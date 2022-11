Des amis de Kelowna apprennent qu’ils ont gagné 500 000 $ au loto en prenant un café et en jouant au golf

Les amis sont ravis d’aider leur famille et de consacrer plus de temps à leurs loisirs

Les résidents de Kelowna, Matthew Saari et Glenn Lamb, ont gagné 500 000 $ lors du tirage du Lotto Max du 7 octobre 2022. (BCCL)

C’est probablement la meilleure tasse de café et le meilleur jeu de golf que deux amis de Kelowna auront jamais.

Matthew Saari et Glenn Lamb ont acheté un billet Lotto Max le mois dernier et ont remporté un prix de 500 000 $.

Ils ont partagé la victoire de Maxmillions avec un autre gagnant en Ontario du tirage du Lotto Max du 7 octobre.

“Cela ouvrira quelques portes supplémentaires à ma famille et créera un joli petit pécule pour notre avenir”, a déclaré Saari, qui était dans un service au volant lorsqu’il a découvert qu’il avait gagné après avoir vérifié le billet à l’aide du BCLC Lotto ! App.

Lamb jouait au golf lorsqu’il a appris la victoire et s’est dit “Voilà mon jeu de golf”.

Saari et Lamb ont d’abord dit à leurs femmes qu’ils avaient gagné à la loterie et les deux femmes étaient incrédules. En fait, la femme de Saari pensait qu’il mentait jusqu’à ce qu’elle vérifie elle-même le billet.

Les amis ont dit qu’ils étaient ravis d’aider leurs familles et qu’ils avaient hâte de consacrer plus de temps à leurs passe-temps, ce qui pour Lamb inclut plus de golf.

Le billet gagnant a été acheté au guichet unique sur l’avenue Bernard à Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Loterie de la ville de Kelowna