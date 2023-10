Des amis rendent hommage au couple en lune de miel tué en Ouganda

Des amis ont rendu hommage à un couple tué lors de leur lune de miel aux côtés de leur guide dans le parc national Queen Elizabeth en Ouganda.

Le couple a été nommé localement David et Célia Barlow de Hampstead Norreys, près de Newbury dans le Berkshire.

Le club de cricket du village a déclaré qu’ils « nous manqueraient désespérément », tandis que le conseil paroissial a qualifié M. Barlow de « pilier de la communauté ».

La police ougandaise a déclaré que leur véhicule avait été incendié après leur mort.

Richard Davies, marguillier de l’église St Mary à Hampstead Norreys, a déclaré que la nouvelle était « incompréhensible ».

« Nous nous réveillons aujourd’hui avec le cœur lourd et la plus profonde tristesse d’apprendre la nouvelle dévastatrice de la mort de Dave et Celia Barlow », a déclaré M. Davies. « Les mots ne peuvent pas exprimer comment réagir à cette terrible nouvelle. »

Le conseil paroissial de Hampstead Norreys a décrit M. Barlow comme un « président exceptionnel » qui a servi le conseil pendant plus d’une décennie.

« Il était un pilier de la communauté, donnant toujours la priorité à ses besoins », peut-on lire.

Le Hampstead Norreys Cricket Club a également rendu hommage au couple, décrivant affectueusement M. Barlow comme « Lord Barlow » et décrivant Mme Barlow – qui est née en Afrique du Sud – comme « une humaine extraordinaire qui nous manquera désespérément ».

Toby Harris, membre du conseil paroissial du village, a déclaré que M. Barlow « était une personne très authentique ».

« J’ai passé beaucoup de temps à le croiser au pub pour une bière ou deux. Il était accessible et terre-à-terre. »

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Andrew Mitchell, le ministre d’État britannique chargé du Développement et de l’Afrique, s’est dit « choqué et attristé par cette horrible attaque ».

« Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles », a-t-il écrit. « Les ressortissants britanniques en Ouganda devraient suivre les conseils aux voyageurs. »

Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré sur X, anciennement Twitter, que le haut-commissariat ougandais au Royaume-Uni apporterait son soutien aux familles du couple assassiné.

La police a déclaré que des forces conjointes poursuivaient des membres présumés du groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe islamiste lié à l’EI dont les origines remontent à l’Ouganda mais qui opère principalement dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les deux pays ont intensifié leurs opérations contre le groupe ces derniers mois, et l’incident s’est produit près de la frontière entre l’Ouganda et la RDC.

Mercredi, l’EI a revendiqué l’attaque via ses chaînes Telegram, sans apporter de preuves.

Deux jours plus tôt, le président ougandais avait déclaré la police avait déjoué un complotqui aurait été planifié par des militants des ADF, pour bombarder des églises dans le district de Butambala, au centre du pays.

Porte-parole de la police Fred Enanga a dit sur X: « Nous avons enregistré une lâche attaque terroriste contre deux touristes étrangers et un Ougandais dans le parc national Queen Elizabeth.

« Les trois ont été tués et leur véhicule de safari incendié. »

Il a ajouté que la police « poursuivait agressivement » les rebelles présumés et a exprimé « nos plus sincères condoléances aux familles des victimes ».

La police a également publié une photographie d’un véhicule tout terrain vert en feu.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour l’Ouganda, avertissant que « les attaquants restent en liberté ».

Il déconseille « tout voyage sauf essentiel » vers le parc national Queen Elizabeth, ajoutant que toute personne se trouvant dans le parc doit « suivre les conseils des autorités de sécurité locales ».

« Si vous êtes en mesure de le faire en toute sécurité, vous devriez envisager de quitter la zone », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Nous fournissons une assistance consulaire à la famille d’un ressortissant britannique à la suite d’un incident survenu dans le parc national Queen Elizabeth en Ouganda. Nous sommes en contact étroit avec les autorités locales.

« Les ressortissants britanniques présents dans la région doivent suivre nos conseils aux voyageurs et nous contacter s’ils ont besoin d’aide. »