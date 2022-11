Des amis d’une femme de Johnsburg tués dans un accident de lundi collectant des fonds pour les frais funéraires et les soins de ses chiens – Shaw Local

Les amis de Roberta “Bobbie” Wisch collectent des fonds non seulement pour aider à couvrir les frais funéraires de la femme de Johnsburg, mais aussi pour s’assurer que ses trois chiens sont pris en charge.

Wisch, 40 ans, a été tué lundi dans un accident impliquant une seule voiture tôt le matin sur Fox Lake Road. Des amis ont déclaré que le chien de Wisch, Winnie, était dans la voiture avec elle lorsque l’accident s’est produit.

“Ses chiens étaient sa vie”, a déclaré Pat Matos, l’un des amis de Wisch qui a lancé une GoFundMe pour elle frais funéraires.

La voisine et amie Angela Redman a déclaré que les chiens de Wisch, Winnie, Eleanor et Dallie, sont placés chez des amis et de la famille avec la promesse que les chiens pourront se voir de temps en temps.

«Ils forment une meute et vous ne voulez pas séparer une meute. Ils attendent que Bobbie rentre à la maison », a déclaré Redman.

Il n’est pas facile de reloger trois gros chiens tout en leur permettant de rester ensemble, a déclaré Redman.

Elle a dit que les chiens pleuraient aussi la perte de leur peuple.

“Ils peuvent devenir déprimés”, a déclaré Redman. “Ils peuvent lentement décliner leur santé”, en particulier s’ils ne peuvent plus sentir leur personne.

Elle prévoit de donner aux personnes qui prennent les chiens “des choses qui sentent comme Bobbie” pour aider à cette séparation, a-t-elle déclaré.

La mère de Bobbie, également nommée Roberta Wisch, emmène l’un des chiens, a déclaré Redman. Des amis de la région ont accepté de prendre les deux autres.

Winnie est particulièrement inquiétante – non pas parce qu’elle était dans l’accident, mais parce qu’elle s’était échappée et avait été renversée par un camion fin octobre.

Redman a déclaré qu’elle avait vu Winnie et Eleanor sortir de leur cour lorsque Winnie avait été touchée. Elle a pu faire entrer Eleanor à l’intérieur en toute sécurité, mais Winnie a couru après avoir été frappée.

Des amis et des personnes qui ont vu des demandes d’aide sur Facebook ont ​​cherché Winnie cette nuit-là sans succès. Winnie a trouvé le chemin du retour par ses propres moyens et a été retrouvée dans la cour avant de Wisch le lendemain.

Winnie est soignée pour une jambe cassée et de profondes lacérations à la suite de cet incident, a déclaré Matos.

Une fois les frais funéraires couverts, le plan est d’aider la mère de Wisch à assumer les frais de nettoyage de la maison de Wisch et de donner également de l’argent aux trois familles qui prennent les chiens, a déclaré Matos.

“Nous essayons tous de faire tout ce que nous pouvons pour [Wisch]. C’était une personne spéciale et spéciale avec le plus grand cœur de tous ceux que vous rencontrerez jamais, et elle nous manque tous profondément », a déclaré Matos.

Un service commémoratif est prévu de 16 h à 20 h lundi au salon funéraire Justen à Round Lake.