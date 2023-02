Des animaux étouffés par la poussière sauvés des décombres du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Les secouristes ont réussi à sauver d’innombrables animaux piégés sous les décombres après une série de puissants tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Lundi, une secousse de magnitude 7,8 a ravagé le sud de la Turquie (avec son épicentre à Gaziantep) et le nord-ouest de la Syrie. Le séisme, l’un des plus meurtriers depuis des décennies, a fait plus de 20 000 morts et d’innombrables blessés. Des centaines de répliques ont suivi. Mais alors que l’espoir s’estompe plus de 72 heures après les secousses, les sauveteurs creusent dans les décombres pour trouver des survivants, y compris les animaux échoués et piégés. Des images sur les réseaux sociaux ont montré un équipage creusant des débris avec leurs mains pour sauver un chien, logé entre du béton, du verre et du métal mutilé, à Iskenderun, Hatay, hier. Ils parviennent à plier certains des tuyaux pour libérer le chien terrifié, un homme les tenant dans ses bras alors qu’il s’éloigne de l’épave. Les travailleurs humanitaires ont aidé à laver la poussière de la fourrure nouée du chien (Photo: Gurcan Ozturk / Reuters)



Le félin a été retrouvé pris en sandwich sous un immeuble de quatre étages (Photo: Getty Images Europe)



Les groupes de protection des animaux disent que «le temps presse» pour sauver les animaux de compagnie (Photo: Getty Images Europe) Hatay, qui borde La Syrie, au sud, a enregistré le nombre de morts le plus élevé connu de Turquie, celui qui devrait continuer à augmenter près de la maison alors que les équipes de recherche parcourent la région. Alors qu’un chat effrayé, dont la fourrure noire et blanche était recouverte de poussière grise, a été récupéré aujourd’hui après quatre jours enterré sous des débris de construction à Adana, en Turquie. Même les oiseaux n’ont pas pu échapper à la catastrophe. Un perroquet a été ramassé par des sauveteurs plus tôt dans la journée à Hatay, qui leur ont offert de l’eau de leur paume.



Les sauveteurs ont réussi à sauver un petit perroquet quelques jours après les tremblements (Photo : Getty Images)



Les sauveteurs leur ont donné de l’eau (Photo: Getty Images)



Les inquiétudes grandissent quant au fait que les familles possédant des animaux domestiques sont refusées aux refuges (Photo: Getty Images) Haytap, un groupe de défense des animaux en Turquie, recherche des animaux enterrés tout en leur fournissant une assistance médicale à Hatay. “Le traitement des âmes amenées à la tente Haytap Sahara se poursuit”, a tweeté le groupe, partageant plusieurs photos de bénévoles s’occupant de chiens et de pigeons. “Il y a beaucoup de vies en laisse dont les propriétaires sont décédés et portés disparus.” Haytap Sahra Cadırı’na getirilen canların tedavileri devam ediyor. Sahipleri vefat eden ve kayıp olan tasmalı bir sürü peut var.

Lütfen bulduÄŸunuz canları Haytap Sahra Çadırına yönlendirin tüm tedavileri ücretsiz yapılıyor

DEFNE DOSTLUK ÇAY BAHÇESÄ° İÇİNDEYÄ°Z#haytap #deprem#hatay pic.twitter.com/j7EQmdavxe — Haytap (@HaytapOfficial) 9 février 2023 Network for Animals, une organisation internationale de protection des animaux, a averti que “le temps presse” pour sauver les animaux. “Les animaux ont tout perdu – leurs maisons, leurs familles, leur nourriture, leur sécurité”, a-t-il déclaré dans un communiqué. appel. “De manière déchirante, les personnes déplacées ont du mal à trouver un abri qui acceptera leurs animaux.” Le réseau a appelé les responsables et les groupes d’aide à envoyer des fournitures vétérinaires d’urgence, de la nourriture pour animaux de compagnie et des couvertures dans les zones touchées par le tremblement de terre “alors qu’ils luttent contre le temps glacial et se battent à travers les décombres qui étaient autrefois une ville pour atteindre les animaux”. Il a ajouté que les chiens peuvent survivre jusqu’à une semaine sans nourriture, tandis que les chats peuvent survivre jusqu’à deux. Le peuple pour le traitement éthique des animaux (PETA) ajoutée: “Chaque minute représente pour eux une lutte pour leur survie, car beaucoup errent dans les décombres tout en luttant contre des blessures non traitées et un froid glacial.” Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

