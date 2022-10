Des amis font peur à un homme avec un serpent factice, sa réaction laisse Internet en grand écart

Sans amis, la vie est ennuyeuse et ennuyeuse. Quand nous sommes heureux, ils partagent un rire avec nous, et quand nous sommes contrariés, ce sont eux qui prêtent leurs épaules pour que nous pleurions. Les amis faisant partie intégrante de nos vies, il n’est pas rare que nos meilleurs amis nous fassent des farces inoffensives de temps en temps. Nous trouvons souvent des vidéos qui montrent un groupe d’amis faisant des farces à l’un des leurs sur les réseaux sociaux.

Une de ces vidéos virales a fait surface sur Internet et a laissé les utilisateurs de médias sociaux divisés. La vidéo Instagram montre un groupe d’amis faisant une farce à l’un de leurs compagnons avec un serpent factice.

La vidéo hilarante s’ouvre sur un homme africain qui nettoie paisiblement son jardin chargé de feuilles lorsque quelqu’un lui lance un serpent factice. L’homme, visiblement terrifié, sursaute de peur, lance le râteau dans sa main et hurle de peur. Le serpent factice semblait si réaliste qu’il ne pouvait pas comprendre que c’était un faux.

Top showsha vidéo

Il tourbillonnait et glissait, s’enroulant autour des jambes de l’homme alors que ce dernier sautait et espérait, essayant de se libérer de l’étreinte du faux serpent. Effrayé, l’homme tourne en rond, parcourt tout le périmètre du jardin alors que ses amis se moquent de lui.

En regardant la vidéo, les utilisateurs d’Instagram ont également exprimé leurs réactions chatouillantes à la vidéo dans sa section commentaires. “Il va avoir une crise cardiaque”, a souligné un utilisateur. “Bro se battait pour sa vie”, a fait remarquer un autre. Un troisième utilisateur a commenté en plaisantant: «Trauma pour toujours. Il ne fera plus jamais de travaux de jardinage.

Jusqu’à présent, la vidéo amusante a amassé plus de 3,9 millions de vues et reçu plus de 146 000 likes sur l’application de partage de photos.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici