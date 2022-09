Des anges s’envolent au-dessus de la côte de la Colombie-Britannique pour 2 000 personnes malades

« Trafic de Port Alberni, ici Angel Flight, à 2 500 pieds au-dessus de la base de bombardiers à Sproat Lake. Nous allons atterrir.

La déclaration, entendue sur la fréquence radio de l’aéroport régional d’Alberni Valley, est l’un des plus de 2 000 vols spéciaux qui ont eu lieu autour de l’île de Vancouver et de la côte du Lower Mainland au cours des 20 dernières années.

Le pilote a atterri à Port Alberni pour prendre un patient nécessitant un transport non urgent vers une plus grande communauté pour un traitement médical. Le vol a amené le patient rapidement et confortablement à destination.

Et tout cela sans aucun frais pour le patient.

C’est toute l’idée derrière Angel Flight, explique le fondateur Jeff Morris.

Pilote et ingénieur de vol à la retraite, Morris vivait à Sidney, en Colombie-Britannique, en 2000, lorsqu’il a rencontré un homme qui tentait de monter un Angel Flight, mais il n’avait aucune formation en aviation. Morris a accepté de l’aider et en avril 2002, il a lancé ce qui est essentiellement une compagnie aérienne bénévole qui transporte des patients cancéreux adultes ambulatoires ainsi que des enfants jusqu’à 15 ans atteints d’autres maladies vivant dans des régions éloignées vers des centres urbains pour un traitement médical.

Morris a commencé avec huit pilotes bénévoles; il a fait voler 88 pilotes différents avec Angel Flight BC et en compte actuellement 32 sur la liste active (il y a un autre Angel Flight que Morris a aidé à mettre en place à Edmonton, en Alberta, ainsi qu’un dans les Kootenays qui n’est pas affilié à Morris’s Entreprise). Les clients demandent à réserver un vol et Morris passe le mot aux pilotes de la région. Les pilotes sont remboursés pour leurs frais de carburant, mais ils offrent bénévolement leur temps et leur avion.

Ted Eeftink était hospitalisé à Tofino pour faire face à un traitement contre le cancer lorsque sa femme Tracy a entendu parler d’Angel Flight. Eeftink est chef des pompiers à la retraite du district d’Ucluelet et chef adjoint de Majestic Ocean Kayaking, où sa femme est directrice générale depuis plus de deux décennies. Le couple faisait face à un aller simple de neuf heures en voiture et en ferry pour emmener Ted à Vancouver pour un traitement, alors apprendre Angel Flight a été un soulagement, a-t-il déclaré.

« C’était assez incroyable, parce que nous réfléchissions à la logistique pour me transporter d’Ucluelet à Vancouver. C’est un impact énorme pour Tracy et moi de coordonner nos vies parce qu’elle travaille toujours », a déclaré Eeftink.

Il a contacté Morris et son équipe via le site Web www.angelflight.ca et bientôt, son premier voyage à Vancouver a été réservé. À la fin de son traitement de cinq jours, il a appelé le bureau d’Angel Flight et toutes les dispositions ont été prises pour le ramener à la maison.

“C’est totalement incroyable.”

Bruce Burley est un pilote professionnel du Lower Mainland qui possède un Cessna C210 basé à l’aéroport de Boundary Bay à Delta. Il est l’un des 32 pilotes bénévoles sur la liste active d’Angel Flight : il y en a 15 basés à Vancouver, 13 à Victoria et un à Qualicum Beach, Port McNeill, Pitt Meadows et Abbotsford.

Par une chaude journée d’été au début de juillet, Burley a attendu patiemment que le brouillard à l’aéroport de Tofino-Long Beach se lève afin qu’il puisse prendre Eeftink et le ramener à Boundary Bay pour se préparer à un autre traitement contre le cancer à Vancouver. Il regardait l’aéroport de Port Alberni comme une sauvegarde, si le brouillard côtier ne se levait pas.

Burley a commencé à voler avec Angel Flight il y a quatre ans, après qu’un collègue pilote et instructeur de vol IFR lui ait parlé du programme. Burley, qui est à la retraite, a postulé pour rejoindre l’équipe d’Angel Flight. “Les pilotes adorent voler et j’ai beaucoup de temps libre”, a-t-il déclaré.

En quatre ans, il a effectué environ 40 vols. « Avant le COVID, nous étions assez occupés ; Je recevais un ou deux vols par mois », a-t-il déclaré. “Il a ralenti sur COVID et maintenant il a repris.”

Lorsque le brouillard s’est levé, il était parti pour Tofino. La sécurité des pilotes passe avant tout avec Angel Flight, a déclaré Morris. Si les conditions ne sont pas au-dessus des minimums, ou si le pilote ne se sent pas à l’aise de voler dans la météo du jour, les vols sont retardés ou annulés. Pour de nombreux patients, comme Eeftink, l’attente vaut mieux qu’un trajet par voie terrestre. Les clients sont toujours invités à avoir un plan de secours au cas où un vol devrait être annulé.

Ce jour-là, le temps s’est éclairci et un tapis rouge a été posé pour Eeftink alors que Burley roulait près du terminal de Boundary Bay.

“Je suis très reconnaissant qu’ils aient ce service là-bas”, a déclaré Eeftink. “Je suis très content de toutes les personnes impliquées, en particulier les pilotes.”

Burley a déclaré que savoir que le temps qu’il passe à faire du bénévolat sauvera un client d’un trajet difficile est un sentiment sans précédent.

« J’ai la chance d’avoir un avion. Le fait que je puisse l’utiliser pour aider les gens, c’est vraiment gratifiant », a déclaré Burley.

Le reste de la communauté aéronautique a également adopté Angel Flight. Les pilotes ne paient pas de frais d’atterrissage ou de stationnement dans les aéroports où ils prennent et déposent des clients, l’aéroport international de Vancouver (YVR) leur permet d’utiliser le terminal sud sans frais et dispose de places de stationnement désignées pour les avions Angel Flight. Nav Canada a également accepté un indicatif d’appel unique, « AN », pour les vols Angel.

“Cela signifie que nous sommes reconnus sur l’ATC (contrôle du trafic aérien) et nos pilotes reçoivent fréquemment le message” merci pour ce que vous faites “des contrôleurs”, a déclaré Morris.

aviationPORT ALBERNIvancouverîle

Ted Eeftink rencontre le pilote d’Angel Flight Bruce Burley à l’aéroport de Tofino-Long Beach pour un vol à destination de l’aéroport de Boundary Bay à Delta, en Colombie-Britannique (PHOTO AVEC LA COURTOISIE DE BRUCE BURLEY)