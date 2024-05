Des analyses des eaux usées révèlent la grippe aviaire H5N1 dans 9 villes du Texas

Les chercheurs qui ont séquencé des virus à partir d’échantillons d’eaux usées provenant de 10 villes du Texas ont trouvé le virus de la grippe aviaire H5N1 dans 9 d’entre elles, parfois à des niveaux qui rivalisaient avec ceux de la grippe saisonnière.

Par ailleurs, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), dans leurs mises à jour sur leur réponse aux épidémies de H5N1 chez les bovins, ont déclaré que les expériences sur les furets avaient commencé la semaine dernière.

Les résultats penchent vers une source animale

Une équipe du Baylor College of Medicine et du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas a détaillé ses résultats sur le séquençage du virome entier dans une nouvelle étude. étude de prépublication.

Alors que de nombreuses questions restent sans réponse sur la façon dont le virus se propage chez les vaches laitières et sur l’ampleur de sa circulation, les scientifiques considèrent de plus en plus l’échantillonnage des eaux usées comme un outil de surveillance clé.

Le groupe a signalé le H5N1 dans les eaux usées du 4 mars au 25 avril. Ils ont déclaré que 19 des 23 sites d’épuration surveillés avaient eu au moins un événement de détection et qu’au fil du temps, le H5N1 était devenu le sérotype dominant. Ils n’ont pas nommé les 10 villes qu’ils ont surveillées et les résultats n’ont pas encore été examinés par des pairs.

Sur XMike Tisza, PhD, premier auteur de l’étude et professeur adjoint de virologie et de microbiologie à Baylor, a déclaré que l’on ne sait toujours pas clairement d’où viennent les virus, mais que les preuves penchent en faveur d’une source animale, car les chercheurs n’en ont vu aucun. mutations ayant des liens connus avec l’adaptation humaine.

Il a ajouté que le réseau du Texas semble être le seul à utiliser la technologie de séquençage des eaux usées, mais que le H5N1 est probablement présent dans les eaux usées d’autres régions. Si le virus devient plus problématique, Tisza a déclaré que le séquençage des eaux usées pourrait être le meilleur moyen d’identifier de nouvelles mutations adaptatives.

Le CDC lance des expériences sur les furets

Dans un 10 mai mise à jour de la réponse, le CDC a déclaré que plus de 260 personnes ont jusqu’à présent été surveillées pour détecter les symptômes du H5N1 suite à une exposition à des animaux infectés ou potentiellement infectés. Sur au moins 33 patients présentant des symptômes grippaux, aucun cas humain supplémentaire n’a été signalé, hormis un cas initial chez un travailleur laitier du Texas souffrant de conjonctivite.

Le CDC a déclaré qu’il était toujours en pourparlers avec plusieurs États au sujet d’enquêtes épidémiologiques sur le terrain menées par les États.

Pendant ce temps, le groupe a déclaré qu’il poursuivait ses travaux scientifiques pour mieux caractériser le virus. La semaine dernière, il a infecté expérimentalement des furets avec le virus qui a infecté l’ouvrier laitier du Texas afin d’évaluer la gravité et la transmission de la maladie dans différents scénarios de contact. Les scientifiques utilisent souvent les furets comme modèle pour évaluer les virus de la grippe, car ils tombent malades et les transmettent de la même manière que les humains.

Les résultats sont attendus dans environ 3 semaines, et le CDC a déclaré qu’une infection expérimentale de diverses lignées cellulaires suivrait.

Dans d’autres développements: