Des amis d’enfance plus riches peuvent augmenter vos revenus futurs, les réclamations de données Facebook

Une analyse de 21 milliards d’amitiés sur Facebook montre que les enfants des foyers les plus pauvres sont susceptibles de gagner plus tard dans la vie s’ils grandissent dans des régions où ils peuvent devenir amis avec des enfants plus riches. On a longtemps cru qu’avoir des amis riches pouvait aider les enfants à sortir de la pauvreté, mais les recherches précédentes avaient des échantillons de petite taille ou des données limitées, selon deux études publiées lundi dans la revue Nature. Une équipe de chercheurs basés aux États-Unis s’est donc tournée vers Facebook, la plus grande base de données sociale au monde, avec ses près de trois milliards d’utilisateurs offrant une échelle et une précision sans précédent pour examiner la question. Ils ont analysé les données protégées par la vie privée de 72 millions d’utilisateurs américains de Facebook âgés de 25 à 44 ans. Les amitiés Facebook ont ​​été utilisées pour représenter des amitiés réelles.

Les chercheurs ont utilisé un algorithme pour classer les utilisateurs par statut socio-économique, âge et région, entre autres facteurs.

Ils ont ensuite mesuré à quel point les personnes les plus riches et les plus pauvres interagissaient les unes avec les autres et ont créé le terme « connexité économique » pour représenter la part des amis d’une personne qui étaient au-dessus ou au-dessous du niveau socio-économique moyen.

Ils ont ensuite comparé cette mesure avec des recherches antérieures sur la capacité des enfants à échapper à la pauvreté dans chaque code postal américain.

Les résultats étaient “étonnamment similaires”, a déclaré Raj Chetty, économiste à l’Université de Harvard et auteur principal des deux études.

Le premier article a montré que la connectivité économique “est l’un des meilleurs prédicteurs de la mobilité économique que quiconque ait identifié à ce jour”, a déclaré Chetty.

Le deuxième article cherchait à savoir pourquoi les enfants issus de milieux plus riches ou plus pauvres sont plus susceptibles de se faire des amis dans certaines régions que dans d’autres.

Soyons amis

Les chercheurs ont trouvé deux facteurs principaux. L’une était de savoir à quel point les deux groupes sont exposés l’un à l’autre – par exemple, s’ils fréquentent des écoles secondaires différentes ou vivent dans des quartiers séparés.

Même si les étudiants riches et non riches allaient dans la même école, ils pourraient ne pas se fréquenter – un facteur que les chercheurs ont appelé le biais d’amitié.

Selon l’étude, environ la moitié de la déconnexion sociale entre les riches et les pauvres était due au manque d’exposition les uns aux autres.

“Mais la moitié restante s’explique par un biais d’amitié”, a déclaré Chetty.

Les résultats ont montré que les politiques américaines visant à réduire la ségrégation économique entre les écoles et les régions étaient importantes mais “pas suffisantes”, a-t-il ajouté.

L’endroit où les enfants les plus riches et les plus pauvres se rencontrent a une influence majeure sur leur amitié, ce qui signifie que les institutions jouent un rôle majeur, selon l’étude.

Par exemple, les amitiés dans les institutions religieuses comme les églises étaient “beaucoup plus susceptibles de traverser les frontières de classe”, a déclaré Chetty.

Les données sur l’exposition et le biais d’amitié ont été publiées lundi sur socialcapital.org, les chercheurs espérant que cela incitera les autorités des États-Unis à agir.

Chetty a prédit que des résultats similaires seraient probablement trouvés dans d’autres pays, exhortant les chercheurs et les gouvernements du monde entier à accéder à leurs propres données Facebook.

Noam Angrist de l’Université d’Oxford et Bruce Sacerdote du Dartmouth College dans le New Hampshire ont déclaré que la recherche représentait “une contribution importante qui permettra une compréhension plus approfondie du capital social”.

“Une prochaine étape sensée consiste à étendre la création et l’analyse de données monumentales de Chetty et de ses collègues à des pays autres que les États-Unis”, ont-ils écrit dans un commentaire lié dans Nature.

