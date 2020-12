Un an après la publication des fichiers de Subash Chandra Bose le 3 décembre 2019, le mystère derrière sa disparition et sa mort demeure. Dans son nouveau livre The Vanishing of Subhash Bose, l’avocat et auteur Rajesh Talwar, connu pour son travail non romanesque qui va des livres sur la littératie juridique et les droits de l’homme aux livres sur la culture féminine sacrée et mondiale, analyse attentivement les trois études. dans la disparition présumée de Bose, qui n’a jamais été tentée de cette façon auparavant.

Talwar n’a pas abordé les mystères de Bose directement, mais à travers une analyse du caractère et du comportement de Nehru combinée avec les preuves disponibles dans l’avant-dernier chapitre 11 intitulé «Ce que Nehru savait». C’est une manière différente, inhabituelle mais appropriée de s’attaquer aux mystères de Bose et, de l’avis de l’auteur, les réponses données sont bien plus convaincantes que celles présentées précédemment.

L’auteur a mis en évidence la nature des motivations et des agendas cachés de l’INA avec des preuves historiques. Talwar a minutieusement étudié toutes les théories et conversations controversées et les a toutes disséquées avec des explications claires et convaincantes.

Ses livres les plus notables dans cette catégorie sont «The Judiciary on Trial» (Cosmos Publications, Delhi), «The Third Sex and Human Rights» et plus récemment le best-seller «Courting Injustice: The Nirbhaya Case and Its Aftermath» (Hay House).

Voici un extrait du livre:

Des tonnes de papiers liés à Bose ont été détruits, mais certains rapports des Soviétiques ont été bien conservés et conservés en lieu sûr.

Il y avait d’excellentes raisons pour lesquelles ces papiers n’ont PAS été détruits. Quelles étaient ces communications et pourquoi n’ont-elles pas été détruites? Pourquoi même Nehru et sa fille Indira ne pourraient-ils jamais penser à les détruire?

C’étaient des lettres des dirigeants soviétiques adressées à Nehru lui expliquant que Bose était déjà mort avant l’Inde

l’indépendance tout en étant encore une colonie britannique. Dans ces lettres, Nehru était clairement innocenté de tout acte répréhensible. Pourquoi étaient

ils n’ont pas été détruits par Nehru et Indira Gandhi? Ces documents, ainsi que la réponse de Nehru, constituaient la preuve de l’innocence du Premier ministre par rapport aux allégations de crime qui pourraient éventuellement être portées contre lui à une date ultérieure. Quels étaient ces frais?

La première accusation portée contre Nehru est qu’il a entendu des Soviétiques que Bose était toujours en vie et qu’ils lui ont demandé de leur faire savoir ce qu’il voulait faire de lui. Nehru a demandé aux Soviétiques de garder Bose en prison. Il s’agit d’une accusation criminelle grave qui est indéfendable et qui brouillerait en permanence la position de Nehru dans l’histoire.

Cette accusation a été portée contre lui par ses ennemis et ses adversaires. Nehru avait peut-être ses faiblesses, mais il n’aurait jamais fait cela à son ancien camarade, quelles que soient leurs différences. La deuxième accusation qui pourrait potentiellement être portée contre Nehru est encore plus grave. En fait, il a été porté contre lui par des haineux de Nehru tels que le député du BJP, Subramanian Swamy. Lorsqu’il a appris des Soviétiques que Bose était vivant, au lieu de leur demander a) de le libérer ou b) de le garder en détention, le Premier ministre a proposé de l’exterminer. Cela peut être une accusation de meurtre contre l’un des grands héros et combattants de la liberté de l’Inde.

Nehru, comme sa fille Indira, savait que dans le futur, la vérité pourrait refaire surface. Il était nécessaire de conserver des documents dans des journaux gouvernementaux hautement classifiés qui servaient d’alibi à Nehru et de preuve de son innocence. Nehru a peut-être eu tort dans ce qu’il a fait, et son intérêt personnel a peut-être joué un rôle, mais il n’était pas vraiment un méchant. Il a sa propre prétention à la grandeur, d’une sorte.

Lorsque Morarji Desai est tombé sur ces journaux en tant que Premier ministre d’un gouvernement non membre du Congrès, il a été stupéfait. Ce n’est qu’au niveau du Premier ministre qu’il a été autorisé à accéder à ces papiers top secrets.

Le choc de cette découverte capitale l’a incité à faire sa célèbre déclaration au Parlement selon laquelle il était tombé sur de nouveaux documents qui remettaient en question la véracité de la théorie de l’accident d’avion de Taipei. Après avoir fait la déclaration, il a reconsidéré. Il a dû peser les dommages à la réputation de Nehru, et les dommages consécutifs au Congrès national indien, le parti de Nehru, par rapport aux dommages possibles aux relations avec les Soviétiques et les Britanniques. Nehru avait un alibi décent. Au moins, Bose était mort. Pourquoi mettre en péril les relations de l’Inde avec des pays puissants?! Dans l’ensemble, le Premier ministre Desai était d’avis que rien ne serait gagné

de révéler la vérité à ce stade tardif.

Ces papiers existent-ils toujours? Sans aucun doute, ils le font! Cependant, la question est de savoir s’ils figurent dans les archives du gouvernement ou s’ils ont été transférés dans un coffre-fort dans la maison de Sonia Gandhi. La famille Gandhi aurait sûrement des copies de la correspondance très importante, sinon les documents originaux.