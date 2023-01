Des amis proches de Tristan Thompson assistent aux funérailles de sa mère

Les amis et la famille de Tristan Thompson se sont présentés samedi pour le soutenir alors qu’il mettait sa mère Andrea Thompson au repos à Toronto.

Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner et Drake étaient tous présents. Une source proche de la famille a déclaré : « Ils veulent tous être là pour Tristan. Il fera toujours partie de la famille. C’est une situation dévastatrice pour lui. Ils veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour le soutenir.

Selon PEOPLE, Jenner a pris la parole lors des funérailles et tout le monde était vêtu d’une tenue funéraire traditionnelle.

La mère de Tristan, Andrea, est malheureusement décédée chez elle à Toronto d’une crise cardiaque jeudi dernier. Une fois que Tristan a reçu la nouvelle, il s’est rendu à Toronto pour être avec sa famille et son ex Khloé l’a rejoint pour l’aider à le réconforter et le guider dans les arrangements funéraires, car Khloé entretient une relation étroite avec sa mère.

Tristan et Khloé partagent une fille de 4 ans, True, ensemble et un fils de 5 mois dont le nom n’a pas encore été révélé. En dehors de ses enfants avec Kholé, il a un fils de 12 mois, Theo, avec Maralee Nichols et un fils de 6 ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

La relation de Tristan et Khloé remonte à 2016 et le couple a accueilli leur fille True en 2018. Ils se sont finalement séparés en juin 2021, se sont remis ensemble mais ensuite Khloé a mis fin à la relation en janvier 2022, un mois après que Tristan a confirmé qu’il avait engendré un bébé avec Nichols alors que il sortait avec Khloé.

Malgré la relation intermittente et l’infidélité de Tristan, Khloé est restée en bons termes avec le joueur de la NBA, car ils ont réussi à coparentalité leurs enfants ensemble.