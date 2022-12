Des amis font une farce hilarante au marié lors de son mariage ; Regarder la vidéo

C’est la saison des mariages et nous parions que vos flux de médias sociaux regorgent de vidéos adorables et colorées de fonctions de mariage. Certaines de ces vidéos sont devenues virales et il y a environ trois semaines, une vidéo de danse d’une fille pakistanaise nommée Ayesha lors du mariage de sa meilleure amie avait pris d’assaut Internet.

Aujourd’hui, une autre vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Cependant, celle-ci est d’une tout autre nature. La vidéo montre comment une mariée et un marié ont été gênés par un cadeau provenant des amis du marié.

La vidéo montre le marié et la mariée debout, entourés d’amis. Les amis décident de leur faire une farce hilarante. L’un d’eux s’est approché du marié avec quelque chose dans un poing fermé et a essayé de le remettre au marié, disant qu’il en aurait besoin. Alors que le marié est confus, les autres amis se joignent à lui en disant : « Le le kaam ayega (Prenez-le, vous en aurez besoin).

À ce moment-là, le marié et la mariée pensaient qu’on leur remettait un contraceptif, essentiellement un préservatif, et rougissaient visiblement. Cependant, lorsque l’ami l’a finalement remis au marié. Il s’est alors avéré qu’il s’agissait de Disprin, un médicament antidouleur populaire.

Tout le groupe, y compris la mariée et le marié, éclate de rire et on entend le marié dire : « Main toh kuch aur hi soch raha tha (je pensais que c’était autre chose) ».

L’hilarité de la farce a laissé même Internet en deux.

La vidéo partagée il y a deux jours a été regardée par plus de 23 000 personnes et aimée par environ 2 000 personnes.

