Des amis d’un journaliste japonais demandent sa libération au Myanmar

TOKYO (AP) – Les amis de Toru Kubota, un journaliste japonais détenu au Myanmar sous contrôle militaire alors qu’il couvrait une manifestation, ont appelé mercredi à sa libération immédiate et une pétition en ligne a recueilli plus de 41 000 signatures.

Le réalisateur de documentaires a été arrêté samedi à Yangon par des forces de sécurité en civil alors qu’il prenait des photos d’une dizaine de manifestants, selon ses partisans et un témoin qui s’est entretenu avec l’Associated Press.

Le gouvernement japonais, qui a condamné les violations des droits de l’homme au Myanmar, a confirmé qu’un Japonais d’une vingtaine d’années avait été arrêté. Il dit que ça marche pour sa libération.

Un reportage de la chaîne de télévision publique japonaise NHK a cité un porte-parole du gouvernement militaire confirmant que Kubota était en détention et sous enquête, tout en affirmant que sa libération restait incertaine.

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir en février de l’année dernière en renversant le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, et a réprimé la dissidence, tuant et arrêtant des milliers de personnes. La plupart des plus de 50 journalistes détenus au Myanmar sont accusés d’avoir semé la peur, diffusé de fausses nouvelles ou fait de l’agitation contre un employé du gouvernement, passibles de peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Les films de Kubota se sont concentrés sur le fait de donner une voix aux opprimés, comme le sort des réfugiés rohingyas et des pauvres à Tokyo au milieu de la pandémie de coronavirus.

Diplômé de la prestigieuse Keio University avec une maîtrise de l’University of the Arts de Londres, Kubota, 26 ans, a également travaillé pour Yahoo! News Japan, Vice Japan et Al Jazeera English.

“Je veux être aussi libre que possible, et c’est pourquoi je fais des films documentaires”, déclare-t-il sur son profil Twitter.

Dans son dernier tweet, envoyé à la fin du mois dernier depuis le Myanmar, il déclare : « Comme je suis insensible et ignorant de ne pas vraiment connaître cette personne de l’autre côté de ma caméra jusqu’à ce que les larmes commencent à couler. Et les larmes continuent de couler.

Ses amis ont dit qu’il était parti seul et qu’il travaillait sur un film documentaire sur cet individu. D’autres détails n’ont pas été divulgués pour des raisons de sécurité.

Nikki Tsukamoto Kininmouth, qui a travaillé avec Kubota sur un film, a déclaré qu’il avait essayé de documenter la vie des gens ordinaires.

“C’est tout simplement un gars vraiment sympa”, a-t-elle déclaré aux journalistes du Japan Press Club à Tokyo. “Il est aimé par tant de gens.”

Plus tôt cette semaine, PEN International et le Japan PEN Club ont appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de Kubota, ainsi que d’autres détenus injustement.

« Nous appelons à la liberté d’expression et à la protection des journalistes au Myanmar et à l’étranger. Et nous exhortons le gouvernement japonais et la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de M. Kubota », a déclaré le président du PEN Japon, Natsuo Kirino, dans un communiqué.

Kubota est le cinquième journaliste étranger détenu au Myanmar, après les citoyens américains Nathan Maung et Danny Fenster, qui travaillaient pour des publications locales, et les indépendants Robert Bociaga de Pologne et Yuki Kitazumi du Japon. Ils ont finalement été expulsés.

Kitazumi, qui faisait partie de ceux qui demandaient la libération de Kubota, a déclaré qu’il s’inquiétait pour sa sécurité car il estimait que la situation au Myanmar s’était aggravée. Kitazumi a été libéré au bout d’un mois.

« Il connaissait les risques. Mais il a décidé d’y aller », a déclaré Kitazumi.

___

Yuri Kageyama est sur Twitter https://twitter.com/yurikageyama

___

L’écrivain d’Associated Press Grant Peck à Bangkok a contribué à ce rapport.

Yuri Kageyama, Associated Press