructures libyennes : Images satellite avant et après les inondations meurtrières en Libye Des milliers de personnes sont mortes et des milliers d’autres sont portées disparues après des inondations dévastatrices en Libye, aggravées par des années d’instabilité politique et de chaos.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles la tempête a été si destructrice et des obstacles qui empêchent l’acheminement de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin :

Gouvernements rivaux, 2 premiers ministres

Depuis 2014, la Libye est divisée entre deux gouvernements rivaux, chacun soutenu par des soutiens internationaux et de nombreuses milices armées sur le terrain.

À Tripoli, le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah dirige le gouvernement libyen internationalement reconnu. À Benghazi, le Premier ministre rival, Ossama Hamad, dirige l’administration de l’Est, soutenue par le puissant commandant militaire Khalifa Hifter.

Les deux gouvernements et le commandant de l’Est se sont engagés séparément à contribuer aux efforts de sauvetage dans les zones touchées par les inondations, mais ils n’ont aucun dossier de coopération fructueuse.

Pendant des années, les parlements rivaux n’ont pas réussi à s’unifier malgré la pression internationale, notamment les élections prévues en 2021 qui n’ont jamais eu lieu.

Les gens transportent le corps d’une victime pour le déposer dans une fosse commune. Des années de troubles politiques ont laissé de nombreux bâtiments détruits par la guerre vulnérables aux fortes pluies tombées ce week-end, et nombre d’entre eux se sont effondrés sur les gens pendant leur sommeil. (Ayman Al-Sahili/Reuters)

Pas plus tard qu’en 2020, les deux parties étaient engagées dans une guerre totale.

Les forces de Hifter ont assiégé Tripoli au cours d’une campagne militaire qui a duré un an et qui a échoué pour tenter de s’emparer de la capitale, tuant des milliers de personnes. Puis, en 2022, l’ancien dirigeant de l’Est Fathi Basagah a tenté de faire asseoir son gouvernement à Tripoli avant que des affrontements entre milices rivales ne l’obligent à se retirer.

Le soutien des puissances régionales et mondiales a encore renforcé les divisions. Les forces de Hifter sont soutenues par l’Égypte, la Russie, la Jordanie et les Émirats arabes unis, tandis que l’administration de l’ouest de la Libye est soutenue par la Turquie, le Qatar et l’Italie.

Les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Turquie participent tous aux efforts de sauvetage sur le terrain. Mais mardi, les opérations de secours avaient du mal à atteindre Derna.

Vue des eaux de crue couvrant la ville d’Al-Mukhaili, après les fortes pluies. ( Document d’Al-Hadath en Libye/Reuters) Les gens sont coincés sur une route détruite par les fortes pluies. (Ali Al-Saadi/Reuters)

Claudia Gazzini, analyste principale de la Libye chez International Crisis Group, affirme que le problème est en partie d’ordre logistique, de nombreuses routes menant à la ville portuaire ayant été coupées par la tempête. Mais les conflits politiques jouent également un rôle.

« Les efforts internationaux visant à envoyer des équipes de secours doivent passer par le gouvernement basé à Tripoli », a déclaré Gazzini. Cela signifie que les autorisations permettant d’autoriser l’aide dans les zones les plus touchées doivent être approuvées par les autorités rivales.

Elle était sceptique quant à la capacité du gouvernement de Benghazi à gérer seul le problème, a-t-elle déclaré.

Les rues sont inondées après la tempête Daniel à Marj, en Libye. On craint que des milliers de personnes soient mortes dans les inondations qui ont balayé l’est de ce pays d’Afrique du Nord. (Libye Almasar TV/Associated Press)

Instabilité et mécontentement croissants

Ces inondations font suite à une longue série de problèmes découlant de l’anarchie qui règne dans le pays.

Le mois dernier, des manifestations ont éclaté dans toute la Libye après l’annonce d’une réunion secrète entre les ministres des Affaires étrangères libyen et israélien. Les manifestations se sont transformées en un mouvement appelant à la démission de Dheibeh.

Début août, des combats sporadiques ont éclaté entre deux milices rivales dans la capitale, tuant au moins 45 personnes, rappelant l’influence qu’exercent des groupes armés voyous à travers la Libye.

La Libye est devenue un point de transit majeur pour les migrants du Moyen-Orient et d’Afrique fuyant les conflits et la pauvreté pour chercher une vie meilleure en Europe. Les milices et les trafiquants d’êtres humains ont profité de l’instabilité en Libye, faisant passer clandestinement des migrants à travers les frontières de six pays, dont l’Égypte, l’Algérie et le Soudan.

Pendant ce temps, les riches réserves pétrolières de la Libye n’ont guère aidé sa population. La production de pétrole brut, le produit d’exportation le plus précieux de la Libye, a parfois ralenti jusqu’à devenir infime en raison des blocus et des menaces à la sécurité des entreprises. La répartition des revenus pétroliers est devenue un point de désaccord majeur.

Une vue générale de la ville de Derna mardi. La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye, qui ont brisé des barrages et emporté des quartiers entiers dans plusieurs villes côtières, même si les dégâts ont semblé les plus importants à Derna. (Jamal Alkomaty/Associated Press) Une voiture renversée et submergée dans l’eau boueuse, entourée de bâtiments détruits par de fortes pluies et des inondations, à Derna. (Esam Omran Al-Fetori/Reuters)

Une ville négligée

Une grande partie de Derna a été construite lorsque la Libye était sous occupation italienne dans la première moitié du XXe siècle. Elle est devenue célèbre pour ses pittoresques maisons blanches en bord de mer et ses jardins de palmiers.

Mais au lendemain de l’éviction de Kadhafi en 2011, elle s’est désintégrée pour devenir une plaque tournante des groupes extrémistes islamistes, a été bombardée par des frappes aériennes égyptiennes, puis assiégée par les forces fidèles à Haftar. La ville a été prise par les forces de Hifter en 2019.

Comme d’autres villes de l’est du pays, elle n’a pas connu beaucoup de reconstruction ni d’investissements depuis la révolution. La plupart de ses infrastructures modernes ont été construites sous l’ère Kadhafi, y compris le barrage renversé de Wadi Derna, construit par une entreprise yougoslave au milieu des années 1970.

Selon Jalel Harchaoui, chercheur associé spécialisé sur la Libye au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, basé à Londres, Hifter considère la ville et sa population avec méfiance et hésite à lui accorder trop d’indépendance. L’année dernière, par exemple, un plan massif de reconstruction de la ville a été mené par des étrangers de Benghazi et d’ailleurs, et non par des natifs de Derna.

« Tragiquement, cette méfiance pourrait s’avérer catastrophique au cours de la prochaine période post-catastrophe », a déclaré Harchaoui.