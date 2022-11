Des amis et des familles pleurent des vies perdues dans la catastrophe d’un pont en Inde

MORBI, Inde (AP) – Naseema Ben Shamdar et sept membres de sa famille traversaient le pont suspendu bondé de Morbi lorsque ses câbles ont cédé dimanche, les plongeant dans les eaux profondes et larges de la rivière Machchu et tuant 134 personnes.

En quelques secondes, Naseema était à bout de souffle et essayait désespérément de pagayer jusqu’au rivage, luttant dans un bourbier de boue et de mauvaises herbes. Autour d’elle, des gens imploraient de l’aide.

Certains de ceux qui sont tombés dans la rivière étouffée par les mauvaises herbes étaient coincés dans son limon profond. Certains ont été assommés par la passerelle en aluminium qui s’est écrasée dans l’eau avec les centaines de personnes qui marchaient dessus.

Beaucoup ont essayé de grimper sur des câbles suspendus dans l’eau, perdant parfois leur emprise et tombant sur d’autres embourbés dans l’eau trouble.

La catastrophe du Morbi est l’une des pires qu’ait connues l’Inde depuis des années. L’effondrement du pont piétonnier alors qu’il était bondé de centaines de vacanciers a soulevé des questions sur la raison pour laquelle le monument de 143 ans, construit à la fin des années 1800 et présenté comme une merveille artistique et technique, a échoué quatre jours seulement après sa réouverture depuis des mois. de réparations.

La police a arrêté neuf personnes, dont des responsables de l’opérateur du pont, le groupe Oreva, alors qu’elle commençait à enquêter sur la catastrophe.

Dans le Morbi, le choc et la colère ont fait place au deuil et au chagrin. Des amis ont perdu des amis et des parents ont perdu des enfants. Dans de nombreux cas, les familles ont perdu plusieurs membres.

Lorsqu’elle a fait surface, Naseema ne pouvait penser qu’à sa fille de 21 ans, Muskan, qui n’était nulle part en vue.

« Un moment, elle était là avec moi et le lendemain, elle était partie. Elle a tout simplement disparu dans l’eau », a déclaré Naseema mardi à son domicile du Morbi. Au moment où les sauveteurs ont mis Naseema en sécurité, la rivière avait consommé tous les autres membres de la famille qui étaient sur le pont ce soir-là. Elle a perdu sa fille, ses deux neveux, ses deux nièces et ses deux belles-sœurs.

“Nous étions huit membres de la famille là-bas et maintenant je suis le seul qui reste en vie”, a déclaré Naseema, sa voix étouffée par les larmes. “Tout le monde est parti.”

“Tous ceux que j’aimais sont morts”, a déclaré Arif Shamdar, un peintre. Il a dit que, comme beaucoup d’autres, sa fille et son fils étaient ravis de visiter le pont et de regarder le coucher du soleil. Il est resté derrière, demandant à sa femme Aneesa de garder les enfants, Aliya et Afreed, en sécurité car il s’attendait à une foule immense.

A peine une heure plus tard, un parent du nom de Shamdar, lui racontant la catastrophe. Se précipitant sur le site, il vit le pont cassé en deux, sa passerelle métallique pendante. Les rives des deux côtés de la rivière étaient jonchées de cadavres. Pendant cinq heures, Shamdar a parcouru les eaux à la recherche de sa famille. Il a nagé jusqu’au milieu de la rivière. Il est monté sur un radeau pneumatique et a crié leurs noms.

Découragé et anxieux, il s’est précipité dans un hôpital voisin où il a vu ses deux enfants gisant morts sur des civières. Sa femme était par terre, également morte.

“J’ai crié et crié et j’ai demandé aux médecins de m’aider. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ma famille était déjà morte depuis des heures », a déclaré Shamdar.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans son quartier lundi pour les funérailles. Sa femme, ses deux enfants et sa nièce Muskan ont été enterrés dans le cimetière local. Trois autres membres de la famille ont été enterrés dans un cimetière ancestral dans une ville voisine.

Dans les crématoriums et les lieux de sépulture de la ville, les travailleurs ont déclaré n’avoir jamais vu autant de morts amenés pour les derniers rites en une seule journée.

“Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie”, a déclaré Gaffar Shah, gardien du principal cimetière musulman du Morbi. Il a aidé à enterrer 25 corps lundi. « Des familles entières ont été anéanties », a-t-il déclaré.

Tout au long du Morbi, ville célèbre pour ses industries de la céramique et de l’horlogerie, amis, parents et voisins se sont réunis dans les maisons des endeuillés, émergeant par deux ou par trois des ruelles étroites de la ville.

“Nous sommes dévastés”, a déclaré Raydhan Bhai, dont les deux neveux se sont noyés dans la catastrophe.

Yash Devadana, 12 ans, et Raj Bhagwanji Bhai, 13 ans, étaient des cousins ​​qui vivaient dans la même maison. Ils étaient aussi de bons amis, ont dit leurs proches, jouant toujours ensemble et nageant souvent dans la rivière.

Dimanche, les deux cousins ​​sont partis pour le pont main dans la main. À minuit, ils étaient tous les deux morts, ayant péri dans ces mêmes eaux.

Mardi, alors que les personnes en deuil étaient assises à côté de cadres photo ornés de guirlandes de Yash et Raj, Raydhan Bhai a pointé le chien de compagnie de Yash. Il n’a pas mangé, attendant le retour de Yash, dit-il.

“Yash aimait le chien et dormait même avec lui dans son lit”, a déclaré Raydhan Bhai. “Même son animal de compagnie a ressenti l’absence de Yash.”

Cheikh Saaliq, The Associated Press