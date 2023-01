Des amis pleurent la mort d’un volontaire qui aidait des civils en Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Des amis et des volontaires se sont réunis dimanche à la cathédrale Sainte-Sophie de Kyiv pour dire au revoir à Andrew Bagshaw, un scientifique néo-zélandais qui a été tué en Ukraine avec un autre volontaire alors qu’ils tentaient d’évacuer des personnes d’une ville de première ligne.

Bagshaw, 48 ans, double citoyen néo-zélandais et britannique, et le volontaire britannique Christopher Parry, 28 ans, ont disparu ce mois-ci alors qu’ils se dirigeaient vers la ville de Soledar, dans la région orientale de Donetsk, où de violents combats se déroulaient.

Les volontaires ont parlé de leurs souvenirs de Bagshaw et ont lu les hommages de sa famille.

Nikolletta Stoyanova, une amie en Ukraine, a partagé des souvenirs de sa bravoure.

« Même si personne ne voulait aller à Soledar, ils peuvent le faire. Parce que s’il comprenait que quelqu’un avait besoin d’aide, il devait apporter cette aide à ces personnes », a déclaré Stoyanova, parlant en anglais.

Le père de Bagshaw, Phil, a déclaré aux journalistes en Nouvelle-Zélande que son fils voulait faire quelque chose pour aider.

“C’était un homme très intelligent et un penseur très indépendant”, a-t-il déclaré. « Et il a longuement réfléchi à la situation en Ukraine, et il a cru que c’était immoral. Il sentait que la seule chose qu’il pouvait faire de manière constructive était d’aller là-bas et d’aider les gens.

La police ukrainienne a déclaré le 9 janvier avoir perdu le contact avec Bagshaw et Parry après que les deux se soient dirigés vers Soledar. Leurs corps ont ensuite été retrouvés. Un responsable ukrainien a rapporté mercredi que les forces de défense avaient fait une retraite organisée de la ville minière.

Dans une déclaration du 24 janvier, la famille de Parry a déclaré qu’il avait été “attiré par l’Ukraine en mars à son heure la plus sombre”. Ils ont dit qu’il avait “aidé ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés”.

Des amis ont déclaré que les corps des hommes seraient remis à des proches au Royaume-Uni

Dans le sud de l’Ukraine, les forces russes ont lourdement bombardé dimanche la ville de Kherson, tuant trois personnes et en blessant six autres, a indiqué l’administration régionale. Il a déclaré que les bombardements avaient endommagé un hôpital, une école, une gare routière, un bureau de poste, une banque et des bâtiments résidentiels.

Parmi les blessés signalés, il y avait deux femmes à l’hôpital à l’époque: une infirmière et une employée de la cafétéria. Les forces russes se sont retirées de l’autre côté du Dniepr depuis Kherson en novembre, mais détiennent toujours une grande partie de la province du même nom.

Dimanche, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l’Ukraine et ses alliés occidentaux de crimes de guerre en lien avec le bombardement de deux hôpitaux dans les parties de l’Ukraine sous contrôle russe.

Des responsables russes ont déclaré que 14 personnes étaient mortes samedi lorsqu’un hôpital de la colonie de Novoaidar, dans l’est de la province de Lougansk, a été frappé. Ils ont déclaré que des obus étaient également tombés sur le territoire d’un hôpital de Nova Kakhovka, une ville occupée par la Russie dans la province de Kherson où se trouve un pont stratégiquement vital sur le cours inférieur du Dniepr.

“Le bombardement délibéré d’installations médicales civiles actives et le meurtre ciblé de civils sont de graves crimes de guerre du régime de Kyiv et de ses maîtres occidentaux”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. “L’absence de réaction des États-Unis et d’autres pays de l’OTAN à ce nouveau piétinement monstrueux du droit international humanitaire par Kyiv, confirme une fois de plus leur implication directe dans le conflit et leur implication dans les crimes en train d’être commis.”

Les forces russes ont bombardé des centaines d’hôpitaux et d’autres installations médicales en Ukraine depuis le début de la guerre, réduisant plus de 100 d’entre eux en ruines, selon le ministère ukrainien de la Santé.

La télévision d’État russe a diffusé des images de ce qu’elle a dit être l’hôpital endommagé de Novoaidar. Il a déclaré que des roquettes avaient touché le service pédiatrique du bâtiment de deux étages.

« Il n’y a pas d’usines militaires ici. Il n’y a pas de véhicules militaires, pas de chars. Sur qui as-tu tiré ?” Olga Ryasnaya a déclaré dans une interview à la télévision russe, qui l’a identifiée comme une infirmière pédiatrique.

La province de Louhansk, où se trouve Novoaidar, est presque entièrement sous le contrôle des forces russes ou des séparatistes soutenus par la Russie. Des responsables russes et séparatistes ont affirmé que l’hôpital avait été délibérément pris pour cible. Les déplacements des journalistes sont limités dans les zones de l’Ukraine sous contrôle russe.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que les forces ukrainiennes multipliaient probablement les frappes contre les positions russes au plus profond de la province de Louhansk, plus près de la frontière russe, dans le but de “perturber la logistique russe et les lignes de communication terrestres”. ” Il a déclaré que les frappes pourraient faire partie des préparatifs d’une future contre-offensive.

Dans d’autres développements :

– Un missile russe a touché un immeuble à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, dimanche soir, tuant au moins une personne et en blessant trois autres, ont indiqué des responsables.

– Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que des équipages de chars ukrainiens étaient arrivés au Royaume-Uni pour commencer l’entraînement sur le char de combat Challenger 2. Le gouvernement britannique a annoncé qu’il enverrait 14 des chars en Ukraine, à qui l’on avait également promis des chars de combat avancés des États-Unis, de l’Allemagne et d’autres alliés européens.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press