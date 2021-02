ANAHEIM, Californie: L’entraîneur de pitching Mickey Callaway a été suspendu par les Los Angeles Angels après des allégations de comportement inapproprié envers plusieurs femmes qui travaillent dans les médias sportifs.

Les Angels ont annoncé leur décision mardi, un jour après la publication des allégations contre l’ancien manager des Mets de New York dans un rapport de The Athletic.

L’équipe travaillera en étroite collaboration avec la MLB pour mener une enquête complète, a déclaré la porte-parole des Angels, Marie Garvey.

Callaway a rejoint les Anges en octobre 2019, trois semaines après avoir été renvoyé par les Mets après deux ans à la tête. Avant cela, l’ancien lanceur de la ligue majeure a passé cinq saisons en tant qu’entraîneur des lanceurs des Indians de Cleveland.

Les cinq femmes qui ont parlé à The Athletic sous couvert d’anonymat ont donné des comptes rendus détaillés de plusieurs cas d’actes agressifs et inappropriés de Callaway pendant cinq ans alors qu’il était employé par trois équipes.

Callaway a envoyé des messages non invités et parfois sans réponse aux femmes par e-mail, SMS ou médias sociaux et a demandé à l’un d’eux d’envoyer des photos de nu en retour, selon le rapport. Il a souvent commenté leur apparence d’une manière qui les mettait mal à l’aise et, à une occasion, a poussé son entrejambe près du visage d’un journaliste pendant qu’elle l’interviewait.

Une autre fois, il a dit à l’une des femmes qu’il partageait des informations sur les Mets si elle se saoulait avec lui, selon le rapport. Plus d’une femme a reçu un selfie torse nu ou plusieurs de sa part, et une a dit qu’il lui avait massé les épaules dans la pirogue alors qu’il pensait que personne ne regardait, selon le rapport.

Deux des femmes ont déclaré avoir été mises en garde contre le comportement de Callaways par d’autres membres des médias et d’autres personnes dans le baseball, a déclaré The Athletic.

Le rapport a été publié deux semaines après qu’ESPN a détaillé des messages texte et des images sexuellement explicites et non invités envoyés par l’ancien directeur général des Mets, Jared Porter, à une journaliste en 2016 alors qu’il travaillait pour les Cubs de Chicago dans leur front office. Porter a été congédié par les Mets le lendemain matin et la Major League Baseball a prévu d’enquêter sur lui.

Le président des Mets, Sandy Alderson, qui a embauché Porter, était directeur général de l’équipe lorsque Callaway a été embauché.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports