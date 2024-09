Des années après qu’elle m’ait sauvé la vie, j’ai enfin rencontré mon jumeau génétique

Première personne est un article personnel quotidien soumis par les lecteurs. Vous avez une histoire à raconter ? Consultez nos lignes directrices sur tgam.ca/guidededissertation.

Il y a six ans, ma vie a été bouleversée. J’avais 27 ans et j’avais passé la majeure partie de ma vingtaine à travailler sur mes études. J’ai récemment été marié à Lauren, ma chérie d’université, et je vis à Red Deer, en Alberta, poursuivant une carrière dans la gestion de la construction. Nous avions tous deux obtenu nos diplômes et certifications et nous préparions à fonder une famille. Puis est arrivé le cancer.

Au début, je ne savais pas si j’allais survivre. Au moment où les médecins l’ont découvert, la majeure partie de ma moelle osseuse était déjà détruite et mon système immunitaire ne fonctionnait plus. J’ai été transporté d’urgence en ambulance au Tom Baker Cancer Centre à Calgary pour commencer immédiatement un traitement de chimiothérapie suite à mon diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, une forme agressive de cancer du sang.

Mes médecins ont déterminé que mes meilleures chances de survie passeraient par une greffe de cellules souches provenant d’un donneur génétiquement compatible. Combinées à un protocole intense de chimiothérapie et de radiothérapie, les cellules souches de donneurs reçues par transfusion intraveineuse débarrasseraient mon corps de la leucémie restante et redémarreraient mon système immunitaire à partir de zéro. Mais jusqu’à ce qu’une compatibilité puisse être trouvée, j’étais dans un schéma d’attente de cycles de chimiothérapie continus d’un mois pour garder le cancer à distance. Afin de me libérer du cancer, j’avais besoin de trouver un « jumeau génétique » disposé à partager un morceau d’eux-mêmes avec moi.

Après trois semaines angoissantes, nous avons reçu un appel de la Société canadienne du sang concernant un donneur potentiel. Une jeune femme d’une vingtaine d’années semblait correspondre aux caractéristiques génétiques requises pour une greffe. J’étais curieux de connaître son identité, mais les politiques régissant les greffes de cellules souches au Canada l’interdisent jusqu’à ce que deux ans se soient écoulés après une greffe réussie. Où dans le monde était ma mystérieuse donatrice, et aurais-je un jour la chance de la rencontrer ?

Le 24 octobre 2018, avec une équipe d’infirmières et ma femme à mes côtés, j’ai reçu une perfusion de 766 millions de cellules souches de donneurs en 90 minutes environ. Alors que nous regardions les cellules souches entrer dans mon sang, j’avais l’impression de recevoir une infusion d’espoir. Espoir d’une vie sans cancer, espoir pour l’avenir.

Avance rapide de près de six ans. Lauren et moi attendons à l’aéroport de Calgary. Je n’ai plus de cancer et je suis de nouveau en pleine santé, et nous sommes rejoints par notre fille de six mois, Lucy. Sa présence ici est d’autant plus spéciale qu’elle est un bébé miracle. Mes médecins m’ont dit que les chances d’avoir des enfants après mon traitement contre le cancer étaient minces, voire nulles. Lucy défie ces probabilités.

Nous sommes ici pour rencontrer Christiane, ma jumelle génétique.

Il y a trois ans, j’ai appris l’identité de cette jeune femme qui m’a sauvé la vie. Elle vit dans un petit village en Allemagne, où elle travaille comme orthophoniste. Elle a rejoint le registre international de cellules souches après une collecte de cellules souches pour tenter de trouver une compatibilité avec une fille de sa communauté souffrant de leucémie. Même si elle n’était pas à la hauteur d’elle, elle l’était pour moi.

Je lui ai écrit une lettre sincère pour la remercier de m’avoir sauvé la vie. Deux mois plus tard, j’ai reçu une réponse et au cours des trois dernières années, nous en avons progressivement appris davantage sur la vie de chacun. Cet été, en témoignage de notre gratitude, Lauren et moi avons décidé d’inviter Christiane à nous rendre visite au Canada.

Chaque fois que les portes vitrées s’ouvrent et qu’un arrivant sort, mon cœur s’emballe. C’est elle ? Comment sera-t-elle en personne ?

Puis Lauren s’exclame : « Elle est là ! »

Elle court vers nous et je l’enveloppe dans une étreinte d’ours.

Christiane est petite avec de longs cheveux bruns et des lunettes élégantes. Bien que nous soyons des jumeaux génétiques, nous ne nous ressemblons en rien. Le sourire aux lèvres, nous quittons l’aéroport et nous dirigeons vers les montagnes pour passer la semaine prochaine à profiter de la compagnie de chacun dans un complexe à l’extérieur de Canmore.

Notre temps ensemble est rempli de rires, de conversations profondes et d’un petit choc culturel de la part de Christiane. Elle est surprise par la politesse des Canadiens et par la taille de nos véhicules. Nous montons à bord de la télécabine du Mont Sulphur à Banff, contemplons les eaux cristallines du lac Minnewanka et jouons à de nombreux jeux de cartes passionnés. En réfléchissant à cette expérience mémorable, nous reconnaissons à quel point ce lien que nous partageons est rare. Après tout, combien de personnes rencontrent leur jumeau génétique ?

Nous parlons de la vie après le cancer et de ce que signifie réellement la véritable guérison. Nous parlons de trouver le contentement et la paix intérieure. Nous parlons d’amour et de relations et de l’importance de donner la priorité aux gens plutôt qu’aux choses. Christiane et Lucy deviennent instantanément amies. Ce temps passé ensemble est un cadeau précieux et un privilège. En plus de m’avoir sauvé la vie, nous devons aussi la vie de notre fille à la générosité altruiste de Christiane.

Notre semaine ensemble passe vite, et avec de la tristesse dans le cœur, nous nous disons à nouveau au revoir à l’aéroport. En regardant Christiane partir, je me demande si nous nous reverrons un jour en personne. Je pense que nous le ferons, mais même si ce n’est pas le cas, je reste reconnaissant envers cet inconnu généreux qui a changé nos vies à tous. En rentrant chez moi, je réfléchis avec émerveillement à ce lien unique que nous partageons désormais. Malgré la distance qui nous sépare, son sang coule désormais dans mes veines – et cela fait sa famille.

Michael Wark vit à Red Deer, en Alberta.