Des amis au cœur brisé rendent hommage à la jeune maman «poignardée à mort» à Édimbourg alors qu’un adolescent est inculpé dans le cadre d’une enquête pour meurtre

Un adolescent a été inculpé après qu’une mère aurait été poignardée à mort sur les voies du tramway.

Danielle Davidson, 33 ans, a été retrouvée blessée dans une rue de Leith, à Édimbourg, jeudi.

Danielle Davidson est décédée après avoir été retrouvée grièvement blessée dans une rue d’Édimbourg

Une enquête pour meurtre a été lancée et un garçon de 16 ans a été inculpé Crédit : Duncan McGlynn

Des fleurs ont été laissées sur les lieux dans le quartier de Leith de la capitale Crédit : Duncan McGlynn

Danielle, dont le fils Kayden n’a que six ans, a été transportée d’urgence à l’infirmerie royale d’Édimbourg mais est décédée peu de temps après.

Une enquête pour meurtre a été ouverte et un garçon de 16 ans a été arrêté et inculpé en lien avec sa mort.

Des agents en uniforme montaient la garde à un cordon mis en place à la jonction de la rue avec Leith Walk, et une tente pouvait être vue assise sur des voies de tramway au milieu de la route.

Des amis se sont rendus pour rendre hommage et déposer des fleurs sur les lieux de l’incident, près du pub Foot of the Walk.

Caroline Russell, 44 ans, de Restalrig, a déclaré: «Elle était très aimable, attentionnée et pensait toujours aux autres avant elle-même.

« C’est très triste. J’ai été choqué de recevoir un appel téléphonique ce matin et de découvrir ce qui s’était passé. Je ressens pour son petit garçon.

« Elle est née et a grandi à Leith. Je n’arrive pas à y croire, je suis complètement brisé.

Les amis et la famille dévastés se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage.

Son cousin John Davidson a écrit : « Ma belle Danielle Davidson, je suis brisée. La vie est si cruelle : tu as été une battante, tu ne mérites pas ça.

« Tout le monde ne vous a pas compris et cela vous a rendu unique, mais ceux de votre vie l’ont fait et maintenant vous êtes parti. »

L’amie Jennifer Spears, qui a dit qu’elle avait vu Danielle quelques jours avant sa mort, a écrit : « C’est déchirant. Elle faisait de l’incroyable.

Mon cœur se brise pour son petit garçon. Un monde si cruel et cruel.

Un autre ami a déclaré: « Je n’oublierai jamais ce que cette femme remarquable a fait pour moi quand j’étais enfant. »

L’alerte a été donnée à la suite d’un signalement de dérangement à 19h50 jeudi soir.

L’inspecteur-détective Bob Williamson de l’équipe d’enquête majeure (Est) a déclaré: «Vous verrez une présence policière importante dans la région pendant que nous menons des enquêtes. Les agents effectueront des enquêtes porte-à-porte et rassembleront des images de vidéosurveillance qui pourraient fournir à l’équipe d’enquête des informations supplémentaires.

«Grâce à notre enquête jusqu’à présent, nous savons qu’un certain nombre de membres du public se trouvaient dans la région à ce moment-là, dont certains ont été témoins de l’incident et d’autres qui sont venus à son aide et nous leur demandons de se manifester.

«Je demanderais à quiconque se trouvait dans le quartier de Constitution Street entre 19h45 et 20h de me contacter.

« Les détectives ont mis en place un portail en ligne pour encourager les membres du public à soumettre des informations, y compris toute séquence enregistrée.

Le portail public des incidents majeurs (MIPP) est un site Web qui donne au public l’accès à un formulaire afin qu’il puisse envoyer des informations directement à l’équipe d’enquête majeure et peut être consulté ici : https://mipp.police.uk/operation/SCOT23S22- PO1

La police peut également être contactée en appelant le 101 et en citant le numéro d’incident 3555 du jeudi 18 mai 2023. Alternativement, Crimestoppers peut être contacté de manière anonyme au 0800 555 111.

