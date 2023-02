Des animaux syriens retrouvés quelques jours après le tremblement de terre qui a tué plus de 2 000 personnes

Commentez cette histoire Commentaire

Un refuge pour animaux en Syrie tenue par les rebelles a sauvé un chat coincé dans la boutique de son humain pendant trois jours, un poulet coincé au milieu d’une rivière en crue et un chien saignant abondamment de sa patte. Mais cela ne pouvait pas tous les sauver. “Tout comme les humains, nous avons dû faire le tri”, a déclaré Mohamad Youssef, l’un des deux vétérinaires du Sanctuaire pour chats d’Ernesto en Syrie. “Mais nous avons beaucoup économisé et nous cherchons toujours.”

Alors que les espoirs de sauver les survivants du tremblement de terre dans le nord-ouest de la Syrie s’amenuisent, une douzaine d’employés d’Ernesto ont continué à sortir des chiens, des chats, des chèvres et des poulets sous les décombres. Avec peu d’outils, ils travaillaient surtout à la main.

Dans une région dévastée par tragédie après tragédie, rendre les animaux de compagnie perdus aux propriétaires peut apporter un réconfort émotionnel, et rassembler les animaux de ferme déplacés assure une source stable de nourriture pour un peuple largement coupé du commerce international.

Des travailleurs du sanctuaire pour chats d’Ernesto en Syrie s’occupent d’un chien qui s’est blessé à la jambe lors du tremblement de terre de cette semaine alors qu’ils cherchaient des animaux abandonnés. (Vidéo: Le sanctuaire d’Ernesto pour les chats en Syrie)

La fondatrice d’Ernesto, Alessandra Abidin, a déclaré que son groupe était le seul dans le nord-ouest de la Syrie à se concentrer sur la recherche d’animaux – d’autres, comme la Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs, se sont concentrés sur la recherche d’humains dans les décombres avant de mettre fin à ces missions de récupération samedi. Sans Ernesto, les animaux laissés par leurs humains fuyant pour sauver leur vie, ou par ceux qui ont été tués par des bâtiments effondrés, mourraient probablement.

L’équipe a déjà amené environ 35 animaux au sanctuaire de la ville d’Idlib et en a traité des dizaines d’autres dans la région, parcourant 20 à 30 miles pour trouver des animaux dans des fermes et touchés par les inondations. L’opération de sauvetage se poursuivra pendant environ une semaine, a déclaré Abidin.

“Les humains ne peuvent pas exister sans chiens, sans chats, sans chèvres, sans poulets”, a déclaré Youssef en arabe. «Ils font partie de nos familles, comme une maman ou un papa. Ils nous donnent de la nourriture, ils nous donnent du bonheur, ils nous réconfortent. Nous ne serions pas sans eux.

Après un événement traumatisant comme un tremblement de terre, a ajouté Youssef, les animaux de compagnie procurent un amour que peu d’humains peuvent égaler, un soutien psychologique qui peut être une bouée de sauvetage après tant de pertes. Plus tôt cette semaine, l’équipe a entendu un miaulement sous un tas de pierres. L’équipe s’est précipitée et a déterré le chat avec ses mains. Plus tard, ils ont également trouvé des chiots dont les propriétaires avaient été tués ou avaient fui.

Dans la Syrie dévastée par le tremblement de terre, une attente désespérée pour une aide qui n’est jamais venue

Abidin a lancé Ernesto’s en 2016 au plus fort de la guerre civile à Alep. Dans tout le pays, des animaux ont été abandonnés par des millions de personnes fuyant leurs foyers ou par des centaines de milliers de personnes tuées dans le conflit. Nommé d’après le défunt chat du fondateur, le sanctuaire était le seul endroit du nord-ouest de la Syrie dédié à la prise en charge des animaux. Ce qui a commencé avec 20 chats est passé à plus de 180 un an plus tard.

Puis le sanctuaire a été bombardé et gazé avec du chlore, ont dit ses propriétaires. Beaucoup de chats étaient tué. Des millions de personnes en Syrie ont été déplacées à l’intérieur du pays. Le sanctuaire a déménagé à l’ouest de Kafarna, près de la frontière turque, mais a de nouveau été bombardé.

Ils ont finalement construit l’installation qui serait leur maison dans la ville d’Idlib et ont maintenant environ 2 000 chats, 30 chiens, cinq singes, trois ânes, un cheval, un renard, un poulet et une chèvre, sauvés de maisons abandonnées ou de villages ravagés. Ernesto espère changer la culture de la violence envers les animaux qui errent dans la région en partie en se rendant dans les villages pour stériliser les chiens sans maître et autres animaux enragés. Ils offrent également une clinique gratuite.

Lorsque le tremblement de terre a réveillé Youssef lundi matin, lui, sa femme et ses enfants se sont précipités dehors, où il faisait pleuvoir et il faisait froid. Ils ne savaient pas s’il y aurait une réplique, alors ils sont restés dehors pendant des heures, se sentant attaqués d’en bas par le tremblement de terre et d’en haut par la pluie. L’électricité a été coupée, et Internet aussi.

Un chat est sorti des décombres d’un immeuble effondré dans la Syrie tenue par les rebelles alors que les travailleurs du sanctuaire d’Ernesto recherchent des animaux piégés. (Vidéo: Le sanctuaire d’Ernesto pour les chats en Syrie)

Chez Ernesto, les chats faisaient d’étranges miaulements entre des silences inquiétants et des grondements. Bien qu’aucun de ses animaux n’ait été blessé, le sanctuaire a subi quelques dommages mineurs.

Youssef et le reste de l’équipe ont rapidement décidé qu’ils devaient sortir et trouver des animaux survivants. Les efforts de sauvetage ont commencé mercredi à 6 heures du matin avec une équipe d’une douzaine de personnes apportant une ambulance animale de fortune, un marteau, des couteaux à métaux et rien d’autre.

“Nous n’avons que nos mains, nos cœurs et nos yeux”, a déclaré Abidin.

L’équipe a trouvé des quartiers complètement détruits. Dans la région, le tremblement de terre a renversé près de 500 bâtiments et en a endommagé environ 1 500 autres. Plus de 2 000 personnes ont été tuées et près de 3 000 ont été blessées dans ce que le chef de l’aide de l’ONU a décrit samedi comme le “pire événement en 100 ans dans cette région”. Personne ne sait combien d’animaux sont morts. On aurait dit qu’un tsunami de terre avait envahi la ville, a déclaré Youssef.

L’équipe s’est rapidement mise au travail des villes à l’extérieur de la ville d’Idlib comme Haram, Salqin et Al Atarib, marchant le plus silencieusement possible le long de piles de pierres qui étaient autrefois des bâtiments, écoutant. Ils ont créé un groupe Facebook pour que les habitants les contactent au sujet d’animaux de compagnie bien-aimés piégés ou perdus. Lorsqu’ils ont entendu un animal crier à l’aide, ils se sont arrêtés et se sont concentrés sur l’endroit où il se trouvait, souvent sous des rochers ou au milieu d’une rivière en crue.

Ils ont soigné un chien avec une aine coupée et bandé un autre avec une jambe cassée. Ils ont trouvé deux vaches assises à côté des décombres, vivantes mais seules. Le grand nombre de chats qu’ils ont sauvés étaient sous le choc et ne voulaient pas manger pendant des jours.

“Ce genre de dégâts et de traumatismes, nous n’avions jamais rien vu de tel auparavant, même avec la guerre”, a déclaré Ahmed Khalaf Alyousef, l’autre vétérinaire du groupe.

Les gens les ont arrêtés dans la rue pour demander de l’aide. En pataugeant dans l’eau, trois membres d’une équipe ont trouvé un chat qui avait grimpé à un arbre au milieu d’une rivière en crue. Dans les villages nivelés, Alyousef s’est concentré sur la recherche de créatures piégées ou mourantes. Lorsqu’il l’a fait, il a récupéré des médicaments dans sa meute de vétérinaires, soignant des animaux plus gros sur le terrain et jurant de revenir avec de la nourriture.

“Nous sommes la seule équipe à faire ce que nous faisions”, a déclaré Alyousef. Comme ceux qui cherchaient des humains, il n’y avait pas d’aide internationale ou d’autres vétérinaires pour aider à soigner les animaux blessés.

Dans la Syrie dévastée par le tremblement de terre, une attente désespérée pour une aide qui n’est jamais venue

Dans un moment particulièrement triomphal, ils ont trouvé un chat coincé dans la boutique de son humain – son propriétaire n’était pas revenu depuis le tremblement de terre – alors les secouristes se sont mis à plat ventre pour essayer de soulever la porte du garage du sol. Il était verrouillé, donc il n’allait qu’à quelques centimètres du sol. Petit à petit, d’abord par ses pattes avant et sa tête, puis par son corps, ils tirèrent le chat sous la porte.

Après la disparition de l’humain d’un chat lors des tremblements de terre en Syrie, les employés d’un refuge pour animaux l’ont sorti de sous la porte verrouillée d’un magasin. (Vidéo: Le sanctuaire d’Ernesto pour les chats en Syrie)

Youseff, l’autre vétérinaire, a déclaré qu’ils avaient besoin de plus de personnes et d’outils pour trouver des animaux, et de plus de nourriture et de vétérinaires pour les maintenir en vie. L’électricité à la clinique vétérinaire est fréquemment coupée, ce qui rend presque impossible toute opération majeure. Ils font ce qu’ils peuvent, recousant les plaies, fixant des pansements et offrant de la nourriture.

Ils cherchent neuf ou dix heures par jour, jusqu’à ce qu’il fasse noir, mais doivent ensuite rentrer chez eux, laissant les animaux piégés seuls pour un autre jour.