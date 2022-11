Des animaux sauvages vendus ouvertement sur les réseaux sociaux alors que le trafic mexicain est “hors de contrôle”, selon un rapport

Les animaux sauvages tels que les toucans, les singes, les ours et les jaguars sont ouvertement et de plus en plus vendus sur les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok, alors que le trafic illégal d’espèces sauvages au Mexique menace les espèces dans ce pays riche en biodiversité, a déclaré mercredi un groupe environnemental américain.

Le Center for Biological Diversity, basé en Arizona, a déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès des procureurs de l’État mexicain, arguant que la réglementation édentée permettait au trafic illégal d’espèces sauvages de se poursuivre.

“Le trafic d’espèces sauvages au Mexique est incontrôlable”, a déclaré le Centre pour la diversité biologique dans un rapport, soulignant les sanctions laxistes, le manque de volonté politique et les marchés non réglementés, malgré les lois interdisant le commerce des espèces protégées.

Ni le ministère mexicain de l’Environnement ni les réseaux sociaux n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les chercheurs qui ont parcouru les réseaux sociaux, visité les marchés locaux et interrogé des experts et des responsables ont déclaré que la propagation de faux profils en ligne rendait le commerce plus difficile à réglementer pour les autorités.

Le Mexique abrite 10% des espèces connues dans le monde

Le Mexique est l’un des rares pays « mégadivers » du monde, abritant environ 10 à 12 % des espèces connues dans le monde. Mais selon l’étude, le trafic illégal a un impact irréversible sur les écosystèmes du pays.

Les populations d’espèces indigènes telles que le totoaba, le vaquita marina, le singe hurleur, l’ara écarlate et le concombre de mer ont plongé ces dernières années en raison de la demande de la Chine et de l’implication du crime organisé dans l’entreprise, d’une valeur estimée à 100 milliards de dollars américains par an.

ÉCOUTEZ | Jane Goodall sur la lutte contre le trafic d’espèces sauvages :

Quart – N.-B.8:47Lutte contre le trafic d’espèces sauvages Le Dr Jane Goodall demande aux gens de #StandWithJane contre le braconnage des singes, des éléphants, des perroquets et plus

Les singes hurleurs sont vendus comme animaux de compagnie exotiques, tandis que les vaquitas, les plus petits marsouins du monde, font partie des mammifères les plus menacés de la planète car ils sont souvent piégés dans les filets des pêcheurs à la recherche de totoabas, dont les vessies natatoires sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise.

Le rapport indique qu’un bureau du procureur spécial mexicain s’est attaqué au trafic d’espèces sauvages sur Internet jusqu’au début de 2019, mais le bureau a été fermé pour économiser de l’argent sous l’administration du président Andres Manuel Lopez Obrador.

“Les coupes budgétaires de l’agence environnementale responsable de la vérification, de la surveillance et de l’inspection de la vente d’animaux sauvages au Mexique ont permis au problème de continuer à s’aggraver”, note le rapport.