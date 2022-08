Des années après le début de la pandémie, les patients COVID de longue date sont toujours à la recherche de réponses

COVID-19 est toujours là et provoque des première, deuxième ou même troisième (et au-delà) infections chez les personnes alors que le nouveau coronavirus continue de muter en des formes plus contagieuses. Mais des millions de personnes qui sont tombées malades il y a longtemps ne se sont pas encore complètement rétablies. Ils vivent avec conditions COVID ou post-COVID longuesdes termes génériques pour une variété de problèmes de santé persistants et de symptômes que les médecins ne comprennent pas entièrement.

La gravité de la maladie varie, mais l’impact sur la qualité de vie a été si dévastateur pour certains que depuis longtemps le COVID est légalement considéré comme un handicap aux États-Unis depuis juillet 2021.

Des initiatives de recherche, certaines financé par le gouvernement américain, ont lancé pour aider à trouver des réponses définitives sur les facteurs de risque, les symptômes et les traitements possibles pour le long COVID. Parce que COVID-19 était un nouveau virus, diagnostiquer et traiter ses symptômes persistants et ses effets sur la santé est une eau inexplorée. Comme d’autres maladies chroniques, les personnes atteintes de COVID de longue durée ont du mal à être diagnostiquées ou même crues par leurs prestataires de soins de santé.

“Lorsque COVID est sorti pour la première fois, nous n’en savions rien”, explique le Dr Kathryn Boling, médecin de premier recours au Mercy Medical Center. “Ce virus est nouveau pour nous, et il a fait beaucoup de choses auxquelles nous ne nous attendions pas.”

À l’heure actuelle, la plupart des Américains ont eu le COVID-19 au moins une fois. (D’ici fin février 2022, plus de la moitié des personnes aux États-Unis l’avait… et c’était avant vague BA.5 actuelle.) Les estimations du nombre de personnes qui ont ou auront un long COVID varient, mais les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont constaté en juin que près de 1 personne sur 5 qui ont eu le COVID-19 ont développé un long COVID.

Alors que les gens continuent de tomber malades, le COVID continuera longtemps d’être un problème de santé publique même après que le COVID-19 soit finalement sorti de la phase pandémique.

Voici ce que nous savons (et ne savons pas) à ce sujet.

Wildpixel/Getty Images



Les nombreux visages du long COVID

Le virus qui cause la maladie COVID-19, le SRAS-CoV-2, peut infecter pratiquement tous les systèmes du corps et causer des dommages à l’intérieur des corps. Et les raisons de la longue COVID d’une personne peuvent également modifier la présentation de ses symptômes.

Le Dr Devang Sanghavi est médecin de soins intensifs à la clinique Mayo. Il dit qu’il y a plusieurs façons dont le COVID-19 peut causer un long COVID chez les gens, et ils peuvent être répartis en différents groupes : les personnes atteintes d’une maladie suffisamment grave pour développer des lésions organiques ou cellulaires ; les personnes qui ont été hospitalisées et qui ont des effets persistants sur la santé de cette hospitalisation ; et les personnes qui n’ont pas nécessairement été hospitalisées (et qui peuvent avoir eu des symptômes légers ou inexistants), mais qui ont développé des symptômes en réponse à la phase aiguë du virus.

Les symptômes du deuxième groupe de personnes atteintes de COVID depuis longtemps sont similaires à ceux des personnes hospitalisées pour d’autres raisons dans un phénomène appelé syndrome post-réanimation. Le PICS peut causer une faiblesse musculaire, des problèmes cognitifs (comme le brouillard cérébral) et des problèmes de santé mentale comme l’anxiété, la dépression ou des symptômes de trouble de stress post-traumatique à la suite du séjour d’une personne dans un lit d’hôpital.

Mais le dernier groupe, les personnes qui n’ont pas été hospitalisées et qui n’ont peut-être eu qu’une maladie plus bénigne, a fait l’objet de recherches centrées sur la façon dont notre système immunitaire réagit au COVID-19.

“C’est là qu’il y a beaucoup d’interaction entre l’immunité des patients, le marqueur inflammatoire, les fonctions autonomes et juste la constitution corporelle de base du patient”, a déclaré Sanghavi.

Bryan Lau est épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et codirige le Étude longue de Johns Hopkins COVID. Il a déclaré qu’une théorie de premier plan est que le système immunitaire d’une personne peut rester dans un “état renforcé” après le COVID-19, ce qui peut entraîner une variété de symptômes. (Cela peut également expliquer l’inflammation continue présente chez de nombreux patients atteints de COVID depuis longtemps, ce qui pourrait être un cause du brouillard cérébral.) D’autres théories incluent que, chez certaines personnes, l’ARN viral pourrait encore infecter les cellules du corps et provoquer des symptômes, ou que le COVID-19 provoque de minuscules caillots sanguins appelés microcaillots qui peuvent faire des ravages dans différentes zones du corps.

“Je suppose que ce n’est pas seulement l’une de ces théories et que depuis longtemps, le COVID a plusieurs mécanismes biologiques”, a déclaré Lau dans un e-mail. “Cela pourrait expliquer pourquoi il existe autant de types de symptômes chez les personnes atteintes de COVID depuis longtemps, car différents mécanismes entraînent différents symptômes.”

La lutte pour se faire soigner

Il y a un début du procès au Royaume-Uni qui étudiera l’efficacité des anti-inflammatoires, des antihistaminiques et des anticoagulants dans le traitement ou la prévention du long COVID. Cela s’appuie sur d’autres rapports selon lesquels certaines personnes ont trouvé un soulagement avec les médicaments en vente libre antihistaminiques (médicaments contre les allergies), anticoagulants (anticoagulants) et d’autres régimes expérimentaux.

Boling dit qu’elle a eu de la chance en prescrivant certains de ses patients Quercétine, un supplément anti-inflammatoire que l’on trouve dans les pelures de pomme, lorsqu’elles tombent malades avec le COVID-19. Elle signale également un faible nombre de patients atteints de COVID long, ce qui pourrait être attribué à une inflammation plus faible du supplément. Mais “pourrait”, dit-elle, “est le mot clé”.

“Nous en apprenons encore”, a ajouté Boling. “Donc, il n’y a vraiment pas de “testé et vrai” que nous pouvons indiquer qui fonctionne pour tout le monde.” Parce que chaque cas est si individuel, que les symptômes varient considérablement et qu’il existe différentes causes de symptômes, chaque cas de COVID long devra être traité différemment. Une personne qui présente des symptômes durables de lésions organiques aura besoin de soins différents de ceux qui ont une coagulation du sang ou une réponse auto-immune, par exemple. Trouver une norme de soins pour le long COVID, à ce stade, est difficile, voire impossible.

Mais une méthode de traitement utilisée pour un patient peut être inutile, voire nocive, pour un autre long patient COVID avec une cause fondamentale différente de la maladie.

“La dernière chose que vous voulez, c’est blesser le patient en faisant quelque chose dont il ne bénéficiera peut-être pas”, a noté Sanghavi.

Pilli/Getty Images



Trouver des soins et une communauté

Le long COVID est généralement décrit comme tout symptôme nouveau ou persistant qui apparaît (ou persiste) au moins un mois après avoir initialement contracté le COVID-19. Obtenir de bons soins lorsque vous présentez des symptômes de COVID longs peut être difficile, et les tests sanguins ou les radiographies typiques peuvent revenir à la normale – un sentiment frustrant que les personnes atteintes syndrome de fatigue chronique, Lyme chronique et d’autres conditions historiquement mal comprises et sous-diagnostiquées peuvent en témoigner. Le CDC a même un liste de conseils pour le rendez-vous de votre médecin concernant le long COVID, qui comprend l’apport d’une liste physique de toutes vos préoccupations et la demande d’un résumé de la visite.

Pour avoir la meilleure chance de trouver des soins spécialisés et plus complets pour les longs COVID, Sanghavi dit que les longues cliniques COVID dédiées au traitement de la maladie sont “the place to be”. La plupart des grands systèmes hospitaliers en auront un – la clinique de Cleveland Clinique reCOVer n’est qu’un exemple – mais vous pouvez demander à votre médecin (ou à tout professionnel de la santé, si vous n’avez pas de médecin de premier recours) une clinique ou un groupe de soutien dans votre région. Survivor Corps, une organisation pour les personnes atteintes de long COVID, a un carte des centres de soins post-COVID afin que vous puissiez en trouver un dans votre état. Selon Survivor Corps, tous les États sauf deux (Kansas et Dakota du Sud) ont au moins une clinique spécialisée. Ces centres sont destinés à offrir aux personnes un traitement spécifique à leur maladie en mettant à leur disposition une équipe de prestataires de soins de santé avec une variété de spécialités.

Des groupes comme Survivor Corps, qui a aussi un la page Facebook, fournissent des ressources éducatives et un soutien communautaire aux personnes atteintes de COVID depuis longtemps, ce qui peut être essentiel pour les patients nouvellement diagnostiqués avec une nouvelle maladie mal comprise. Depuis 2020, les patients partagent également des informations de manière moins formelle sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme #LongCovid ; en fait, ce hashtag est le origine du nom de la condition.

Les groupes COVID ont également s’appuyant sur l’expertise d’autres communautés de personnes handicapées qui ont peut-être eu une expérience directe de la négociation avec des médecins sceptiques ou de la lutte pour un logement dans la vie quotidienne. Les personnes de couleur ont également été historiquement maltraité ou mal desservi dans les établissements de soins de santé, apportant une expérience supplémentaire à la communauté des personnes handicapées au sens large.

Contrairement à certains handicaps, le long COVID n’était pas présent à la naissance et peut ne pas rester avec quelqu’un toute sa vie. Mais le nombre de personnes qui y sont maintenant confrontées s’ajoute à une conversation existante sur ce que signifie vivre avec une maladie chronique ou un handicap.

“Nous sommes à ce véritable moment de confrontation où nous essayons d’éduquer le plus de gens possible sur le handicap et les inégalités structurelles et d’essayer de nous assurer [long-haulers] obtenir les ressources dont ils ont besoin dès maintenant », a déclaré Mia Ives-Rublee, directrice de la Disability Justice Initiative au Center for American Progress. le Washington Post dans une histoire sur le handicap et le long COVID.

Trouver le mélange d’intervention médicale communautaire et ciblée pourrait être la voie à suivre pour les patients atteints de COVID depuis longtemps.

“Un message que je voudrais envoyer à ces patients est que leurs symptômes sont réels”, a déclaré Sanghavi. “Nous n’avons peut-être pas de réponses pour le moment sur pourquoi, comment et ce que nous pouvons faire pour les aider, mais ils ne devraient pas lutter et souffrir seuls.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.