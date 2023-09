Des Américains touchés par des coups de feu alors que des voitures entrent en camion au Mexique, dans une spirale de violence liée aux cartels : rapport

Au Mexique, des hommes armés auraient attaqué un convoi de véhicules traversant la frontière sud en provenance des États-Unis, blessant trois personnes, dont des Américains.

Le convoi traversait un pont qui relie Roma, au Texas, à la ville mexicaine de Miguel Alemán tôt samedi lorsqu’un nombre non divulgué d’hommes armés ont tiré sur les véhicules, a rapporté l’Associated Press, citant le département de sécurité de l’État de Tamaulipas.

Trois personnes ont été blessées dans l’attaque, mais on ne sait pas combien sont des citoyens américains. L’agence gouvernementale mexicaine a initialement signalé que neuf personnes avaient été blessées, mais a ensuite déclaré que trois personnes avaient été abattues et que six autres souffraient de crises d’angoisse.

Le convoi comprenait au moins 20 personnes qui voyageaient des États-Unis vers le centre du Mexique, a déclaré à l’AP un représentant des pompiers locaux. L’Institut national des migrations du Mexique a rapporté dans un communiqué de presse que le groupe comprenait 16 Mexicains et quatre Américains qui voyageaient dans deux camions, une camionnette et une camionnette, a rapporté CBS News.

Les trois blessés ont été transportés sur le pont international et remis aux autorités américaines. Leur état de santé actuel n’est pas clair.

L’Institut national des migrations a déclaré qu’une femme avait reçu une balle dans le dos, un homme avait reçu une balle dans la jambe et un autre homme avait reçu une balle dans le doigt.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré lundi à Fox News Digital qu’il était au courant d’informations selon lesquelles plusieurs citoyens américains auraient été blessés près de Ciudad Miguel Alemán, au Mexique. Le porte-parole a déclaré qu’il n’avait pas de détails supplémentaires à fournir, invoquant des considérations de confidentialité, tout en soulignant que la priorité absolue du ministère était de protéger la sécurité des Américains à l’étranger.

L’État mexicain de Tamaulipas est un foyer de criminalité et d’activités de cartels, le Département d’État américain ayant émis un avis « Ne pas voyager vers » aux Américains plus tôt cette année, citant les problèmes de criminalité et d’enlèvements de l’État. Le cartel du Golfe, également connu sous le nom de cartel de Matamoros, est l’un des plus anciens syndicats du crime du Mexique et opère à partir de Tamaulipas.

« Les crimes violents – tels que les homicides, les enlèvements, les détournements de voitures et les vols – sont répandus et courants au Mexique », indique l’avis du Département d’État. « Le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services d’urgence aux citoyens américains dans de nombreuses régions du Mexique, car les déplacements des employés du gouvernement américain dans certaines zones sont interdits ou restreints. Dans de nombreux États, les services d’urgence locaux sont limités en dehors de la capitale de l’État ou des grandes villes. « .

Quatre Américains qui ont traversé la frontière du Texas pour se rendre à Tamaulipas en mars ont été abattus et kidnappés. Deux des Américains ont été tués, tandis que deux autres ont été sauvés d’un hangar où ils étaient retenus captifs par des membres présumés du cartel du Golfe.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.