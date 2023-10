Près de quatre décennies après avoir été arrêtés pour le meurtre d’un touriste français À Times Square, deux amis d’enfance qui ont longtemps clamé leur innocence semblent sur le point d’enfin laver leur nom.

Dans une lettre du 6 octobre, un haut procureur du bureau du procureur du district de Manhattan a demandé à un juge de tenir une « conférence préalable à la requête pour discuter d’une requête anticipée visant à annuler les condamnations » de Eric Smokes et David Warren.

La lettre de Terri Rosenblatt, responsable du Unité de justice post-condamnation (PCJU) a déclaré que le bureau du procureur est « prêt à admettre… qu’il existe des preuves récemment découvertes qui créent une probabilité raisonnable d’une issue plus favorable… »

Le Daily News a écrit pour la première fois sur Smokes et Warren, amis d’enfance de l’est de New York, en 2017, alors que leurs avocats envisageaient de déposer une plainte. motion pour quitter leurs convictions.

Ils ont été arrêtés le 8 janvier 1987, une semaine après que Jean Casse, un touriste français de 71 ans, ait été agressé et cambriolé devant le steakhouse Ben Benson sur la 52e rue W. quelques minutes après minuit le matin du 1er janvier.

Smokes, alors âgés de 19 ans, et Warren, alors âgé de 16 ans, ont déclaré dès le début qu’ils étaient allés avec des amis à Times Square pour célébrer le nouvel an et que lorsque Casse a été attaqué, ils se trouvaient devant la discothèque Latin Quarter, à quatre pâtés de maisons du steakhouse. Ils se sont ensuite dirigés vers le sud parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour entrer.

Casse, en visite dans la ville avec sa femme et d’autres, retournait dans sa chambre de l’hôtel Plaza avec son groupe lorsqu’il a été projeté au sol avec un coup de poing et s’est cogné la tête au sol, lui causant des blessures dont il mourrait plus tard dans la journée. . Son épouse, Huguette Cassé, 65 ans, n’a pas été blessée.

Sur la base en grande partie des témoignages oculaires, les deux adolescents ont été accusés de meurtre et reconnus coupables. Smokes, accusé d’avoir frappé Casse, a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité, et Warren, accusé d’avoir fouillé dans les poches de la victime, a été condamné à 15 ans de prison à perpétuité.

«J’ai juste été sous le choc», se souvient Warren lors de la première interview de The News. “J’ai peut-être été sous le choc pendant deux ans, honnêtement.”

En 2005, Smokes a reçu une lettre en prison de James Walker, le témoin clé de l’accusation.

Walker, 16 ans à l’époque, a été arrêté pour agression un jour après la mort de Casse et a déclaré à un détective qu’il avait commis des vols avec Smokes et Warren, et que Smokes avait déclaré plus tôt, le 2 janvier, qu’il avait « attrapé un corps » dans le Times. Carré.

La lettre, des excuses dans lesquelles il disait avoir dit à la police ce qu’elle voulait en échange d’un traitement préférentiel dans son propre cas, était tout ce que Smokes avait besoin d’entendre.

“Il n’y avait qu’une seule voie à suivre”, a déclaré Smokes à The News en 2017. “Sortir et laisser tomber, aspirer – ’25 ans, c’est juste 25 ans’ – ce n’était pas une option pour moi.”

Warren a été libéré de prison en 2009, Smokes en 2011. Ils ont trouvé un emploi stable dans la construction, ont épousé les femmes avec qui ils sortaient et ont entrepris de laver leur nom.

Leurs avocats ont trouvé deux autres témoins qui se sont rétractés, affirmant qu’ils avaient subi des pressions de la part de la police et des procureurs pour imputer le meurtre à Smokes et Warren.

“Ils n’arrêtaient pas de me demander qui avait fait ça”, Robert Anthony a témoigné en 2018. «Je n’arrêtais pas de leur dire que je ne savais pas. Je n’ai rien fait. Et ils ont dit, ouais, eh bien… S’ils ne l’ont pas fait, vous l’avez fait.

Après avoir répété à plusieurs reprises qu’il avait vu Casse au sol mais qu’il ne savait pas qui l’avait attaqué, Anthony a témoigné qu’après 12 heures de grillage, il avait finalement dit aux flics ce qu’ils voulaient entendre.

«J’avais peur», a-t-il expliqué.

L’autre témoin, Kevin Burns, a déclaré que, alors qu’il était interrogé pour un vol sans rapport le 2 janvier 1987, il avait déclaré qu’il se trouvait à l’extérieur du steakhouse la nuit précédente et qu’il avait vu Casse confronté à Smokes et Warren.

Lorsqu’il a ensuite tenté de revenir sur cette déclaration, expliquant qu’il avait menti, il a déclaré qu’un procureur adjoint lui avait dit qu’il était trop tard, avait juré de le dénoncer s’il ne s’en tenait pas à son histoire originale et avait promis qu’il le ferait. n’obtienne aucun accord dans sa propre affaire en cours.

« J’ai vécu avec ce mensonge », a-t-il déclaré lors de l’audience de 2018. « Tout le monde a quelque chose dans sa vie dont il a honte et aimerait avoir une chance de rectifier. C’est ma chance de rectifier ce mensonge que j’ai raconté il y a 30 ans.

Mais en janvier 2020, le juge Stephen Antignani a porté un coup dur à Smokes et Warren en a rejeté leur requête visant à annuler les condamnations.

Antignani a déclaré que Smokes et Warren n’avaient pas « établi leur innocence au moyen de preuves claires et convaincantes » et il était d’accord avec la procureure adjointe Christine Keenan, qui avait soutenu que ni la police ni les procureurs impliqués dans l’enquête initiale n’avaient fait pression sur les témoins.

Les témoins Anthony et Burns n’étaient «pas crédibles», a déclaré le juge dans sa décision, et il n’a accordé qu’un «crédit limité» aux affirmations de Walker, qu’il a répétées dans un affidavit, mais n’a pas pu témoigner car il est décédé après avoir reçu une balle dans un incident sans rapport.

Mais alors que les avocats de Smokes et Warren, James Henning et Pierre Sussman, se préparaient à faire appel, le bureau du procureur a changé de cap. Le PCJU, formé par le procureur de district Alvin Bragg, a décidé d’examiner le cas, en partageant des informations et en permettant l’accès aux témoins avec les avocats de la défense.

Rosenblatt du PCJU, dans sa lettre, a déclaré que « de nouvelles preuves » étaient apparues – y compris des photographies « qui ont été égarées et n’ont été retrouvées qu’après » la requête en annulation de l’audience. Smokes mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 230 livres – et non 6 pieds de haut et maigre, comme des témoins l’ont dit à la police à l’époque.

Il y avait également des pistes vers d’autres suspects qui n’ont pas été révélés, Rosenblatt soulignant qu’il n’y a « aucune preuve » que le bureau du procureur en était au courant lors de l’audience d’annulation.

Rosenblatt note également le récit d’une personne qui, dans des déclarations révélées pour la première fois, a déclaré qu’il était « sûr à 99 % » qu’il était avec Burns toute la nuit et qu’aucun d’eux n’était à l’extérieur du steakhouse ; une affirmation d’un témoin qui, en 1987, avait placé Smokes et Warren responsables du crime, mais qui déclarait maintenant qu’il avait fait cette affirmation parce que les flics avaient menacé de l’inculper s’il ne le faisait pas ; et des soi-disant « notes à gratter » qui se trouvaient dans un autre dossier suggérant que la police a fourni des informations à Anthony, y compris le nom et la photo de Warren, avant qu’il ne l’identifie comme étant impliqué.

“Le peuple ne prend pas à la légère la décision de consentir à l’annulation de deux condamnations pour homicide et se présente devant cette Cour avec une grande déférence à l’égard du verdict du jury et du litige antérieur”, a déclaré Rosenblatt dans sa lettre. « Le peuple est conscient des ressources qui ont été investies dans les deux cas et de la rigueur de la décision antérieure de la Cour.

“Cependant, sur la base des preuves récemment découvertes, le peuple estime que la seule issue juridiquement correcte et juste est d’annuler ces condamnations.”

Il n’était pas clair dans l’immédiat si Henning et Sussman contesteraient si les preuves trouvées lors de l’examen constituaient une violation de Brady, ce qui constitue un manquement à fournir à la défense des preuves à décharge et pourrait constituer un délit.

Les avocats ont déclaré qu’eux, Smokes, aujourd’hui âgé de 56 ans, et Warren, 53 ans, ne feraient aucun commentaire jusqu’à ce qu’une décision soit prise dans l’affaire.

Le bureau du procureur n’a fait aucun commentaire sur la lettre.

Une décision dans cette affaire n’est pas attendue avant au moins plusieurs semaines.