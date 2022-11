Des amis masculins du marié indien descendent la rue Chicago en saris

Les amis des mariés font souvent des farces ou font des spectacles pour le couple le jour de leur mariage. Alors que la plupart des groupes choisissent des activités communes comme des spectacles de danse comme surprise, certains dépassent toutes les attentes en faisant quelque chose de complètement absurde ou peu orthodoxe comme les deux hommes dans une vidéo désormais virale de Chicago.

Deux hommes vêtus de sari se sont promenés dans les rues de Chicago en route pour le mariage de leur ami indien, brisant les idées préconçues sur les vêtements genrés dans une récente vidéo virale. Les «meilleurs hommes» du marié ont perfectionné le look indien en enfilant des bindis sur le front et de superbes rideaux de six mètres. Le marié a été ému d’excitation en les voyant, et la vidéo documentant l’expérience des hommes avec une tenue androgyne est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Regardez la vidéo ici :

Le clip a été mis en ligne par Paragon Films, Chicago Wedding Videographers. La légende de la vidéo disait: “Juste un matin de mariage typique avec les 2 meilleurs hommes du marié marchant dans Michigan Ave en saris.”

Le clip montre également une femme, apparemment la mariée, aidant les hommes dans la rue. Le marié fut tout surpris du geste et éclata de rire en voyant ses amis déguisés. À la fin de la vidéo, le marié embrasse ses amis et tous les trois se tiennent debout, les bras autour des épaules. Vous pouvez également repérer la mariée, qui essayait de jeter un coup d’œil à son marié et à ses amis.

La vidéo a reçu plus de trente mille likes et plus de trois lakh dix-neuf mille vues. Plusieurs internautes ont commenté et apprécié le geste des témoins du marié. Un utilisateur a écrit “C’est inestimable. Ils ont l’air si mignons et adorables. « Les gars deviennent plus créatifs ! Aimer!” a commenté un autre utilisateur. Un troisième utilisateur a écrit: “Ils ont obtenu le bindi et tout.”

Que pensez-vous de cette surprise hilarante ?

