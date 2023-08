Des Américains détenus en Iran ont été assignés à résidence dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers | Nouvelles du monde

Cinq Américains emprisonnés en Iran ont été libérés et placés en résidence surveillée dans le cadre de la première étape d’un échange de prisonniers prévu entre Téhéran et Washington, ont annoncé des responsables.

Parmi les doubles ressortissants américano-iraniens figurent les hommes d’affaires Siamak Namazi, 51 ans, et Emad Shargi, 58 ans, ainsi que l’écologiste Morad Tahbaz, 67 ans, également de nationalité britannique.

Ils avaient tous été emprisonnés à la tristement célèbre prison d’Evine pour espionnage.

L’identité du quatrième citoyen américain autorisé à sortir de prison n’a pas été rendue publique, alors qu’un cinquième homme avait déjà été libéré.

« Ma conviction est que c’est le début de la fin de leur cauchemar », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’une conférence de presse à Washington, mais a averti qu’il ne s’agissait que de la première étape d’un processus.

« Il y a encore du travail à faire pour les ramener à la maison. »

Cela fait suite à des mois de négociations entre les deux pays, qui comprendront la libération d’un certain nombre de prisonniers iraniens et la libération de 6 milliards de dollars d’actifs du gouvernement iranien bloqués sous les sanctions américaines.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a confirmé que les cinq personnes étaient toutes sorties de prison et assignées à résidence, affirmant qu’elles n’auraient jamais dû être détenues.

Elle a déclaré que les pourparlers pour leur éventuelle libération « restent en cours et sont délicats ».

La mission iranienne auprès des Nations unies a déclaré que les deux pays avaient convenu de « réciproquement libérer et gracier cinq prisonniers ».

Les familles des Américains détenus en Iran disent que leurs proches sont des « otages » faits prisonniers sous de fausses accusations et utilisés comme monnaie d’échange par le gouvernement.

Namazi, qui en 2016 a été reconnu coupable d’accusations liées à l’espionnage que les États-Unis ont rejetées comme sans fondement, a été

détenu par l’Iran depuis plus de sept ans.

Tahbaz a été arrêté en 2018 et condamné à 10 ans de prison pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale de l’Iran » et travail d’espion pour les États-Unis.

Shargi a été reconnu coupable d’espionnage en 2020 et également condamné à 10 ans de prison.

Jared Genser, avocat de l’un des hommes, a décrit le mouvement des Américains emprisonnés comme un « développement important ».

Il a déclaré: « Bien que j’espère que ce sera la première étape vers leur sortie ultime, c’est au mieux le début de la fin. »