Des amis en lien de récupération alors que la sitcom de CBS se termine

Alerte spoil! Ce qui suit contient des détails de la finale de la série de CBS « Mom ».

« Maman » est entrée comme un diable et est sortie comme un agneau – si cet agneau, d’abord entre amis Bonnie (Allison Janney), a des dents acérées et parfois vous mordille les doigts.

La sitcom bien-aimée de CBS a fermé ses portes après huit saisons jeudi avec un épisode un peu plus doux que d’habitude mais toujours rempli de morsures comiques.

Plus important encore, « Mom » quitte la scène comme une merveilleuse approbation pour un lien familial différent – la fraternité – alors que le cercle brillant d’amis en son centre se rapproche plus que jamais. Il approuve triomphalement la possibilité du pardon et de la rédemption, des concepts qui peuvent sembler oubliés à l’époque actuelle.

Il y avait une bonne nouvelle (un mariage) et une évolution inquiétante (une peur pour la santé) dans l’épisode de jeudi. Mais les cinq femmes dont l’amitié s’est épanouie alors qu’elles cherchaient à se remettre de la dépendance sont là l’une pour l’autre, comme nous l’imaginons toujours. (Un sixième membre du groupe – la fille de Bonnie, Christy – a été brièvement mentionnée, mais Anna Faris, qui a joué Christy et est partie au printemps dernier, n’est pas apparue.)

Sitcom significatif:Chuck Lorre « reconnaissant » pour « maman » mais déçu que cela se termine: « Ce n’est pas quelque chose que nous voulions »

Le message est « que la vie continue et peut être difficile. Cela peut être déchirant et effrayant. Mais ce qui est encourageant, c’est que ces personnages, en raison de leur sobriété et de leurs relations les uns avec les autres, peuvent rencontrer les obstacles que la vie leur lance », producteur exécutif Dit Chuck Lorre.

La finale de jeudi et l’avant-dernier épisode de la semaine dernière ont présenté des événements marquants tout en rappelant aux téléspectateurs, à travers une bagarre littérale entre un duo mère-fille nouveau à la récupération, jusqu’où Bonnie & Co. est venu.

La finale reprend quelques mois après le grand événement du dernier épisode, lorsque Jill (Jaime Pressly) a appris qu’elle était enceinte. Les amis partagent lors de l’une de leurs réunions en 12 étapes: Tammy (Kristen Johnston), qui a créé une entreprise de construction prospère avec Bonnie, parle de sortir avec un gars qui est « doux et drôle et solidaire » et Marjorie (Mimi Kennedy) célèbre « le week-end le plus merveilleux » en gardant sa petite-fille après s’être réconcilié avec son fils depuis longtemps.

Évolution de la télévision:Thumping the shark: des émissions de télévision qui ont changé et se sont améliorées, de « Lost » à « Mom »

Jill, maintenant enceinte de quatre mois, est ravie d’être attendue mais se plaint également de fréquents voyages aux toilettes – « Je pisse comme un arroseur cassé. »

Les ondes positives ne font qu’empirer les choses pour Shannon (Melanie Lynskey), une nouvelle venue à la réunion misérable. Elle s’enfuit et Bonnie, autrefois un modèle d’auto-absorption, la suit pour la surveiller, signe de sa maturité croissante et de son souci des autres.

Elle écoute Shannon, qui passe un moment horrible avec sa mère, Jolene (Rondi Reed), un développement qui fait écho à la relation torturée entre Bonnie et Christy au début de «Mom».

Avoir « une paire de maniaques mère-fille faisait vraiment partie du continuum ( » Maman « ), pour revenir au pilote. C’était formidable de voir l’autre côté de la sobriété dans la finale », dit Lorre, qui a jeté des visages familiers de deux de ses séries précédentes – Reed (« Mike & Molly ») et Lynskey (« Deux hommes et demi ») – en tant qu’équipe de la famille. « Ils étaient tout simplement merveilleux. »

Tout va bien pour Bonnie jusqu’à ce qu’elle rentre à la maison et son mari Adam (William Fichtner) lui dit qu’il doit voir un oncologue après qu’un médecin a trouvé quelque chose sur sa radiographie pulmonaire. Bonnie répond: « Je suis trop jeune pour être veuve! »

Cela conduit à une partie de téléphone alors que Bonnie réveille Marjorie pour partager les nouvelles médicales d’Adam, juste avant de recevoir un appel de Shannon, dont la mère abusive tente de l’attaquer. Bonnie reçoit alors un appel plus heureux de Jill, qui rapporte qu’elle se marie avec Andy (Will Sasso), le policier qui est le père de son bébé, le lendemain à la mairie.

Au cabinet du médecin, Adam remarque comment Bonnie gère le genre de situation qu’elle aurait fui autrefois. «Regardez-vous», dit-il. « Vous n’êtes pas la même femme que j’ai rencontrée il y a cinq ans. »

«Son souci des autres est la véritable composante magique de son évolution», dit Lorre. «Elle passe du statut de personnage égoïste, narcissique et égoïste à celui qui se soucie vraiment des gens qui l’entourent.

Le couple reçoit des nouvelles relativement bonnes du médecin: le cas d’Adam a été détecté tôt et est très traitable. Ensuite, Bonnie rejoint les amis Jill, Marjorie, Tammy et Wendy (Beth Hall) à l’hôtel de ville. Avant la cérémonie, ils apprennent que Shannon et Jolene, après l’altercation de la nuit précédente, sont en garde à vue au poste de police voisin.

Andy peut les sortir de prison, mais il y a un hic: ils doivent rester sous sa garde. Alors que le couple prononce ses vœux, les invités indisciplinés du mariage se bagarrent sur le sol dans le moment exceptionnel de l’épisode.

Lors d’une réunion en 12 étapes ce soir-là, Bonnie partage les nouvelles médicales d’Adam avec ses amis, qui promettent leur amour et leur soutien alors qu’ils se joignent à un câlin de groupe. L’épisode se termine avec Bonnie parlant des événements fous de la journée et réalisant que « je n’ai jamais pensé à boire ou à consommer. Mais ce n’est pas le miracle. Le miracle est que je n’ai jamais pensé à moi. »

Elle exprime sa gratitude pour ses amis de longue date et offre une reconnaissance salée aux nouveaux arrivants Shannon et Jolene, qui sont dans un endroit très différent dans leur rétablissement. Elle raconte des sentiments passés de peur, de dégoût de soi et de honte et comment cela la dérangeait lorsque d’autres alcooliques se disaient reconnaissants.

« Mais maintenant je comprends, » dit-elle. « Je m’appelle Bonnie et je suis une alcoolique reconnaissante. »