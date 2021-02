L’entraîneur américain Vlatko Andonovski a déclaré qu’il était impatient de jouer une équipe brésilienne « imprévisible » dans le deuxième match de la SheBelieves Cup pour les deux équipes.

Le Brésil est actuellement en tête du classement du tournoi pour la différence de buts contre les États-Unis après sa victoire de 4-1 contre l’Argentine jeudi et la victoire de 1-0 des Américains contre le Canada. Alors que les États-Unis affronteront l’Argentine lors de son dernier match du tournoi, le match de dimanche décidera probablement qui remportera la première place.

Mais le tournoi concerne davantage la préparation des Jeux olympiques de Tokyo plus tard cette année, et Andonovski estime que le Brésil offrira un défi unique à son équipe.

« Il n’y a pas de schéma précis dans lequel nous pouvons dire: » D’accord, c’est ce qu’ils vont faire à chaque fois « », a-t-il déclaré lors d’un appel Zoom avec des journalistes. « C’est ce qui rend le Brésil spécial, car ils sont si imprévisibles que nous allons devoir surmonter ces défis ou trouver des solutions en une fraction de seconde. En fait, j’ai hâte de voir comment notre équipe [will] réagir. »

Marta reste l’une des principales menaces du Brésil, Andonovski notant que le dossier de dépistage du six prix du meilleur joueur féminin de la FIFA est « assez épais » étant donné la longévité du joueur. Elle est accompagnée par l’attaquant de North Carolina Courage Debinha pour diriger l’attaque du Brésil.

« C’est une joueuse incroyable », a déclaré Andonovski à propos de Debinha. « Sa créativité et sa capacité à changer et à jouer entre les lignes au milieu du terrain, mais aussi à faire des courses derrière la ligne et dans les matchs annexes sont incroyables. Je pense qu’elle est l’une des meilleures joueuses du monde. »

Andonovski avait déjà parlé de la déception de la performance de l’équipe américaine lors de sa victoire contre le Canada jeudi. Cela dit, il a souligné comment les États-Unis ont réussi 29 tirs et 27 centres de jeu ouverts. Il a également noté que beaucoup de ses joueurs sont toujours en mode pré-saison étant donné que la saison NWSL ne débutera que le 9 avril avec la Challenge Cup.

« Ils n’ont pas joué, ils n’ont pas eu les contacts avec leurs équipes. Ils n’ont pas eu de matchs réguliers sur une base hebdomadaire », a-t-il déclaré. « OK, une fois que tout est entré en jeu, je ne m’inquiète pas. Tant que nous créons des opportunités, nous allons dans la bonne direction, car l’exécution viendra. »

Alors que les États-Unis disputent trois matchs en sept jours au cours du tournoi, Andonovski devra dans une certaine mesure jongler avec son alignement. Un changement auquel il a fait allusion est que Rose Lavelle, la marqueuse du vainqueur du match contre le Canada, verra plus de terrain.

Lavelle a des antécédents de blessures, mais Andonovski a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour la santé du milieu de terrain d’après ce qu’il avait vu.

« Nous ne sommes pas du tout inquiets », a déclaré Andonovski à propos de Lavelle. « Elle joue dur, elle s’entraîne dur, donc nous sommes ravis de l’avoir ici. Et je pense que nous allons voir le meilleur de Rose au fur et à mesure que nous allons de l’avant. »