Des amis se souviennent d’un volontaire tué en essayant d’aider des civils

“C’était un homme très intelligent et un penseur très indépendant”, a-t-il déclaré. « Et il a longuement réfléchi à la situation en Ukraine, et il la croyait immorale. Il sentait que la seule chose qu’il pouvait faire de manière constructive était d’aller là-bas et d’aider les gens.

Dans un communiqué publié plus tôt cette semaine, la famille de Parry a déclaré qu’il avait été “attiré par l’Ukraine en mars à son heure la plus sombre”. Il a ajouté qu’il avait “aidé ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés”.