Des animaux non adoptables trouvent refuge en Colombie-Britannique avec SAINTS

La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. (23 nov. 2022) /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. (23 nov. 2022) /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White La ferme SAINTS à Mission est un sanctuaire pour les animaux jugés non adoptables en raison de leur âge, de leur taille, de leur handicap et de problèmes médicaux. /Photo Dillon White

Depuis 16 ans, une ferme Mission est un havre de paix pour les inadoptables. La Senior Animals in Need Today Society (SAINTS) offre un foyer aux animaux trop vieux, trop gros ou trop exigeants pour être adoptés.

“Nous sommes un refuge pour animaux en fin de vie”, a déclaré Kate Lennan, responsable des opérations de SAINTS. « Les principaux animaux que nous accueillons sont des animaux ayant des besoins spéciaux, des personnes âgées ou des soins palliatifs. C’est vraiment leur dernière maison et c’est pourquoi nous déployons tant d’efforts pour nous assurer qu’ils ne répondent pas seulement à leurs besoins médicaux, mais aussi à leurs besoins émotionnels et mentaux.

SAINTS s’associe à d’autres refuges et organisations comme la SPCA pour accueillir des animaux jugés non adoptables afin d’éviter l’euthanasie et de vivre le reste de leur vie. Les animaux sont généralement inaptes à l’adoption en raison de leur âge, de leurs antécédents médicaux, de leurs besoins en matière de logement ou de leurs besoins comportementaux.

Sous la garde de SAINTS, les animaux reçoivent des soins médicaux appropriés et vivent dans un environnement sûr et ouvert. Le personnel évalue en permanence la qualité de vie des animaux et chaque animal dispose d’un espace confortable. Cependant, le côté difficile des soins aux animaux revient parfois sur le devant de la scène, notamment parce que le personnel s’attache aux animaux.

«Ce n’est pas différent que de perdre un animal de compagnie – ces animaux font partie de nos familles. Donc, quand nous devons prendre cette décision de fin de vie pour eux, bien sûr, c’est émotionnel. Mais la récompense que vous obtenez en les ayant dans votre vie aussi longtemps que cela soit – que ce soit quelques semaines, un mois par an – cela équilibre tout.

L’organisation compte 13 employés sur place offrant des services 24 heures sur 24 avec environ 30 bénévoles également. Certains bénévoles travaillent avec SAINTS depuis plus de 15 ans.

« Sans les bénévoles, nous ne pourrions pas exister car notre personnel est assez petit pour le nombre d’animaux dont nous devons nous occuper. Et tous ont des besoins très élevés. C’est autour de l’horloge.

Au cours de leurs 15 premières années de fonctionnement, SAINTS a fourni 1,2 million de dollars en soins vétérinaires et a aidé plus de 950 animaux. Chaque année, ils reçoivent 9 360 heures de bénévolat et 1 444 heures de personnel rémunéré. Avant la pandémie de COVID-19, ils avaient 388 donneurs mensuels.

En tant qu’organisation à but non lucratif, SAINTS dépend exclusivement des dons pour fonctionner. Les médicaments pour les animaux représentent un coût important, dit Lennan. Environ 90 % des animaux sur place ont besoin de médicaments une à quatre fois par jour, ce qui augmente le besoin de personnel de nuit.

« Chaque organisation connaît des hauts et des bas tout au long de l’année. Nous entrons dans la saison de Noël, qui heureusement est un peu plus élevée. Mais comme toute organisation, plus vous recevez de soutien et de dons, plus vous pouvez faire, plus nous pouvons sauver et accueillir d’animaux.

Certains animaux trouvent des familles d’accueil pour les adopter après avoir rejoint SAINTS, mais d’autres ne peuvent pas être accueillis car leurs besoins ne peuvent pas être gérés en famille d’accueil. D’autres refuges et organisations n’ont pas non plus l’espace, le financement ou les ressources nécessaires pour entretenir les animaux.

SAINTS a été fondée en 2004 par Carol Hine, une bénévole d’un refuge pour animaux découragée par le nombre d’animaux qui n’ont pas pu être adoptés en raison de leur âge. Ils ont commencé avec 16 chats, 12 chiens et deux lapins. En 2006, l’organisation a élu domicile à Mission. C’était trois acres de terrain qui comprenaient un étang et quatre zones avec de l’espace pour que les animaux puissent se promener. Hine a pris sa retraite l’année dernière et Lennan a depuis repris l’administration de l’association à but non lucratif.

« Tout a commencé comme le rêve d’une femme d’accueillir des animaux âgés parce qu’ils n’étaient pas adoptés par le système des refuges. Maintenant, cela a fait boule de neige dans cette énorme organisation. L’un de nos objectifs ici est de s’assurer qu’il s’agit d’un environnement familial, car ce refuge ne ressemble à aucun autre – c’est un sanctuaire. Ces gars-là vivent le reste de leur vie ici. Nous essayons donc de rendre cela aussi confortable que possible.

SAINTS a actuellement 127 animaux sous sa garde, dont 86 sur place et le reste dans des foyers d’accueil. Leur liste d’animaux comprend 27 chats, 13 lapins, 10 chiens, 10 oiseaux, neuf cochons, cinq moutons, cinq chevaux, trois chèvres, deux ânes, un lama et une tortue.

“Tous les animaux viennent d’horizons différents”, a déclaré Lennan. «Nous sommes énormes sur les animaux de liaison. À moins qu’ils ne veuillent et n’aient besoin de vivre de manière indépendante, nous les lions.

L’organisation est située sur l’avenue Dlugosh et propose des visites de la propriété.

@dillon_white

dillon.white@missioncityrecord.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Refuges pour animauxMission