Des amis sans cœur de la victime prévue de la fusillade de Knotty Ash ont pris d’assaut la maison d’Olivia et l’ont emmené à l’hôpital – alors qu’elle était mourante

Les copains SHAMELESS de la victime visée d’une fusillade qui a tué une fillette de neuf ans l’ont emmené à l’hôpital alors qu’elle gisait mourante chez elle.

L’homme de 35 ans s’était précipité dans la maison de Liverpool la nuit dernière après qu’un homme armé masqué a ouvert le feu sur lui et un autre homme.

Olivia était mourante alors que la victime visée était transportée à l’hôpital

Il a ensuite été chassé dans la propriété par le tueur, qui a abattu Olivia Pratt-Korbel et blessé sa mère Cheryl.

La police a déclaré que, alors que le jeune était mourant, le copain de la victime visée l’a récupéré dans une Audi et l’a conduit à l’hôpital.

Olivia a ensuite été transportée d’urgence à Alder Hey mais n’a malheureusement pas pu être sauvée et a été déclarée morte peu de temps après.

La police de Merseyside a confirmé aujourd’hui que l’Audi avait été saisie, mais qu’elle poursuivait toujours le tireur.

Les agents recherchent également le deuxième homme qui a été pris pour cible alors qu’il marchait sur l’avenue Kingsheath vers 22 heures hier.

La gendarme en chef Serena Kennedy a déclaré: « Hier soir, à 22 heures, nos officiers ont été appelés au domicile d’Olivia sur Kingsheath Avenue et lorsque nous sommes arrivés, nous avons découvert que trois personnes avaient été blessées, dont Olivia et sa mère.

“On pense que l’un des blessés, un homme de 35 ans, était poursuivi par un homme armé d’une arme à feu qui lui tirait dessus.

“L’homme poursuivi est entré de force dans la maison d’Olivia et l’agresseur a couru après lui, tirant plusieurs coups de feu au mépris total d’Olivia et de sa famille, qui n’avaient aucun lien avec le tireur ou l’homme qui s’est introduit de force.

“Malheureusement, Olivia a été mortellement blessée lorsque le tireur a tiré sur l’homme qui tentait d’entrer dans la maison, et sa mère a également reçu une balle dans le poignet.

“L’homme de 35 ans qui avait été poursuivi a reçu plusieurs coups de feu dans le haut du corps. Alors qu’Olivia était mourante, il a été récupéré par ses amis qui l’ont emmené à l’hôpital.”

Les hommages ont maintenant afflué pour la petite Olivia, qui a fréquenté l’école primaire catholique St Margaret Mary.

Sa directrice, Rebecca Wilkinson, a déclaré: “Notre communauté scolaire est dévastée par la triste perte d’Olivia. Nous sommes sous le choc et incrédules face à une nouvelle aussi tragique.

« Olivia était une membre très appréciée de notre école. Elle avait un beau sourire, un bon sens de l’humour et une personnalité pétillante. Elle était généreuse et faisait tout son possible pour aider les autres. Elle adorait se produire et a récemment participé à la production scolaire du Magicien d’Oz.

“Olivia manquera beaucoup au personnel et aux enfants de notre école. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis en cette période extrêmement triste.”

La tragédie est la troisième fusillade mortelle à Liverpool en moins d’une semaine après qu’un employé du conseil a été tué il y a 48 heures.

Ashley Dale, 28 ans, a été abattue à seulement deux miles de là dans son jardin à Old Swan dans un cas d’identité erronée.

Dans un bain de sang séparé, Sam Rimmer, 22 ans, a été abattu mercredi à Toxteth, tandis qu’une femme dans la cinquantaine a été poignardée à mort devant un pub à Kirkby la nuit dernière.

SONDE DE MEURTRE

La constable en chef adjointe Jenny Sims a déclaré que la dernière tragédie était un « incident vraiment choquant » et « odieux » pour la communauté locale.

Elle a ajouté: “Aucun parent ne devrait jamais avoir à subir la perte d’un enfant dans ces terribles circonstances.”

La police a lancé une enquête pour meurtre et traque actuellement le tireur “lâche” qui a fui les lieux.

Les agents parcourent également la vidéosurveillance et mènent des enquêtes de maison en maison.

La fusillade a eu lieu 15 ans jour pour jour que Rhys Jones, 11 ans, a été brutalement assassiné.

Il a été abattu le 22 août 2007, alors qu’il rentrait chez lui après un entraînement de football en passant par le parking du Fir Tree Pub à Croxteth.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter DM @MerPolCC ou d’appeler @CrimestoppersUK au 0800 555 111 en citant le journal 1083 du 22 août.

La mère d’Olivia a été blessée dans la fusillade

Des gendarmes sur place aujourd’hui Crédit : PA