Des animaux domestiques blessés par des costumes d’Halloween, disent des vétérinaires britanniques – News 24

Habiller les animaux de compagnie est “inutile” et pourrait les empêcher de communiquer ou même de respirer

Mettre un costume d’Halloween sur votre animal de compagnie peut être “potentiellement dangereux», a déclaré la British Vet Association à Sky News jeudi avant le week-end de vacances.

Alors que “la plupart des propriétaires considèrent les animaux de compagnie comme faisant partie de la famille, ce qui est formidable… il est important de se rappeler que les animaux de compagnie ne sont pas des accessoires de mode», a déclaré la vice-présidente principale de l’organisation, Justine Shotton.

“Habiller les animaux ou modifier leur apparence de manière non naturelle est non seulement inutile et potentiellement dangereux, mais dans certains cas, cela peut également empêcher les animaux d’exprimer leurs comportements naturels et d’utiliser leur langage corporel pour communiquer.,” elle a continué.















Les tenues qui couvrent les oreilles et restreignent les mouvements sont particulièrement risquées pour les animaux de compagnie, et elles peuvent même interférer avec la régulation de la température corporelle et la respiration chez certaines races sujettes à ces problèmes, comme «les chiens à face plate comme les bouledogues français et les carlins.” Mettre de fausses dents ou un collier serré sur un animal présente un risque d’étouffement.

Shotton a encouragé les propriétaires d’animaux à “essayez de garder les animaux calmes et rassurés” alors que leur environnement est en pleine mutation avec “des personnes familières qui ont l’air différentes dans les costumes et les masques“, les exhortant à se poser avant de mettre un costume à leur chien ou chat”si habiller votre animal de compagnie va vraiment lui apporter des avantages tangibles.”

La RSPCA a également déconseillé de stresser indûment les animaux de compagnie en les déguisant, tandis que le professeur d’anesthésiologie vétérinaire de l’Université d’Édimbourg, Eddie Clutton, a déclaré au Mirror qu’habiller les animaux de compagnie était «dégradant» pour l’animal.

“Si vous alliez rendre visite à votre grand-mère atteinte de démence dans une maison de retraite, l’habilleriez-vous en sorcière ?” Il a demandé.

Malgré les avertissements des experts, de nombreuses villes et villages organisent des défilés d’Halloween pour animaux de compagnie au cours desquels les habitants sont encouragés à équiper leurs animaux de compagnie de parures amusantes pour les humains.

Alors que les chiffres du montant exact dépensé par les Britanniques pour les costumes d’Halloween pour animaux de compagnie sont difficiles à obtenir, leurs homologues américains ont dépensé 490 millions de dollars en costumes pour animaux de compagnie l’année dernière.