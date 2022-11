Des amis organisent une fête de recherche pour un homme disparu de Kelowna

Une équipe de recherche est organisée pour un homme disparu de Kelowna.

Joe Driscoll, 42 ans, a été vu pour la dernière fois le 11 novembre à Kamloops.

Les recherches devraient commencer à 8 h 30 le samedi 3 décembre.

Les personnes intéressées à aider à la recherche sont priées de se rassembler au A&W sur Valleyview Dr.

Pour plus d’informations sur la recherche, appelez le (250) 878-4984.

