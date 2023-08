Des anciens combattants saluent des noms sur le mur commémoratif des voyageurs du Vietnam au Pérou – Shaw Local

Bob Hockings, du Pérou, a servi comme médecin de l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Il a vu sa part d’action dans la guerre et depuis lors, il y a eu des mémoriaux et des monuments qu’il ne pouvait pas supporter.

« J’en ai vu trop », a déclaré Hockings.

Mais il s’est consciencieusement habillé avec d’autres vétérans samedi au Veterans Park au Pérou. Là, Hockings et ses camarades ont honoré ceux dont les noms sont inscrits sur le mur commémoratif des voyageurs du Vietnam.

Un couple regarde samedi la réplique du mur des conflits du Moyen-Orient au parc commémoratif des anciens combattants au Pérou, avant une cérémonie honorant les noms de ceux qui se trouvent sur le mur. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Le mur, une échelle 3/5 du Mémorial du Vietnam à Washington, DC, mesure 6 pieds de haut et s’étend sur près de 300 pieds de large. Il est arrivé jeudi en grande pompe et devait rester ouvert au public jusqu’à dimanche.

Des répliques du mur des conflits au Moyen-Orient à Marseille et du mur des premiers intervenants du 11 septembre étaient également exposées.

« Cela ne me dérange pas autant que lorsque j’ai pris le vol Honor à destination de Washington », a déclaré Hockings à propos de cette expérience. «J’ai dû m’en aller. Je ne pouvais pas le gérer.

« Mais j’enterre des anciens combattants depuis maintenant 15 ans avec l’équipe commémorative et je m’y habitue en quelque sorte – tout comme un directeur de pompes funèbres, je suppose », a déclaré Hockings.

Hockings n’était pas le seul vétéran aux prises avec des souvenirs ou à retenir ses larmes en regardant le mur itinérant.

«Je vous encourage à servir votre pays. C’est le plus grand honneur que l’on puisse recevoir. — Joe Navarro, vétéran du Vietnam, US Marine Corps

Phil Valle, de La Salle, a servi dans l’US Air Force de 1966 à 1970 en Asie du Sud-Est, passant 13 mois en Thaïlande. Il était suffisamment proche de la zone de combat pour avoir des amis sur le mur : Anthony Shine et son frère Jonathan Shine.

« C’est quelque chose de spécial pour moi de faire partie de cela », a déclaré Valle, peu de temps avant l’alignement. « Ça va être une journée émouvante. »

La cérémonie de samedi a attiré une foule intime – seulement quelques centaines de spectateurs dispersés sur le terrain de jeu – mais le mur est, par définition, une expérience intime.

Doc Russo, un vétéran du US Navy Hospital Corps (1982-90), a occupé le poste de responsable du mur pendant 16 ans et a été témoin de moments d’émotion, et souvent de guérison.

S’adressant à la foule, Russo a déclaré qu’on lui demandait pourquoi il voyageait si souvent avec le mur. En réponse, il cite fréquemment la fois où une mère endeuillée en Virginie occidentale a trouvé le nom de son fils décédé sur le mur. La maman Gold Star a demandé à Russo de lui dire merci.

« ‘C’est la première fois en 47 ans que mon fils rentre à la maison' », se souvient Russo. Dans le souffle suivant, il a déclaré aux spectateurs : « Je n’ai pas besoin d’une autre raison pour faire ce que je fais. »

Un autre orateur, le vétéran du Corps des Marines Joe Navarro, s’est étouffé en se souvenant non seulement de ses camarades tombés au Vietnam, mais aussi de certains qui ont été définitivement endommagés au cours de leur valeureux service.

Navarro, le procureur de l’État du comté de La Salle, a déclaré qu’il avait rencontré pour la première fois le vétéran Orlando Capozzoli après avoir traversé des moments difficiles. Navarro poursuivait l’un des démêlés de Capozzoli avec la justice lorsqu’il a fouillé le dossier de service de l’homme et a été stupéfait, a déclaré Navarro.

Né en Italie et possédant un anglais limité, Capozzoli s’est enrôlé dans les Marines à 17 ans. Il a sauvé son unité au Vietnam en tuant trois mitrailleurs (dont un à mains nues) et a été hospitalisé avec ses propres blessures par balle.

« Il a vraiment souffert de démons tout au long de sa vie à cause de cette expérience », a déclaré Navarro.

Malgré de telles tragédies, Navarro a exhorté ses plus jeunes auditeurs à envisager de servir dans les forces armées américaines.

« Je vous encourage à servir votre pays », a-t-il déclaré. « C’est le plus grand honneur que l’on puisse recevoir. »