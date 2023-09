Des années après l’annulation de la condamnation pour meurtre d’un homme de Sacramento, il fait face à une accusation de fentanyl

Un homme condamné à le meurtre de 1999 d’un ministre bien-aimé de Sacramento – dont la condamnation a été plus tard renversé et l’a amené à se proposer comme mentor et « force de changement » – a été accusé d’avoir vendu du fentanyl à un agent infiltré et par courrier, selon les archives judiciaires.

Tio Dinero Sessoms, qui exploite un cabinet de conseil dans le pâté de maisons 900 de H Street, a été inculpé devant un tribunal fédéral de distribution d’une substance contrôlée, selon une plainte pénale dévoilée vendredi matin à Sacramento.

« En juillet et août de cette année, Sessoms a envoyé et vendu du fentanyl aux forces de l’ordre du district oriental de Californie », indique un affidavit de l’inspecteur postal américain Aaron Parker. « Au cours de l’enquête menée par les forces de l’ordre sur les activités de trafic de drogue de Sessoms, il a été découvert que Sessoms utilisait ses lieux de travail comme adresses de retour sur les colis qu’il envoyait à des adresses en Pennsylvanie contenant de la drogue. »

Les archives judiciaires indiquent que les enquêteurs ont eu connaissance des activités présumées de Sessoms grâce à des appels téléphoniques enregistrés qu’il a eu avec un détenu en détention en Pennsylvanie pour des accusations de drogue et qu’« après avoir écouté les appels, les forces de l’ordre ont soupçonné que les deux discutaient de trafic de drogue ».

Sessoms aurait utilisé des mots de code dans des messages texte adressés à un informateur confidentiel travaillant pour les forces de l’ordre et aurait demandé à être appelé «Jack», selon les archives judiciaires.

« Dans les messages, Sessoms indiquait par un langage codé qu’il y avait certains médicaments qu’il n’était pas disposé à envoyer par la poste, qualifiant l’un de ces médicaments de « nourriture pour chiens » », indiquent les archives judiciaires.

L’hôtel Kimpton Sawyer, dans le centre-ville de Sacramento, est vu depuis la place DoCo en 2017. Les procureurs ont déclaré dans un acte d’accusation non scellé vendredi qu’un consultant de Sacramento dont la condamnation pour un meurtre en 1999 a ensuite été annulée fait maintenant face à une accusation de fentanyl après avoir prétendument vendu du fentanyl à un agent infiltré à Sacramento. une salle de bain au troisième étage de l’hôtel.

Un achat de drogue effectué par l’agent infiltré a eu lieu au troisième étage de l’hôtel Kimpton Sawyer, dans le centre-ville de Sacramento, le 28 août, un endroit choisi parce que Sessoms a déclaré que cet étage n’était pas équipé de caméras de sécurité, selon les archives judiciaires.

« Les agents sont ensuite arrivés à l’hôtel Kimpton Sawyer et ont trouvé Sessoms qui attendait sur le balcon du deuxième étage, surplombant l’entrée de l’hôtel », indiquent les archives judiciaires. « Les forces de l’ordre ont remarqué un autre homme qui rôdait dans le hall et qui semblait surveiller Sessoms, identifié par la suite comme étant le co-conspirateur 1.

« Vers 13h22, l'(agent infiltré) est entré dans le hall de l’hôtel et a pris contact avec Sessoms. Après être retourné à la voiture (de l’agent) pour récupérer l’argent négocié, (l’agent) est retourné à l’hôtel et s’est rendu dans les toilettes du troisième étage avec Sessoms.

À l’intérieur des toilettes se trouvait un autre homme en kaki et un polo avec une radio dans sa poche, un homme selon les archives judiciaires qui était un autre guetteur de Sessoms.

Tio Dinero Sessoms est vu dans une image tirée d’une vidéo sur son site Web de conseil. L’homme de Sacramento, dont la condamnation pour un meurtre en 1999 a ensuite été annulée, fait désormais face à une accusation de fentanyl devant un tribunal fédéral après que les procureurs ont déclaré qu’il avait vendu la drogue à un agent infiltré.

Les archives judiciaires indiquent que Sessoms a dit à l’agent de laisser l’argent liquide dans une cabine de toilettes et qu’il a indiqué que du fentanyl se trouvait dans la cabine adjacente.

« Vers 14h40, j’ai examiné le fentanyl présumé que (l’agent) avait acheté », indique l’affidavit de Parker. «J’ai observé deux sacs à fermeture éclair contenant de la poudre blanche en morceaux emballés individuellement dans des sacs transparents.

« Le poids total des deux sacs Ziplock était de 522 grammes. La poudre a été testée sur le terrain et s’est avérée positive pour le fentanyl.

Une condamnation pour distribution de fentanyl pourrait entraîner une peine de prison de 10 ans à la prison à vie et une amende de 10 millions de dollars, selon les archives judiciaires.

Sessoms n’a pas pu être contacté pour commenter. Une boîte vocale de son entreprise était pleine et n’acceptait pas de messages, et les archives judiciaires indiquaient qu’il avait été arrêté jeudi en Pennsylvanie et qu’il y avait comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi.

Un portrait du révérend Ed Sherriff, directeur du Samaritan Center géré par l’église communautaire métropolitaine Cathedral of Promise, est accroché au mur du centre en guise de mémorial après le meurtre de Sherriff en 1999.

Sessoms était l’un des trois hommes reconnus coupables du meurtre de Ministre de Sacramento et militant des droits des homosexuels Edward R. Sherriffqui a été retrouvé mort dans sa maison mobile sur Elder Creek Road.

Sherriff avait été attaché avec une corde et un cordon téléphonique et poignardé 24 fois, et ses deux petits chiens étaient blottis à côté de son corps.

La condamnation de Sessoms a finalement été annulée en appel car après que Sessoms ait été arrêté et demandé un avocat, un détective de la police de Sacramento « a convaincu Sessoms qu’un avocat ne ferait que gêner », selon un avis d’appel.

La condamnation de Sessoms a été annulée et, en 2017, il a plaidé coupable d’homicide volontaire et de cambriolage au premier degré, selon les archives judiciaires. Il a ensuite été arrêté en 2020 pour violation de la libération conditionnelle, selon les archives judiciaires.

Le profil LinkedIn de Tio Dinero Sessoms, un consultant de Sacramento dont la condamnation pour un meurtre en 1999 a ensuite été annulée. Les procureurs ont déclaré dans un acte d’accusation dévoilé vendredi que Sessoms faisait face à une accusation de fentanyl après avoir prétendument vendu la drogue à un agent infiltré.

« Selon sa page LinkedIn accessible au public, Sessoms se présente dans la communauté de Sacramento comme un ‘mentor’ et un ‘consultant' », indique l’affidavit de Parker.

Dans la section « à propos » de la page LinkedIn, Sessoms écrit qu’« après une condamnation injustifiée, j’ai désormais l’opportunité, en tant qu’homme libre, de parler et d’être une force de changement ».

«Je veux être la ressource que j’aurais aimé avoir, pour ceux qui ont besoin d’aide pour comprendre et s’y retrouver dans ce système», a-t-il écrit. « En utilisant mes connaissances en tant que mentor et consultant par l’intermédiaire de mon entreprise, T.Rind Consulting LLC, j’ai également eu l’occasion de visiter certaines des prisons qui me détenaient autrefois. »

Sessoms a soutenu lors d’un entretien en prison qu’il n’était pas dans la pièce lorsque Sherriff a été tué. Il a déclaré qu’il avait rejeté un accord de plaidoyer parce qu’il n’allait pas « prendre la responsabilité de quelque chose que je n’avais pas fait », a-t-il alors déclaré.

Les procureurs ont déclaré qu’un autre homme, Frederick O’Neal Clark, qui avait été libéré de prison quatre mois avant le meurtre, était responsable du coup de couteau de Sherriff, et Clark a clairement indiqué lors de sa condamnation à perpétuité sans libération conditionnelle en 2002 qu’il n’avait aucun remords.

« La seule chose que je regrette, c’est de ne pas l’avoir tué devant le centre médical UC où il aurait pu être réanimé pour pouvoir le tuer à nouveau », a déclaré Clark à la fille de Sherriff lors du prononcé de la peine.