Des Américains « accidentels » intentent une action en justice pour obtenir le remboursement des frais liés au renoncement à la citoyenneté américaine

Le prix à payer pour être un Américain vivant à l’étranger est souvent un accent qui ressort, des plaisanteries sur l’infériorité culinaire et parfois même des problèmes pour ouvrir un compte bancaire ou acheter une maison.

Mais pour certains anciens citoyens, le prix à payer pour renoncer à ce statut est depuis longtemps élevé. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux souhaitent un remboursement et ont intenté un recours collectif mercredi pour tenter de récupérer leur argent.

Cela marque une nouvelle étape dans une bataille de plusieurs années menée par les « Américains accidentels » – des citoyens américains qui ne vivent pas dans le pays et n’ont aucun lien réel avec lui mais doivent quand même payer des impôts à l’Oncle Sam – pour réduire les coûts auxquels ils sont confrontés.

Les 2 350 $ que Rachel Heller a payés il y a des années pour renoncer à sa citoyenneté équivalaient presque à son salaire mensuel.

Le Département d’État a annoncé lundi qu’il ramènerait les frais à 450 dollars, le montant qu’il facturait jusqu’en 2014. Heller, un résident néerlandais et l’un des principaux plaignants dans le procès, souhaite un remboursement de la différence.

« Comme un divorce »

Heller fait partie des 30 000 anciens citoyens américains, selon l’Accidental American Association, qui organise le procès et appelle à un changement du système fiscal.

Contrairement à la plupart des pays, les États-Unis imposent un système d’imposition basé sur la citoyenneté, quel que soit le lieu de résidence ou de travail d’une personne.

« C’était beaucoup plus compliqué pour les personnes vivant à l’étranger. Et les frais menacés si vous faisiez une erreur ou si vous oubliiez quelque chose par erreur étaient si élevés que je suis devenu vraiment paranoïaque à l’idée d’essayer de le faire moi-même », a déclaré Heller, 61 ans, à NBC News lors d’un entretien téléphonique.

Ainsi, en 2015, l’ancienne enseignante devenue écrivaine touristique a décidé qu’elle ne pouvait pas continuer à dépenser 1 100 $ chaque année chez son comptable pour déclarer ses impôts aux États-Unis et déclarer toute sa vie personnelle dans un pays qu’elle avait quitté en 1997.

Elle s’est rendue à l’ambassade la plus proche à Amsterdam, près de la ville où elle avait émigré, pour une brève mais dernière visite qui l’a laissée en larmes lorsqu’elle a donné son passeport américain.

« Cela ressemblait à un divorce, mais c’était par quelqu’un que vous aimez mais quelqu’un qui n’est pas bon pour vous », a déclaré Heller, qui a grandi dans le Connecticut et a déménagé dans la ville de Groningen, aux Pays-Bas.

Ces « Américains accidentels » ont attiré l’attention des États-Unis il y a environ trente ans.

En 2010, le Congrès a adopté le Foreign Account Tax Compliance Act, ou FATCA, pour lutter contre l’évasion fiscale des Américains ayant des actifs financiers à l’étranger après qu’un scandale bancaire suisse ait montré que des contribuables américains avaient caché des millions de dollars à l’étranger. La loi oblige les banques étrangères à déclarer à l’IRS les comptes financiers détenus par les citoyens américains.

En conséquence, nombre de ces Américains apprennent qu’ils pourraient devoir payer des impôts aux États-Unis pour des services qu’ils n’ont jamais reçus, après avoir été contactés par les banques des pays où ils vivent et sont en conformité fiscale.

Le Département d’État a commencé à imposer des frais aux Américains pour renoncer à leur citoyenneté en 2010, et en 2014, ils les ont augmentés de 450 dollars à 2 350 dollars – l’un des plus élevés au monde – en invoquant une « augmentation spectaculaire » des demandes qui nécessitaient davantage de ressources.

Le renversement proposé à 450 dollars correspond au coût d’autres services fournis à l’étranger, a-t-il déclaré dans un communiqué. Registre fédéral avis lundi.

Le Département d’État n’a pas immédiatement commenté le procès.

« Plutôt que de résoudre les causes qui poussent les individus à renoncer à la nationalité américaine (loi FATCA & Taxation basée sur la citoyenneté), le Département d’Etat a préféré mettre des barrières pour limiter l’augmentation constante des demandes de renonciation », a déclaré Fabien Lehagre, président de l’association. Association des Américains accidentels.

Mais ce ne sont pas seulement les impôts qui ont contraint un nombre croissant d’Américains à renoncer à leur citoyenneté, notamment le fils de Heller, Robert, âgé de 25 ans.

Un fardeau financier

« Il devenait évident que les banques allaient nous compliquer la tâche de plus en plus », a déclaré Heller.

Certaines banques dans le monde refuseraient des services tels que l’ouverture d’un compte, les prêts immobiliers allaient devenir plus durs et les formalités administratives auxquelles la diaspora devait faire face montaient en flèche. Les experts estiment que cela s’explique par le fait que le coût du respect de la FATCA est finalement tombé sur les banques, qui sont devenues de plus en plus réticentes à servir les Américains.

Toute erreur lors du remplissage des formulaires requis pouvait entraîner des amendes s’élevant à des milliers de dollars, ce qui signifiait qu’il était de plus en plus nécessaire d’avoir des comptables dédiés uniquement aux impôts américains.

«Pour beaucoup d’Américains, les tracas liés au fait d’être un Américain du point de vue financier au quotidien n’en valent tout simplement pas la peine. Vous avez des pénalités d’intérêt et même des sanctions pénales », a déclaré David Lesperance, associé directeur du cabinet d’avocats Lesperance & Associates basé à Gibraltar.

« Vous êtes entièrement redevable de l’impôt américain. Revenu, don, succession, tout », a-t-il déclaré.

Face à ces obstacles, un nombre record de citoyens américains ont choisi de s’expatrier.

IRS données a montré que plus de 1 300 personnes ont renoncé à leur citoyenneté américaine entre janvier et juin.

Lesperance a déclaré avoir constaté une augmentation sans précédent du nombre de ses clients souhaitant renoncer à leur citoyenneté, et parfois même les frais de procédure ne constituent pas le plus grand obstacle.

Les coûts réels pourraient atteindre des milliers de dollars, a-t-il déclaré, car beaucoup ont du mal à obtenir un rendez-vous avec une ambassade dans le pays dans lequel ils vivent et sont obligés de se rendre dans d’autres pays.

Beaucoup de ceux qui se lancent finalement dans ce processus le font à contrecœur.

Esther Jenke terminait sa maîtrise au Nebraska lorsqu’elle rencontra son mari allemand en 1994. Ensemble, ils décidèrent de déménager à Hambourg, en Allemagne, la même année.

Mais ce n’est qu’en 2017 qu’elle a pris pleinement conscience de ses obligations fiscales. Elle avait déjà commencé à réfléchir à des projets de retraite, mais sa nationalité lui a fait obstacle.

« C’était extrêmement difficile parce que les banques ne voulaient pas de moi comme client américain. Beaucoup d’entre eux ont refusé de m’accepter. Nous avons donc placé nos investissements au nom de mon mari », a déclaré Jenke.

La maison qu’ils ont achetée après avoir économisé pendant des années pourrait également être imposée s’ils la vendaient, a-t-elle déclaré.

« J’étais tellement en colère que mon propre pays m’oblige à renoncer à ma citoyenneté juste pour avoir une retraite financièrement saine », a déclaré Jenke. Elle a finalement renoncé à sa citoyenneté en 2018 à l’ambassade de Francfort.

« Je me sens beaucoup plus libre maintenant. Je peux me concentrer sur ma vie en Allemagne sans que les États-Unis ne pèsent sur ma tête », a-t-elle ajouté.