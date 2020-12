Manger des fruits et boire dans des bouteilles en plastique, deux orangs-outans de Sumatra ont regardé depuis leurs cages à l’aéroport de Bangkok jeudi avant de rentrer chez eux en Indonésie, des années après avoir été introduits clandestinement en Thaïlande.

Les braconniers d’Asie du Sud-Est capturent fréquemment les orangs-outans en danger critique d’extinction pour les vendre comme animaux de compagnie, et la police a déclaré que les enfants de quatre ans Ung Aing et Natalee étaient censés être vendus à une entreprise de tourisme.

Des trafiquants d’espèces sauvages ont tenté de faire passer les deux en contrebande via la Malaisie en juin 2017, mais ils ont été interceptés à la frontière – avec 39 tortues de Hamilton, 12 tortues indiennes et six ratons laveurs – après que la police eut reçu une information sur le véhicule dans lequel ils se trouvaient .

Le couple a vécu dans un centre de sauvetage de la faune en Thaïlande et, une fois de retour en Indonésie, suivra un programme de réhabilitation avant d’être relâché dans la nature à Sumatra.

Ung Aing et Natalee ont dû prendre coronavirus tests avant leur départ, réalisés par des experts en animaux de l’Université Chulalongkorn de Bangkok.

Les fonctionnaires ont nourri le duo bananes, noix de coco et électrolytes par une petite ouverture dans leurs cages; cachés dans des sacs en toile de jute, les animaux étaient timides au début mais ont finalement accepté leurs friandises.

Le directeur général adjoint du Département thaïlandais des parcs nationaux et de la faune, Prakit Vongsrivattanakul, a déclaré que 69 orangs-outans confisqués avaient été renvoyés en Indonésie depuis 2006 et que beaucoup avaient pu retourner dans la nature.

Même si les deux orangs-outans sont maintenant sur le chemin du retour, leur avenir est encore précaire.

Les orangs-outans de Sumatra sont en danger critique d’extinction et leur population est estimée à moins de 15 000 personnes.

L’habitat des orangs-outans de Sumatra a considérablement diminué au cours des dernières décennies à cause de l’exploitation forestière, des plantations de palmiers à huile et de l’exploitation minière.

Les travailleurs des plantations et les villageois attaquent parfois les animaux parce qu’ils sont des parasites.