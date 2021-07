Mercredi soir, un groupe d’activistes du groupe ‘Alerta Feminista’ a fait irruption dans les bureaux d’oe24 – le portail Web du quotidien viennois Österreich – cherchant à s’introduire de force dans la rédaction. Le groupe anarchiste de gauche a finalement atteint le bureau des ventes, où ils se sont engagés dans un échange verbal animé avec les employés d’eo24. Le point de vente a affirmé que certaines de ses employées avaient été physiquement agressées par les militants mais n’avaient subi aucune blessure.

La vingtaine de militants qui avaient le visage couvert ont cherché à protester contre ce qu’ils appelaient « reportage raciste » sur un incident très médiatisé qui a choqué la nation alpine il y a près de deux semaines. Leur indignation a apparemment été déclenchée par le fait qu’oe24 a révélé la nationalité des suspects dans une horrible affaire de viol et de meurtre qui fait toujours l’objet d’une enquête. Quatre ressortissants afghans ont été accusés d’avoir drogué et violé une jeune fille de 13 ans retrouvée morte à Vienne le 26 juin.

« Vous dites que la violence sexuelle contre… les femmes, les lesbiennes, les personnes intersexes non binaires et trans est importée. Nous disons violence contre [them] est la conséquence cruelle d’une société sexiste, du capitalisme et du patriarcat », lire un tract apporté par les militants, selon eo24. Finalement, le groupe a pris la fuite une fois que la police est arrivée sur les lieux.

Niki Fellner, le directeur général d’oe24, a condamné ce qu’il a qualifié de « incursion violente » et ont dénoncé les agressions contre leurs employées, qui « terrifiée » par la rencontre. Il a également demandé aux autorités de prendre des mesures sévères contre les responsables.

Pompé plein d’extase

Le cas de la jeune fille brutalisée de 13 ans, identifiée uniquement comme Léonie, continue de secouer l’Autriche. Elle a été retrouvée enveloppée dans un tapis sur une bande d’herbe dans le nord-est de Vienne, et les ambulanciers n’ont pas réussi à la réanimer. Alors qu’une autopsie détaillée est toujours en attente, mercredi, plusieurs médias ont rapporté certains des détails macabres.

Citant les premiers résultats de l’enquête, le journal Kurier a rapporté que Léonie avait rencontré deux des suspects au canal du Danube, où ils « l’a pompée à fond » d’ecstasy et l’a ensuite conduite dans l’appartement d’un autre Afghan, où le quatrième suspect l’attendait également. Là, elle a reçu plus de drogue et violée « Pendant des heures » par au moins deux des hommes, jusqu’à ce que son cœur finisse par lâcher.

Un médecin légiste a trouvé des empreintes digitales sur le cou de la jeune fille ainsi que des signes de compression sur sa poitrine, suggérant que quelqu’un aurait pu presser ses genoux contre son corps, a rapporté Kurier.

Lorsque la jeune fille n’a montré aucun signe de vie, les suspects auraient tenté de « relancer » en lui versant du lait et du yaourt dans la bouche et en mettant son corps sous une douche. Finalement, ils l’ont enveloppée dans un tapis et l’ont laissée sur le bord de la route à proximité. Leur appartement a ensuite été retrouvé par un chien renifleur de la police.

Selon les sources d’enquête citées par Kurier, les traces d’un « massif » dose d’ecstasy ont été trouvées dans le corps de Léonie. Elle aurait peut-être aussi reçu de l’héroïne, selon le journal.

Casier judiciaire & pas de titre de séjour

La police autrichienne a réussi à arrêter trois des quatre suspects, qui continuent de nier toutes les accusations de viol et de meurtre tout en se blâmant mutuellement pour l’incident, ont rapporté les médias locaux. Tous sont des ressortissants afghans, âgés de 16 à 23 ans.

L’un des suspects, un jeune de 18 ans, aurait plaidé coupable d’avoir omis d’administrer de l’aide, mais aurait nié toutes les autres accusations. Il s’est également moqué de la victime en disant que c’était elle « de sa faute si elle est morte ».

« Elle a pris de la drogue et s’est enfuie de chez elle » a-t-il déclaré aux interrogateurs, selon le journal Heute.

Deux des quatre suspects ont vu leur demande d’asile refusée et étaient connus de la police en raison de condamnations antérieures, notamment pour trafic de drogue. L’un d’eux, un jeune de 22 ans toujours en fuite et inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées, avait déjà été condamné à trois reprises et avait été autorisé à être expulsé en 2017.

La famille de la victime envisage de poursuivre le gouvernement autrichien. Leur avocat, Florian Hoellwarth, a déclaré que les suspects « présentaient une menace pour la population » et devaient être mieux surveillés par les autorités.

« Distractions racistes » ?

Un groupe d’ONG autrichiennes pro-asile et antiracisme a fait marche arrière, accusant les médias et les politiciens d’essayer de jouer une carte ethnique dans cette affaire. Les ONG ont exigé l’arrêt de « actions racistes de diversion » et a appelé les autorités à se concentrer plutôt sur la prévention des meurtres de femmes.

Un débat sur les demandeurs d’asile susciterait « préjugés racistes généralisés » cela porterait préjudice à quelque 40 000 Afghans vivant en Autriche, a déclaré le groupe, qui comprend Asylum Coordination Austria et l’Association des foyers autrichiens autonomes pour femmes.

Les ONG ont affirmé que la mort de Léonie serait « politiquement instrumentalisé » lancer une attaque contre un groupe qui « ne peut pas se défendre », ce qui serait « irrespectueux et répréhensible ». Ils ont également appelé à l’arrêt des expulsions vers l’Afghanistan, arguant qu’une condamnation pénale ne justifie pas l’envoi de personnes dans un pays où elles risquent la mort ou la torture.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, cependant, a déclaré qu’un tel discours renversait la victime et l’agresseur.

« Parler de ‘détournement raciste’ ici est une moquerie de la victime et une gifle au visage des endeuillés. Je rejette profondément cela », a déclaré Kurz, ajoutant qu’il n’y avait aucune excuse pour un tel « acte bestial ».

