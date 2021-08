Des amis réservent un siège pour les personnes décédées qui n’ont jamais manqué un match en 40 ans dans le test ENGvIND

Le cricket est un sport apprécié de génération en génération. Au fil des ans, nous avons rencontré plusieurs fans qui sont entrés dans l’histoire du sport pour leur engouement incomparable. L’histoire d’un de ces fans a été révélée lors du premier jour du premier match test entre l’Inde et l’Angleterre. Une partie de la foule du public a attiré l’attention des téléspectateurs. On ne serait pas attiré par le fait qu’un siège soit vide au milieu d’un groupe d’amis. Cependant, lorsque l’histoire derrière le siège a été dévoilée, les fans de cricket ont été stupéfaits. Il y avait une section de quatre-cinq amis qui étaient assis autour d’un siège vide, alors qu’ils regardaient les manches du premier jour, au pont Trent. Plus tard, l’un des utilisateurs de Twitter a nettoyé le nuage entourant la chaise vacante. Il a expliqué qu’un homme du nom de John Clarke n’avait raté aucun match sur le site au cours des 40 dernières années. L’ami était décédé récemment. Pour se souvenir de lui et de son amour pour le sport, ses amis ont acheté un billet supplémentaire pour lui réserver une place. Clarke a manqué à ses amis lors du premier match test entre l’Inde et l’Angleterre, par conséquent, la troupe a effectué le geste dans sa mémoire affectueuse.

Brillante histoire sur John Clarke, qui n’a raté aucun match depuis 40 ans à Trent Bridge. Il est décédé, mais ses amis ont quand même acheté ses billets et lui ont réservé une place pour le regarder. Adorable#IndvsEng– AD (@cricadharsh) 4 août 2021

Une autre histoire réconfortante a fait la une des journaux lors du match entre l’Inde et le Bangladesh lors de la Coupe du monde 2019. L’un des plus anciens superfans de l’Inde, Charulata Patel, a volé la vedette alors que le fan en fauteuil roulant est venu assister au match et bénir l’équipe indienne. En janvier de l’année dernière, Charulata a rendu son dernier soupir, mais son amour pour le cricket est devenu immortel.

Quant au match de la 1re journée entre l’Inde et l’Angleterre, les visiteurs semblaient avoir le dessus. Le match a commencé avec Jasprit Bumrah scalpant le guichet de l’Angleterre dès le premier tour. Après un départ régulier, l’ordre du milieu de l’équipe s’est effondré car aucun n’a été en mesure d’aider le skipper Joe Root. Les couturières indiennes n’ont laissé aucune chance aux Anglais de rebondir dans le match. La journée s’est terminée avec l’Inde sur 21 points après avoir battu l’Angleterre sur 183.

