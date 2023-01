Des amis en deuil mais laissés avec des questions 1 an après la mort d’une jeune femme à Kelowna

Une jeune femme a été retrouvée morte dans un parc de Kelowna il y a un an aujourd’hui, et sa famille et ses amis recherchent désespérément des informations qui pourraient les aider à tourner la page.

Le corps d’Austyn Godfrey, 25 ans, a été découvert au parc canin de Glenmore le 16 janvier 2022. La GRC de Kelowna a confirmé qu’il n’y avait toujours pas de mise à jour dans l’enquête sur sa «mort suspecte».

L’incident n’a pas été considéré comme un meurtre car les preuves sur les lieux où son corps a été découvert n’indiquaient pas de manière concluante qu’un autre humain était impliqué, a déclaré le const. Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna.

Les étapes de l’enquête doivent être suivies de manière lente et méthodique, a déclaré Della-Paolera. Le rythme est angoissant pour la famille et les amis de Godfrey qui disent qu’ils ont soif de réponses.

Un parent de la famille, KC, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à Capital News que Michelle, la mère de Godfrey, “demande des réponses et cela continue de tomber dans l’oreille d’un sourd”.

Della-Paolera a déclaré que la famille ne recevra de nouvelles mises à jour que si cela ne compromet pas l’enquête ou s’il est jugé approprié de les rendre publiques.

“Malheureusement, parfois, les réponses ne viennent pas facilement lors de ce genre d’enquêtes.”

KC a déclaré que Godfrey utilisait probablement des substances illicites, mais ne savait pas lesquelles spécifiquement.

Quelques jours avant que Godfrey ne soit retrouvé mort, elle avait posté sur ses comptes de réseaux sociaux, avertissant ses amis qu’un homme avec qui elle avait déjà eu une relation envisageait peut-être de lui faire du mal.

Ashley Henry, l’un des amis de Godfrey, a parlé à Capital News peu de temps après la mort de Godfrey.

Henry a déclaré que l’homme que Godfrey avait nommé dans les messages était “extrêmement violent envers elle et [Austyn] essayait de le quitter depuis longtemps.

La GRC a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de commenter les publications, mais qu’elle en était consciente.

Lilyanna Arient, une amie de Godfrey qui a écrit une déclaration pour Capital News décrivant la douleur qu’elle a endurée depuis la mort de son amie, a déclaré: «Austyn a quitté son ancienne vie (à Kingston, en Ontario) en essayant de se comprendre et s’est retrouvée prise dans quelque chose qu’elle jamais mérité.

Arien a décrit Godfrey comme étant capable d’éclairer chaque pièce dans laquelle elle entrait. Elle a dit que Godfrey travaillait toujours pour s’améliorer.

Arient s’est rappelé comment les derniers jours de Godfrey ont été passés à pratiquer paisiblement les soins personnels avec des masques faciaux et des bains de fleurs à l’avoine. “Si seulement nous savions que ces moments étaient si importants.”

L’un des amis les plus proches de Godfrey à Kelowna, Kassidy Jarvis, a également écrit une déclaration pour Capital News. Elle a dit que Godfrey était comme une sœur pour elle.

“Austyn était cette personne vers qui n’importe qui pouvait se tourner en cas de besoin d’une épaule sur laquelle pleurer ou de quelqu’un à qui parler. Elle veillait toujours sur moi et s’assurait que j’allais bien », a déclaré Jarvis.

“Le jour où nous nous sommes rencontrés, nous avons automatiquement cliqué, instantanément j’ai su que nous serions les meilleurs amis.”

Godfrey est connu comme une femme avec un cœur d’or, un rire contagieux et un sourire éclatant, a déclaré Jarvis.

“Elle était courageuse, forte, têtue, mais surtout une belle jeune femme qui a été enlevée bien trop tôt.”

Toute personne susceptible d’avoir eu un contact avec Godfrey dans les jours et les heures précédant 8h30 le dimanche 16 janvier 2022 est priée d’appeler la ligne de dénonciation au 250-470-6236.

Pour rester complètement anonyme, appelez Crime Stoppers au 1-800-222-8477 ou laissez un conseil en ligne sur crimestoppers.net.

