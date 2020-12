Environ 45 ans après la divulgation ouverte de Kopay et 25 ans après celle de Roberts, les deux hommes sont unis dans leur déception qu’une proportion plus élevée d’athlètes gays ne soit pas sortie et que le langage homophobe soit toujours répandu sur les terrains de sport.

Il contient une chronologie d’autres athlètes célèbres qui sont sortis, dont Billie Jean King et Martina Navratilova en 1981, et le footballeur anglais Justin Fashanu en 1990. Fashanu a pris sa retraite en 1997 et s’est suicidé en 1998 à l’âge de 37 ans.

« On m’a demandé à plusieurs reprises si je pensais que plus d’athlètes gays se lanceraient dans le sport, et j’ai toujours dit que ce n’était qu’une question de temps », a déclaré Kopay. «Je n’avais jamais imaginé que près de 50 ans plus tard, nous n’aurions toujours pas d’athlètes ouvertement gays dans les 4 grands sports américains (baseball, football, basketball et hockey). Nous n’en avons pas non plus beaucoup dans le monde.