Des amis se réunissent après 16 ans, une publication virale fait fondre les cœurs en ligne

Après la réunion emblématique des amis de la sitcom des années 90 – The One Where They Get Back Together – a récemment fait son retour, les fans ne sont plus que nostalgiques, se souvenant de leurs amis perdus depuis longtemps. Récemment, deux amis d’enfance se sont retrouvés après une longue interruption de 16 ans. Les images partagées sur Twitter sont devenues virales car elles font fondre de nombreux cœurs.

L’utilisateur de Twitter Mandy a téléchargé deux photos – une de son enfance et l’autre après avoir rencontré son amie après 16 ans. La jeune fille s’est réjouie du moment alors qu’elle était en larmes en partageant la publication en ligne. En plus des photos, Mandy a écrit: « Elle a trouvé sa meilleure amie après 16 ans » et l’a accompagnée d’emojis en pleurs. Les filles étaient adorables sur leur photo d’enfance, alors qu’elles sont maintenant toutes les deux devenues de belles filles.

Depuis que la publication a été partagée, elle a gagné plus de 17,7 000 retweets et 245,6 000 likes. Beaucoup ont inondé le poste de nombreuses réactions sincères. L’un des utilisateurs a qualifié cette réunion de « douce », tandis qu’un autre a demandé à tout le monde de rendre son commentaire viral pour les aider à s’unir avec leur « meilleure amie perdue de longue date, Jade de la garderie ».

Voici quelques autres réactions :

J’adore les fins heureuses… c’est aussi mon histoire – RÉSEAU DE SOUTIEN AUX FEMMES DU CERCLE DE SOEUR (@SisterWomen) 31 mai 2021

Omgggg, vous êtes tous trop beaux – isbb (@kehlxrue) 31 mai 2021

Omg omg OMG !! Cela me donne envie d’essayer de trouver ma meilleure amie de la 5e année ! — MJ From My Porch (@MjPorch) 31 mai 2021

Cela me donne de l’espoir car je n’ai toujours pas trouvé mon premier bestie depuis la 3e année – jackzwrld (@rainjackz) 31 mai 2021

Il y a quelques jours, une de ces vidéos de retrouvailles de deux amis militaires se rattrapant après trois ans est devenue virale.

C’est le meilleur brounion que j’ai jamais vu. Les meilleurs amis militaires se réunissent après 3 ans d’écart chattyrabbit914 pic.twitter.com/MQ85QKPurX– GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) 7 avril 2021

La poignée Twitter GoodNewsCorrespondent a mis en ligne le clip le mois dernier. La légende du clip l’appelait « le meilleur oignon ». La vidéo était un pur bonheur. L’épouse de l’un des hommes de la vidéo a déclaré que la séquence était celle de son mari et de son meilleur ami. Leurs familles ont été stationnées ensemble au Japon pendant 3 ans et en 2015, ils ont été transférés en Floride puis à Hawaï. C’était la fête de remise des diplômes de son mari. Son meilleur ami et sa femme lui ont organisé cette grande surprise.

