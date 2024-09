Des amis et la famille demandent de l’aide pour le gérant d’un restaurant battu lors d’un incident de rage au volant

Les amis et la famille demandent de l’aide pour une femme qui a été grièvement blessée par un autre conducteur lors d’un incident de rage au volant à Lexington.

Les factures médicales s’accumulent pour Kasey Dickens, qui a subi une commotion cérébrale, un nez cassé et une blessure à l’œil lors de l’agression du 19 août.

La chef Ouita Michel de Lexington a écrit dans une publication Facebook samedi que Dickens, « qui a récemment subi une attaque brutale et non provoquée alors qu’il conduisait », est le directeur général du restaurant Honeywood, près de Nicholasville Road et Man O’ War Boulevard.

« Cet incident dévastateur lui a coûté des frais médicaux importants », a écrit Michel. « Aujourd’hui plus que jamais, Kasey a besoin de la force et du soutien de la communauté du centre du Kentucky qu’elle a si fidèlement servie. Nous demandons à tout le monde de se mobiliser et de l’aider à traverser cette période difficile. »

Un compte GoFundMe La sœur de Dickens, Davis Dickens, a mis en place une opération chirurgicale qui lui permettrait de se remettre sur pied. Elle a indiqué que les fonds serviraient également à couvrir les « frais juridiques et de subsistance liés à l’absence au travail ».

La famille a contacté des groupes qui soutiennent les victimes d’actes criminels, « mais une visite aux urgences, un scanner, des visites au cabinet et une intervention chirurgicale/anesthésie ont créé un lourd fardeau financier », a écrit Davis Dickens dans une publication sur Facebook.

Kasey Dickens a déclaré à WKYT elle était arrêtée à un feu rouge sur South Limestone à l’intersection avec Virginia Avenue avec ses vitres baissées lorsqu’elle a été attaquée.

« J’entends quelqu’un hurler des injures. Il m’insulte, il me saisit par l’épaule », a-t-elle raconté à la chaîne de télévision. « Avant que je puisse bouger, on me déplace. Cet homme me frappe alors au visage. »

Elle a déclaré que l’homme qui l’a agressée a déclaré qu’elle s’était trop approchée de son véhicule, une Kia argentée à quatre portes, a rapporté WKYT.

Un mandat d’arrêt a été émis contre le suspect, Darrell Jason Blankenship, 43 ans, recherché pour agression au deuxième degré et menace terroriste au troisième degré, a déclaré Bluegrass Crime Stoppers cette semaine.

Échec au crime offre une récompense en espèces pour toute information menant à l’arrestation de Blankenship.

Blankenship est décrit comme un homme blanc, avec des cheveux noirs courts et des yeux marrons. Il mesure environ 1,75 m et pèse environ 54 kg.

Darrell Jason Blankenship

Ce n’est pas la première fois que Blankenship est confronté à des accusations criminelles.

En 2017, il a plaidé coupable d’agression au quatrième degré et de violence domestique, une accusation qui avait été modifiée pour passer d’agression au deuxième degré à une agression au deuxième degré, après que la police a déclaré il a poignardé un autre homme dans un appartement de Dinsmore Drive. Il a été condamné à 12 mois de prison.

Blankenship a également plaidé coupable de complicité d’incendie criminel au deuxième degré en 2014, après que la police a déclaré qu’il mettre le feu à une maison sur Sherman Avenue l’année d’avant.