Des anciens officiers du Met admettent un complot visant à partager des images d’abus sexuels sur des enfants avec un officier supérieur

Deux officiers de la police métropolitaine à la retraite ont admis avoir comploté pendant trois ans pour partager des images d’abus sexuels sur des enfants avec un inspecteur en chef du Met en exercice, qui a été retrouvé mort avant d’être inculpé.

Jack Addis, 63 ans, et Jeremy Laxton, 62 ans, ont plaidé coupables jeudi devant le tribunal de la couronne de Southwark à Londres pour avoir comploté avec Richard Watkinson, 49 ans, pour distribuer ou montrer des images indécentes d’enfants.

La police a déclaré que les images et les vidéos avaient été partagées via des disques durs que les hommes se postaient et se cachaient dans des espaces cachés de leurs maisons.

Watkinson, un inspecteur en chef du Met en service pour la police de quartier à l’unité de commandement de la zone ouest, a été retrouvé mort à son domicile dans le Buckinghamshire le 12 janvier.

Il avait été suspendu de ses fonctions après son arrestation en juillet 2021 et le 12 janvier devait répondre d’une caution pour être accusé de complot, ainsi que de trois chefs d’accusation de prise de photos indécentes d’un enfant, de voyeurisme et de deux chefs d’inconduite dans la fonction publique. .

Sa mort est traitée comme inexpliquée mais non suspecte par la police de Thames Valley, qui prépare un rapport pour le coroner après l’ouverture et l’ajournement d’une enquête.

Selon l’accusation, les trois hommes ont conspiré pour « se distribuer ou se montrer des images indécentes d’enfants » entre le 1er janvier 2018 et le 10 juillet 2021.

Laxton, de Grantham, Lincolnshire, a également plaidé coupable à trois chefs d’accusation de fabrication d’images indécentes d’un enfant, de possession d’une image interdite, de possession d’une image pornographique extrême et de possession de cannabis au plus tard le 20 septembre 2021.

Il a en outre admis une accusation d’avoir intentionnellement encouragé ou aidé à commettre l’infraction de faute dans une fonction publique entre le 1er décembre 2019 et le 1er mai 2021.

Le tribunal a appris que Laxton avait déjà plaidé coupable à des infractions similaires et attendait sa condamnation au tribunal de la Couronne de Lincoln, tandis qu’Addis, du Perthshire, est en prison en Écosse.

Addis a comparu devant le tribunal par liaison vidéo depuis le HMP Dumfries où il purge une peine de 18 mois pour trois chefs d’accusation de voyeurisme et de possession de photographies indécentes d’un enfant.

Le juge, Tony Baumgartner, a ajourné le prononcé de la peine, qui sera exécuté par un juge de la Haute Cour à une date à fixer.

Baumgartner a accordé à Laxton une libération conditionnelle avant la prochaine audience du 23 juin.

PA Media a contribué à ce rapport