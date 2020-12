En l’absence de contact humain, dans des millions de foyers dans le monde, les animaux ou les animaux de compagnie ont fourni un confort indispensable grâce à des câlins, des caresses et une présence physique constante, selon les chercheurs.

L’étude, publiée dans le Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP), a décrit comment les animaux de compagnie jouent un rôle essentiel à une époque où le contact humain-humain peut mettre la vie en danger.

Selon les chercheurs, le toucher physique est un sentiment qui jusqu’à présent était tenu pour acquis – même négligé COVID-19[feminine visité notre porte plus tôt cette année.

« Pour combler le vide de la solitude et fournir un tampon contre le stress, il y a eu une augmentation mondiale du nombre de personnes adoptant des chiens et des chats dans des refuges pour animaux pendant les périodes de confinement », a déclaré l’auteur de l’étude Janette Young de l’Université d’Australie du Sud.

«Les éleveurs ont également été inondés, multipliant par quatre la demande de chiots dans certaines listes d’attente», a ajouté Young.

Les dépenses pour animaux de compagnie ont déjà atteint des niveaux records, avec plus de 13 milliards de dollars en Australie et dans la région de 260 milliards de dollars dans le monde en 2020, mais ce chiffre sera sans aucun doute dépassé.

On estime que plus de la moitié de la population mondiale partage sa vie avec un ou plusieurs animaux de compagnie. Les bienfaits pour la santé ont été largement rapportés, mais il existe peu de données sur les avantages spécifiques des animaux de compagnie pour les humains en termes de toucher.

«Les animaux de compagnie semblent particulièrement importants lorsque les gens sont socialement isolés ou exclus et offrent du confort, de la compagnie et un sentiment de soi», a déclaré Young.

Le toucher est un sens peu étudié, mais les preuves existantes indiquent qu’il est crucial pour la croissance, le développement et la santé, ainsi que pour réduire les niveaux de cortisol, l’hormone du stress dans le corps.

On pense également que le toucher peut être particulièrement important pour les personnes âgées car les autres sens se détériorent.

Lors d’entretiens avec 32 personnes, plus de 90% ont déclaré que toucher leurs animaux les réconfortait et les détendait – et que les animaux semblaient en avoir besoin aussi.

Des exemples ont été cités de chiens et de chats touchant leurs propriétaires lorsqu’ils étaient bouleversés, tristes ou traumatisés.

« Le retour que nous avons obtenu est que les animaux eux-mêmes semblent apprécier l’interaction tactile autant que les humains », a déclaré Young.

Pas seulement les chiens et les chats. Les personnes interrogées ont mentionné des oiseaux, des moutons, des chevaux et même des reptiles qui réagissent au toucher.

« A l’ère de COVID-19[feminine , la distanciation sociale, les blocages soudains et les troubles sociaux, nos animaux de compagnie peuvent être les seuls êtres vivants qui peuvent toucher de nombreuses personnes et attirer le réconfort », ont écrit les auteurs.